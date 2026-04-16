Naponta mintegy hétmillió lejt fizettek a biztosítók a CASCO-val rendelkező ügyfeleknek

Tavaly több mint 2,56 milliárd lej kártérítést fizettek ki a biztosítók a fakultatív CASCO-kötvények alapján – közölte csütörtökön a Romániai Biztosítók és Viszontbiztosítók Országos Szövetsége (UNSAR).

A tájékoztatás szerint 2025-ben naponta mintegy 7 millió lejt fizettek ki a CASCO-val rendelkező járművekben esett károk fedezésére, a kárigények száma meghaladta a 276 ezret – írja az Agerpres.

„Egyre több sofőr számára a CASCO már nem opció, hanem szükségszerűség. A járművek értéke, valamint a javítási költségek növekedése miatt