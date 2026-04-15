Szociális visszaélések: úgy határoztak meg pénzt, hogy nem vettek figyelembe bizonyos dolgokat

Képünk illusztráció
Fotó: Orbán Orsolya
A szociális felügyelők márciusban országszerte 745 ellenőrzést végeztek, és 41 bírságot, illetve figyelmeztetést szabtak ki, összesen 282 ezer lej értékben a szociális ellátás terén tapasztalt szabálytalanságok miatt – közölte szerdán az Országos Szociális Felügyeleti és Kifizetési Ügynökség (ANPIS).
A közlemény szerint a felügyelők 914 intézkedést rendeltek el a szociális ellátás területén feltárt hiányosságok orvoslására.
Az ellenőrzések fő célja a szociális szolgáltatások nyújtására, a szociális segélyek megállapítására és folyósítására vonatkozó jogi keret betartásának ellenőrzése, valamint a fogyatékossággal élő személyek jogai tiszteletben tartásának biztosítása volt.
Ellenőrizték többek között a szociális szolgáltatásokra vonatkozó minimális minőségi előírásokat és a költségszabványok betartását, a fogyatékossággal élő személyek jogainak tiszteletben tartását, beleértve a helyiségek akadálymentesítését, valamint a korábbi ellenőrzések során előírt intézkedések végrehajtását.
A feltárt szabálytalanságok között szerepelt:
a minimális minőségi előírások figyelmen kívül hagyása egyes szociális szolgáltatások esetében;
a havi átlagos ellátási költség megállapítása a kedvezményezettek függőségi fokának figyelembevétele nélkül;
a szociális szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződésekben a minimális költségszint alatti költségek feltüntetése;
a mosdóhelyiségek akadálymentesítésnek elmulasztása.
Florin Manole munkaügyi miniszter Facebook-bejegyzésében megjegyezte, hogy
és nem fognak szemet hunyni a szabálytalanságok és mulasztások fölött – írja az Agerpres hírügynökség.
szóljon hozzá!