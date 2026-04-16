Itt mindenki bolyais! – Marosvásárhelyen találkoztak idén a térség Bolyai nevet viselő iskolái

Hajdú Zoltán, a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum igazgatója: a tanárok feladata az, hogy a Bolyaiak szellemiségét tovább örökítsék

Elkezdődött Marosvásárhelyen a Bolyai nevet viselő Kárpát-medencei iskolák 22. találkozója. Kilenc intézmény tanárai és diákjai gyűltek össze, hogy közösen idézzék fel a Bolyaiak örökségét, megismerjék egymás kultúráját, és többnapos programokon vegyenek részt.

Hajdú Zoltán, a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum igazgatója: a tanárok feladata az, hogy a Bolyaiak szellemiségét tovább örökítsék

Rangos találkozónak ad otthont a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum. Az iskola dísztermében kilenc, Bolyai nevet viselő tanintézmény képviseltette magát a szerda esti nyitóünnepségen a Kárpát-medence számos szegletéből: Budapestről a BMSzC Bolyai János Műszaki Technikum és Kollégium,

Kecskemétről a Bolyai János Gimnázium,

Mosonmagyaróvárról a Győri SzC Bolyai János Technikum,

Ócsáról a Bolyai János Gimnázium,

Salgótarjánról a Bolyai János Gimnázium,

Szombathelyről az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium,

az ukrajnai Aknaszlatináról a Bolyai János Líceum,

a szerbiai Zentáról a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium,

illetve a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum. A marosvásárhelyi diákok zenei és néptánctehetségüket mutatták be vendégeiknek, emellett Maros megye nevezetességeit bemutató kisfilmet is levetítettek az iskola dísztermében. A város nevében Kovács Mihály Levente alpolgármester köszöntötte a jelenlévőket.

Az iskola néptánccsoportja vajdaszentiványi táncokkal mutatkozott be a vendégeknek Fotó: Haáz Vince

Apa és fia találkozója Az idei esemény szimbolikus mottójáról Hajdú Zoltán, a marosvásárhelyi líceum igazgatója beszélt. Az Apa és fia cím arra utal, hogy

a kilenc iskola közül egyedül a marosvásárhelyi viseli az apa, Bolyai Farkas nevét,

míg a többi – a zentai kivételével, amely csak a Bolyai nevet vette fel – a fiú, Bolyai János nevét használja.

Ahogyan a fiú tanulmányai során újra és újra hazatért apjához, úgy találkoznak most is ezek az iskolák Marosvásárhelyen.

Az igazgató felidézte a találkozók történetét is: 1998-ban négy Bolyai-iskola igazgatója álmodta meg az együttműködés alapjait Kecskeméten, majd néhány éves szünet után, 2005-ben aláírták a hivatalos együttműködési megállapodást.

Elismerték az egykori iskolaigazgatók munkáját, akik aláírták 2005-ben az együttműködési szerződést Fotó: Haáz Vince

Hangsúlyozta, hogy a találkozók célja mindenekelőtt a diákok fejlődése:

ismerjék meg a különböző városok és országok kultúráját, oktatási rendszerét, és közben versenyezve is szórakozhassanak.

A tanárok feladata pedig az, hogy a Bolyaiak szellemiségét továbbörökítsék. Ezt a küldetést erősítik meg ezek a találkozók, amelyek az iskolák oktatási folyamatát és a diákok emberségének fejlődését is gazdagítják.

Fotó: Haáz Vince

„Bolyaisok, ide hozzám!” Az ünnepség másik kiemelkedő pillanata volt, amikor köszöntötték azokat az egykori igazgatókat is, akik 2005-ben aláírták az első szerződést. Munkájukat díszoklevéllel és a Bolyaiak szobrának 3D-ben kinyomtatott változatával ismerték el. Bálint István, a marosvásárhelyi líceum akkori vezetője meghatódva idézte fel a 2005-ös aláíróünnepséget, és hangsúlyozta:

a Bolyai-szövetség azóta maradéktalanul igazolta létjogosultságát, ami az iskolaigazgatók, tanárok és diákok közös érdeme.

Egy humoros epizódot is megosztott a hallgatósággal: egy ócsai találkozón éppen saját diákjait próbálta összehívni azzal, hogy „bolyaisok, ide hozzám!”, amikor tréfásan figyelmeztették, hogy vigyázat, itt mindenki bolyais.

Fotó: Haáz Vince

Program és záróünnepség A következő napokban a résztvevők – minden iskolából egy-egy kilencfős, tanárokból és diákokból álló küldöttség –

közösen zarándokolnak el a legfontosabb marosvásárhelyi Bolyai-emlékhelyekre, majd Domáldra, Bólyára és Nagyenyedre is ellátogatnak.

A diákcsapatoknak filmet kell készíteniük Apa és fia címmel, és meg kell alkotniuk a találkozó indulóját is.

Bálint István, a marosvásárhelyi Bolyai iskola egykori igazgatója meghatódva idézte fel az első találkozókat Fotó: Haáz Vince