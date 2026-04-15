Szociális visszaélések: úgy határoztak meg pénzt, hogy nem vettek figyelembe bizonyos dolgokat

A szociális felügyelők márciusban országszerte 745 ellenőrzést végeztek, és 41 bírságot, illetve figyelmeztetést szabtak ki, összesen 282 ezer lej értékben a szociális ellátás terén tapasztalt szabálytalanságok miatt – közölte szerdán az Országos Szociális Felügyeleti és Kifizetési Ügynökség (ANPIS).

A közlemény szerint a felügyelők 914 intézkedést rendeltek el a szociális ellátás területén feltárt hiányosságok orvoslására.

Az ellenőrzések fő célja a szociális szolgáltatások nyújtására, a szociális segélyek megállapítására és folyósítására vonatkozó jogi keret betartásának ellenőrzése, valamint a fogyatékossággal élő személyek jogai tiszteletben tartásának biztosítása volt.

Ellenőrizték többek között a szociális szolgáltatásokra vonatkozó minimális minőségi előírásokat és a költségszabványok betartását, a fogyatékossággal élő személyek jogainak tiszteletben tartását, beleértve a helyiségek akadálymentesítését, valamint a korábbi ellenőrzések során előírt intézkedések végrehajtását.

A feltárt szabálytalanságok között szerepelt:

a minimális minőségi előírások figyelmen kívül hagyása egyes szociális szolgáltatások esetében;

a havi átlagos ellátási költség megállapítása a kedvezményezettek függőségi fokának figyelembevétele nélkül;

a szociális szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződésekben a minimális költségszint alatti költségek feltüntetése;

a mosdóhelyiségek akadálymentesítésnek elmulasztása.

Florin Manole munkaügyi miniszter Facebook-bejegyzésében megjegyezte, hogy