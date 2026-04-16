Itt mindenki bolyais! – Marosvásárhelyen találkoztak idén a térség Bolyai nevet viselő iskolái

Hajdú Zoltán, a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum igazgatója: a tanárok feladata az, hogy a Bolyaiak szellemiségét tovább örökítsék • Fotó: Haáz Vince

Elkezdődött Marosvásárhelyen a Bolyai nevet viselő Kárpát-medencei iskolák 22. találkozója. Kilenc intézmény tanárai és diákjai gyűltek össze, hogy közösen idézzék fel a Bolyaiak örökségét, megismerjék egymás kultúráját, és többnapos programokon vegyenek részt.

Hajnal Csilla

2026. április 16., 12:062026. április 16., 12:06

Rangos találkozónak ad otthont a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum. Az iskola dísztermében kilenc, Bolyai nevet viselő tanintézmény képviseltette magát a szerda esti nyitóünnepségen a Kárpát-medence számos szegletéből:

  • Budapestről a BMSzC Bolyai János Műszaki Technikum és Kollégium,

  • Kecskemétről a Bolyai János Gimnázium,

  • Mosonmagyaróvárról a Győri SzC Bolyai János Technikum,

  • Ócsáról a Bolyai János Gimnázium,

  • Salgótarjánról a Bolyai János Gimnázium,

  • Szombathelyről az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium,

  • az ukrajnai Aknaszlatináról a Bolyai János Líceum,

  • a szerbiai Zentáról a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium,

  • illetve a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum.

A marosvásárhelyi diákok zenei és néptánctehetségüket mutatták be vendégeiknek, emellett Maros megye nevezetességeit bemutató kisfilmet is levetítettek az iskola dísztermében. A város nevében Kovács Mihály Levente alpolgármester köszöntötte a jelenlévőket.

Az iskola néptánccsoportja vajdaszentiványi táncokkal mutatkozott be a vendégeknek • Fotó: Haáz Vince Galéria

Apa és fia találkozója

Az idei esemény szimbolikus mottójáról Hajdú Zoltán, a marosvásárhelyi líceum igazgatója beszélt. Az Apa és fia cím arra utal, hogy

a kilenc iskola közül egyedül a marosvásárhelyi viseli az apa, Bolyai Farkas nevét,

míg a többi – a zentai kivételével, amely csak a Bolyai nevet vette fel – a fiú, Bolyai János nevét használja.

Ahogyan a fiú tanulmányai során újra és újra hazatért apjához, úgy találkoznak most is ezek az iskolák Marosvásárhelyen.

Az igazgató felidézte a találkozók történetét is: 1998-ban négy Bolyai-iskola igazgatója álmodta meg az együttműködés alapjait Kecskeméten, majd néhány éves szünet után, 2005-ben aláírták a hivatalos együttműködési megállapodást.

Elismerték az egykori iskolaigazgatók munkáját, akik aláírták 2005-ben az együttműködési szerződést • Fotó: Haáz Vince Galéria

Hangsúlyozta, hogy a találkozók célja mindenekelőtt a diákok fejlődése:

ismerjék meg a különböző városok és országok kultúráját, oktatási rendszerét, és közben versenyezve is szórakozhassanak.

A tanárok feladata pedig az, hogy a Bolyaiak szellemiségét továbbörökítsék. Ezt a küldetést erősítik meg ezek a találkozók, amelyek az iskolák oktatási folyamatát és a diákok emberségének fejlődését is gazdagítják.

„Bolyaisok, ide hozzám!”

Az ünnepség másik kiemelkedő pillanata volt, amikor köszöntötték azokat az egykori igazgatókat is, akik 2005-ben aláírták az első szerződést. Munkájukat díszoklevéllel és a Bolyaiak szobrának 3D-ben kinyomtatott változatával ismerték el.

Bálint István, a marosvásárhelyi líceum akkori vezetője meghatódva idézte fel a 2005-ös aláíróünnepséget, és hangsúlyozta:

a Bolyai-szövetség azóta maradéktalanul igazolta létjogosultságát, ami az iskolaigazgatók, tanárok és diákok közös érdeme.

Egy humoros epizódot is megosztott a hallgatósággal: egy ócsai találkozón éppen saját diákjait próbálta összehívni azzal, hogy „bolyaisok, ide hozzám!”, amikor tréfásan figyelmeztették, hogy vigyázat, itt mindenki bolyais.

