Balavásár környékén keresik az emberöléssel gyanúsított szökevényt

Balavásár környékén keresik a gyanúsítottat
Fotó: Europol
Megszakítás nélkül folytatódik a gyilkossággal gyanúsított, 38 éves, mezőméhesi férfi felkutatására irányuló hajtóvadászat – erősítette meg lapunknak a Maros megyei rendőrség sajtóirodája, miután a 112-n jelezték, hogy Szénaverősön vélhetően Emil Gânjt látták.
2026. április 16., 18:11
Nemzetközi szinten keresik a minősített emberölés, valamint más súlyos bűncselekmények elkövetésével gyanúsított férfit. A 112-n egy szénaverősi lakos viszont azt jelentette, hogy a Marosvásárhelytől mintegy 30 kilométerre fekvő, Balavásárhoz tartozó településen látni vélte őt.
A bejelentésről elsőként a központi hírtelevíziók számoltak be, majd a Maros megyei rendőrség sajtóirodája is közleményt adott ki, amelyben leszögezték: a kilenc hónapja eltűnt gyanúsítottat folyamatosan keresik a cselekmény elkövetésének pillanatától.
„A műveletek során a 112-es segélyhívóra beérkező, a körözött személyre vonatkozó hívásokat is ellenőrzik. Minden bejelentést gyorsan elemeznek annak érdekében, hogy megállapítsák az információk hitelességét, és azokat felhasználják az érintett személy felkutatására, illetve elfogására” – írta a rendőrség.
Keresési akció zajlik Kovászna megye területén, miután egy személy március 4-én arról értesítette a hatóságokat, hogy egy ismeretlen férfit látott a Olt folyó partján, Sepsibükszád térségében.
Elrendelte kedden a Maros megyei törvényszék a mezőméhesi gyilkossággal gyanúsított Emil Gânj előzetes letartóztatását.
Kiszálltak vasárnap a rendőrök a mezőméhesi gyújtogatás és gyilkosság elkövetésével gyanúsított Emil Gânj fiú- és lánytestvérének lakásához.
