Magyar Péter találkozóra várja Kelemen Hunort

• Fotó: Hegedüs Róbert/MTI

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI

Telefonon beszélt Magyar Péter, az országgyűlési választáson győztes Tisza Párt elnöke hétfőn Kelemen Hunor RMDSZ-elnökkel. A kormányfői poszt várományosa közölte: megállapodtak, hogy jövő héten személyesen folytatják az egyeztetést Budapesten.

Székelyhon

2026. április 13., 21:082026. április 13., 21:08

„Ma 10 európai vezető után telefonon beszéltem Kelemen Hunorral, az RMDSZ elnökével. Megállapodtunk, hogy jövő héten személyesen folytatjuk az egyeztetést Budapesten” – írta Facebook-oldalán hétfőn este Magyar Péter.

Belföld Magyarország
2 hozzászólás Hozzászólások
2026. április 13., hétfő

Nem lesznek elbocsátások a csíkszeredai polgármesteri hivatalban

Noha korábban úgy tűnt, hogy akár 24 alkalmazottat is el kell bocsátani a csíkszeredai polgármesteri hivataltól a létszámcsökkentésre vonatkozó jogszabály miatt, végül csak a be nem töltött állásokat szüntetik meg, elbocsátás nem lesz.

2026. április 13., hétfő

2026. április 13., hétfő

Zacskóba tette az ötmillió forintot és a kerítésre akasztotta – román állampolgárok vertek át időseket Magyarországon

A kecskeméti nyomozók a napokban két román állampolgárt vettek őrizetbe, akik rendőrnek kiadva magukat unokázós csalással több idős embert is megkárosítottak – közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőrfőkapitányság hétfőn a Police.hu oldalon.

2026. április 13., hétfő

2026. április 13., hétfő

Fiatal az idős ellen, feleség a férjjel szemben – emberölésbe torkollt egy konfliktus az egyik erdélyi faluban

Leszúrtak egy férfit a Fehér megyei Szászcsanádon vasárnap éjjel egy spontánul kitört konfliktusban, a 47 éves férfi belehalt sérülésébe – tájékoztatott hétfőn a megyei rendőrség.

2026. április 13., hétfő

2026. április 13., hétfő

Magyar Péter: a magyar emberek történelmet írtak

Magyarország és a magyar emberek történelmet írtak, a Tisza Párt óriási felhatalmazást kapott, ami óriási felelősséget jelent – mondta Magyar Péter, a választáson győztes Tisza Párt elnöke hétfőn Budapesten tartott nemzetközi sajtótájékoztatóján.

2026. április 13., hétfő

2026. április 13., hétfő

Kijöttek az adatok a friss átlagnyugdíjról

Idén márciusban 4 684 474 nyugdíjast tartottak nyilván Romániában, 3618-cal kevesebbet, mint az előző hónapban; az átlagnyugdíj 2782 lej volt -– derül ki az Országos Nyugdíjpénztár (CNPP) hétfőn közzétett adataiból.

2026. április 13., hétfő

2026. április 13., hétfő

Egy kis felmelegedés, egy kis lehűlés – ez áll most előttünk

Április 13. és 26. között országszerte kismértékű hőmérséklet-ingadozásra lehet számítani – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) hétfőn közölt előrejelzéséből.

2026. április 13., hétfő

2026. április 13., hétfő

Megérkeztek az első külképviseleti urnák az NVI-hez

Megérkeztek az országgyűlési választás első külképviseleti urnái a Nemzeti Választási Irodához (NVI) hétfő délelőtt.

2026. április 13., hétfő

2026. április 13., hétfő

Az Urbana Rt. veszi át a köztisztasági és hóeltakarítási feladatokat Székelyudvarhelyen

Az önkormányzati tulajdonban lévő Urbana Rt.-re bízták Székelyudvarhelyen a köztisztasági és hóeltakarítási feladatokat, miután egy tanulmány szerint jogi, gazdasági, működési és közérdeki szempontból is ez bizonyult a legelőnyösebb megoldásnak.

2026. április 13., hétfő

2026. április 13., hétfő

Magyar országgyűlési választások: alig több, mint 381 ezer szavazat vár még feldolgozásra

A 2026-os magyar országgyűlési választás után már alig több, mint 381 ezer szavazat feldolgozása van hátra. A külképviseletekről és átjelentkezéssel érkező voksok száma viszonylag alacsony, így a végeredményhez már közel jár a számlálás.

2026. április 13., hétfő

2026. április 13., hétfő

Tánczos Barna: elkerülhetetlen a magyar-magyar kapcsolatok újragondolása

A bukaresti kormány RMDSZ-es miniszterelnök-helyettese szerint elkerülhetetlen a magyar-magyar kapcsolatok újragondolása a Tisza Párt választási győzelmét követően.

2026. április 13., hétfő