Program és záróünnepség

A következő napokban a résztvevők – minden iskolából egy-egy kilencfős, tanárokból és diákokból álló küldöttség –

közösen zarándokolnak el a legfontosabb marosvásárhelyi Bolyai-emlékhelyekre, majd Domáldra, Bólyára és Nagyenyedre is ellátogatnak.

A diákcsapatoknak filmet kell készíteniük Apa és fia címmel, és meg kell alkotniuk a találkozó indulóját is.

Bálint István, a marosvásárhelyi Bolyai iskola egykori igazgatója meghatódva idézte fel az első találkozókat • Fotó: Haáz Vince Galéria

A találkozó pénteki fénypontja a gálaműsor lesz, ahol a csapatok bemutatják saját alkotásaikat a két Bolyai rendkívüli életéről és kapcsolatáról. Szombaton a záróünnepség, az eredményhirdetés és a vándorbot átadása után indulnak haza a küldöttségek.

Hivatalos bukaresti látogatásra hívta Magyar Pétert a román miniszterelnök
2026. április 16., csütörtök

Szinte az összes levélszavazatot feldolgozták

Közzétette a levélszavazatok legfrissebb adatait a Nemzeti Választási Iroda: eddig több mint 355 ezer levélszavazat érkezett be, ezek döntő többségét már fel is dolgozták.

2026. április 16., csütörtök

Újból csökkent az üzemanyagok ára

Szerdán és csütörtökön is csökkent az üzemanyag ára a romániai töltőállomásokon a kőolaj világpiaci árának csökkenése következtében. Csütörtöktől a Petrom és az OMV kutakon is olcsóbban lehet tankolni az előző napokhoz képest.

2026. április 16., csütörtök

Könnyedén belefért az előírt létszámkeretbe Hargita Megye Tanácsa

Nem kényszerül elbocsátásokra Hargita Megye Tanácsa, miután az intézményt már tavaly nyáron átszervezték. Így az új közigazgatási reform nem érinti a működésüket: a sürgősségi kormányrendelet által előírt keretszámba „kényelmesen” beleférnek.

2026. április 15., szerda

Nyomorúságos körülmények: huszonöt kutyát zsúfoltak össze egy bukaresti tömbházlakásban – fotókkal

Huszonöt kutyát találtak a hatóságok egy bukaresti, negyedik kerületi tömbházlakásban – tájékoztatott szerdán a kóbor kutyákkal foglalkozó állatvédelmi felügyelet (ASPA).

2026. április 15., szerda

Késve érkeztek meg a próbaérettségi eredményei, és nem mindenhol mutatnak teljes képet

Megérkeztek a próbaérettségi eredményei: Maros megyében a vizsgázók valamivel több mint fele átment, míg Háromszéken a részvétel hiányosságai torzítják az összképet. Hargita megyében nem készült nyilvános összesítés.

2026. április 15., szerda

Hivatalos bukaresti látogatásra hívta Magyar Pétert a román miniszterelnök

Telefonon tárgyalt szerdán Ilie Bolojan kormányfő Magyarország megválasztott miniszterelnökével, Magyar Péterrel.

2026. április 15., szerda

Máris megvan a tegnap beharangozott 24 órás sebességmérő akció egyik kiemelt gyorshajtója

Óránként 224 kilométeres sebességgel vezető 21 éves sofőrt füleltek le a közlekedési rendőrök az A1-es autópálya Râmnicu Vâlcea és Déva közötti szakaszán, ahol a megengedett sebességhatár 130 km/óra – tájékoztatott szerdán a Hunyad megyei rendőrség.

2026. április 15., szerda

Jóváhagyva: tízezrek juthatnak gyógykezelési jegyhez idén

Jóváhagyta szerdán a pénzügyminisztérium a nyugdíjasoknak szánt gyógykezelési jegyek odaítélését szabályozó tervezetet.

2026. április 15., szerda

Szociális visszaélések: úgy határoztak meg pénzt, hogy nem vettek figyelembe bizonyos dolgokat

A szociális felügyelők márciusban országszerte 745 ellenőrzést végeztek, és 41 bírságot, illetve figyelmeztetést szabtak ki, összesen 282 ezer lej értékben a szociális ellátás terén tapasztalt szabálytalanságok miatt.

2026. április 15., szerda

A munkaügyi miniszter szerint a közalkalmazottak bérét a gazdasági növekedéshez is igazítják

A közalkalmazottak bére a készülő új törvény szerint egy olyan mechanizmus alapján emelkedne, amelyet a munkaügyi és a pénzügyminisztérium határozna meg a gazdasági növekedés, az infláció és a költségvetési mozgástér figyelembevételével.

