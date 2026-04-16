Balavásár környékén keresik az emberöléssel gyanúsított szökevényt

Balavásár környékén keresik a gyanúsítottat

Megszakítás nélkül folytatódik a gyilkossággal gyanúsított, 38 éves, mezőméhesi férfi felkutatására irányuló hajtóvadászat – erősítette meg lapunknak a Maros megyei rendőrség sajtóirodája, miután a 112-n jelezték, hogy Szénaverősön vélhetően Emil Gânjt látták.

2026. április 16., 18:11

2026. április 16., 18:15

Nemzetközi szinten keresik a minősített emberölés, valamint más súlyos bűncselekmények elkövetésével gyanúsított férfit. A 112-n egy szénaverősi lakos viszont azt jelentette, hogy a Marosvásárhelytől mintegy 30 kilométerre fekvő, Balavásárhoz tartozó településen látni vélte őt.

A bejelentésről elsőként a központi hírtelevíziók számoltak be, majd a Maros megyei rendőrség sajtóirodája is közleményt adott ki, amelyben leszögezték: a kilenc hónapja eltűnt gyanúsítottat folyamatosan keresik a cselekmény elkövetésének pillanatától.

„A műveletek során a 112-es segélyhívóra beérkező, a körözött személyre vonatkozó hívásokat is ellenőrzik. Minden bejelentést gyorsan elemeznek annak érdekében, hogy megállapítsák az információk hitelességét, és azokat felhasználják az érintett személy felkutatására, illetve elfogására” – írta a rendőrség.

Rejtélyes férfit keresnek az Olt mentén Sepsibükszádnál, egyes hírek szerint Emil Gânj lehet
Keresési akció zajlik Kovászna megye területén, miután egy személy március 4-én arról értesítette a hatóságokat, hogy egy ismeretlen férfit látott a Olt folyó partján, Sepsibükszád térségében.

Előzetes letartóztatási parancsot adtak ki Emil Gânj nevére
Elrendelte kedden a Maros megyei törvényszék a mezőméhesi gyilkossággal gyanúsított Emil Gânj előzetes letartóztatását.

Mezőméhesi gyilkosság: kiszálltak a rendőrök Emil Gânj testvéreinek lakásához
Kiszálltak vasárnap a rendőrök a mezőméhesi gyújtogatás és gyilkosság elkövetésével gyanúsított Emil Gânj fiú- és lánytestvérének lakásához.

A rovat további cikkei

2026. április 16., csütörtök

Öt embert vettek őrizetbe, miután összeverekedtek az utcán

Öt embert vettek őrizetbe csütörtökön egy tíz nappal korábban történt dicsőszentmártoni verekedés ügyében. A rendőrség szerint a konfliktus alkoholfogyasztás után robbant ki, két ember kórházba került.

2026. április 16., csütörtök

2026. április 16., csütörtök

Rágcsáló- és rovarirtás lesz Marosvásárhelyen

Marosvásárhely több pontján tartanak rágcsáló- és rovarirtási akciót hétvégén, az időjárástól függően – tájékoztatja az érintetteket a polgármesteri hivatal.

2026. április 16., csütörtök

2026. április 15., szerda

Fontos intézményeket érint a csütörtöki vízelzárás Marosvásárhelyen

Karbantartási munkálatok miatt ideiglenesen szünetel a vízszolgáltatás Marosvásárhely több pontján csütörtökön. A tervek szerint a leállás 9 és 16 óra között tart majd.

2026. április 15., szerda

2026. április 15., szerda

Szennyvíz folyt a Marosba, de nem okozott komoly problémát

Lakossági bejelentést követően Marosvásárhelyen, a Kárpátok sétány környékén folytatott helyszíni vizsgálatot a vízügyi hatóság. Megállapították, hogy szennyvíz folyt a folyóba, de az észlelt problémát rövidesen sikerült megoldani.

2026. április 15., szerda

2026. április 15., szerda

Ideiglenes útlezárás Marosvásárhely központjában

Ideiglenes forgalmi korlátozásra kell számítani Marosvásárhely központjában – tájékoztat a polgármesteri hivatal.

2026. április 15., szerda

2026. április 15., szerda

Hatan sérültek meg egy Maros megyei balesetben

Hatan sérültek meg egy közlekedési balesetben, amely két személyautó között történt Maros megyében – adja hírül a Maros megyei tűzoltóság.

2026. április 15., szerda

2026. április 14., kedd

Vegyes fogadtatásra találtak Marosvásárhely iskoláinak újonnan beszerzett iskolapadjai

Marosvásárhely 54 tanintézetét szerelték fel uniós forrásból: 11 ezer új pad és szék érkezett, laborok és műhelyek is megújultak. A 45 millió lejes projekt azonban vegyes fogadtatásra talált az iskolások körében, sokan silányabbnak vélik az újakat.

2026. április 14., kedd

2026. április 14., kedd

Kigyulladt egy targonca egy marosvásárhelyi csarnokban

Sűrű füst töltött be egy ipari csarnokot Marosvásárhelyen, miután kedden este kigyulladt benne egy emelővillás targonca. Riasztották a tűzoltókat.

2026. április 14., kedd

2026. április 13., hétfő

Fel nem robbant lövedéket találtak Marosbogáton

Fel nem robbant lövedéket találtak Marosbogáton, ehhez riasztották hétfőn este a pirotechnikai szakembereket – közli a Maros megyei katasztrófavédelem.

2026. április 13., hétfő

2026. április 13., hétfő

Fatároló gyulladt ki Marosszentgyörgyön

Fatárolóban csaptak fel a lángok hétfőn délután Marosszentgyörgyön, de szerencsére senki sem szenvedett komolyabb sérülést – közli a Maros megyei katasztrófavédelem.

2026. április 13., hétfő

