Naponta mintegy hétmillió lejt fizettek a biztosítók a CASCO-val rendelkező ügyfeleknek

Tavaly több mint 2,56 milliárd lej kártérítést fizettek ki a biztosítók a fakultatív CASCO-kötvények alapján – közölte csütörtökön a Romániai Biztosítók és Viszontbiztosítók Országos Szövetsége (UNSAR).
2026. április 16., 12:192026. április 16., 12:19
2026. április 16., 12:202026. április 16., 12:20
A tájékoztatás szerint 2025-ben naponta mintegy 7 millió lejt fizettek ki a CASCO-val rendelkező járművekben esett károk fedezésére, a kárigények száma meghaladta a 276 ezret – írja az Agerpres.
„Egyre több sofőr számára a CASCO már nem opció, hanem szükségszerűség. A járművek értéke, valamint a javítási költségek növekedése miatt
– idézték a közleményben az UNSAR elnök-vezérigazgatóját, Alexandru Ciuncant.
A CASCO-szerződések a gépjárműveket érintő kockázatok széles skálájára nyújtanak fedezetet. Ez a fakultatív biztosítási csomag nemcsak baleset esetén térít, hanem számos egyéb káreseményre, például a természeti csapások által okozott károkra vagy a lopáskárra is kiterjed.
