Csíkdánfalva után most Madéfalván garázdálkodnak ismeretlen tolvajok

Ismeretlen elkövetők tartják nyugtalanságban Madéfalva lakóit
Fotó: Pinti Attila
Több lopás és lopási kísérlet is történt az elmúlt napokban Madéfalván, ahol ismeretlenek udvarokra hatoltak be, autókat próbáltak feltörni, és kisebb-nagyobb értékeket vittek el. A polgármester arra kéri a helyieket, hogy minden gyanús esetet azonnal jelentsenek a rendőrségnek.
Miután nemrég Csíkdánfalván zavarták meg a feltámadás ünnepét sorozatos lopásokkal, most Madéfalván is ismeretlen elkövetők tartják nyugtalanságban a helyieket. A község polgármestere a a közösségi médiában hívta fel a lakók figyelmét arra, hogy legyenek éberek, mert az utóbbi napokban több éjszakai lopási kísérlet és tényleges lopás, valamint magánlaksértés és illetéktelen behatolás történt.
Szentes Csaba polgármester arra kér mindenkit, hogy ha azt tapasztalja, ismeretlen személy megy be az udvarára, vagy megpróbál elvinni valamit, azonnal értesítse a rendőrséget.
A hatóságok már több hasonló ügyben nyomoznak, emellett a helyi elöljáróknak olyan esetekről is van tudomásuk, amelyeket nem jelentettek be.
– áll a polgármester helybeliekhez intézett felhívásában.
Nyitva hagyott ajtókon és kapukon át jutottak be ismeretlenek több csíkdánfalvi házba a húsvéti ünnepek idején. Volt, ahonnan készpénzt vittek el, máshol sikertelen behatolási kísérlet történt, a rendőrség pedig több ügyben is nyomozást indított.
