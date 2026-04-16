Csíkdánfalva után most Madéfalván garázdálkodnak ismeretlen tolvajok

Több lopás és lopási kísérlet is történt az elmúlt napokban Madéfalván, ahol ismeretlenek udvarokra hatoltak be, autókat próbáltak feltörni, és kisebb-nagyobb értékeket vittek el. A polgármester arra kéri a helyieket, hogy minden gyanús esetet azonnal jelentsenek a rendőrségnek.

Miután nemrég Csíkdánfalván zavarták meg a feltámadás ünnepét sorozatos lopásokkal , most Madéfalván is ismeretlen elkövetők tartják nyugtalanságban a helyieket. A község polgármestere a a közösségi médiában hívta fel a lakók figyelmét arra, hogy legyenek éberek, mert az utóbbi napokban több éjszakai lopási kísérlet és tényleges lopás, valamint magánlaksértés és illetéktelen behatolás történt.

Az elkövetők kapukon és kerítéseken másztak át, autókat próbáltak kinyitni, és kisebb-nagyobb értékeket emeltek el.

Szentes Csaba polgármester arra kér mindenkit, hogy ha azt tapasztalja, ismeretlen személy megy be az udvarára, vagy megpróbál elvinni valamit, azonnal értesítse a rendőrséget.

A hatóságok már több hasonló ügyben nyomoznak, emellett a helyi elöljáróknak olyan esetekről is van tudomásuk, amelyeket nem jelentettek be.