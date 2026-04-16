Balavásár környékén keresik az emberöléssel gyanúsított szökevényt

Megszakítás nélkül folytatódik a gyilkossággal gyanúsított, 38 éves, mezőméhesi férfi felkutatására irányuló hajtóvadászat – erősítette meg lapunknak a Maros megyei rendőrség sajtóirodája, miután a 112-n jelezték, hogy Szénaverősön vélhetően Emil Gânjt látták.

Nemzetközi szinten keresik a minősített emberölés, valamint más súlyos bűncselekmények elkövetésével gyanúsított férfit. A 112-n egy szénaverősi lakos viszont azt jelentette, hogy a Marosvásárhelytől mintegy 30 kilométerre fekvő, Balavásárhoz tartozó településen látni vélte őt.

A bejelentésről elsőként a központi hírtelevíziók számoltak be, majd a Maros megyei rendőrség sajtóirodája is közleményt adott ki, amelyben leszögezték: a kilenc hónapja eltűnt gyanúsítottat folyamatosan keresik a cselekmény elkövetésének pillanatától.

„A műveletek során a 112-es segélyhívóra beérkező, a körözött személyre vonatkozó hívásokat is ellenőrzik. Minden bejelentést gyorsan elemeznek annak érdekében, hogy megállapítsák az információk hitelességét, és azokat felhasználják az érintett személy felkutatására, illetve elfogására” – írta a rendőrség.

