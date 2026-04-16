Csíkdánfalva után most Madéfalván garázdálkodnak ismeretlen tolvajok

Ismeretlen elkövetők tartják nyugtalanságban Madéfalva lakóit

Több lopás és lopási kísérlet is történt az elmúlt napokban Madéfalván, ahol ismeretlenek udvarokra hatoltak be, autókat próbáltak feltörni, és kisebb-nagyobb értékeket vittek el. A polgármester arra kéri a helyieket, hogy minden gyanús esetet azonnal jelentsenek a rendőrségnek.

Bodor Tünde

2026. április 16., 17:552026. április 16., 17:55

Miután nemrég Csíkdánfalván zavarták meg a feltámadás ünnepét sorozatos lopásokkal, most Madéfalván is ismeretlen elkövetők tartják nyugtalanságban a helyieket. A község polgármestere a a közösségi médiában hívta fel a lakók figyelmét arra, hogy legyenek éberek, mert az utóbbi napokban több éjszakai lopási kísérlet és tényleges lopás, valamint magánlaksértés és illetéktelen behatolás történt.

Az elkövetők kapukon és kerítéseken másztak át, autókat próbáltak kinyitni, és kisebb-nagyobb értékeket emeltek el.

Szentes Csaba polgármester arra kér mindenkit, hogy ha azt tapasztalja, ismeretlen személy megy be az udvarára, vagy megpróbál elvinni valamit, azonnal értesítse a rendőrséget.

A hatóságok már több hasonló ügyben nyomoznak, emellett a helyi elöljáróknak olyan esetekről is van tudomásuk, amelyeket nem jelentettek be.

Legyen bizalmuk a hatóságokban, csak a minél előbbi bejelentés, feljelentés vezethet oda, hogy felfedjék az illetők kilétét”

– áll a polgármester helybeliekhez intézett felhívásában.

Betörések Csíkdánfalván: a nyitva hagyott ajtókon jutottak be a házakba, volt ahol leszerelték a térfigyelő kamerát is
Nyitva hagyott ajtókon és kapukon át jutottak be ismeretlenek több csíkdánfalvi házba a húsvéti ünnepek idején. Volt, ahonnan készpénzt vittek el, máshol sikertelen behatolási kísérlet történt, a rendőrség pedig több ügyben is nyomozást indított.

2026. április 16., csütörtök

Ingyenes kutyaivartalanítás Csíkszeredában

Ingyenes ivartalanítási programot indít a keverék és közönséges fajtájú, gazdával rendelkező kutyák számára idén április és november közötti időszakban a csíkszeredai városháza.

Átadták a felújított és kibővített Micimackó napközit Csíkszeredában

Modern és biztonságos körülményeket biztosító napközivé alakult át a csíkszeredai Micimackó napközi. A létesítményt több mint két és fél évig tartó építkezés után szerdán avatták fel.

Halálos baleset történt Csíkszentmihálynál

Halálos kimenetelű baleset történt Csíkszentmihálynál szerda délelőtt – tájékoztat a Hargita megyei tűzoltóság.

Tavaszi nagytakarítás lesz Csíkszeredában

Az idei általános tavaszi nagytakarítás Csíkszeredában április 20-án kezdődik és a várhatóan három hét alatt lezajló városszépítő akció a település minden közterületét, utcáját, járdáját érinteni.

Szülőszoba-látogatásra lesz lehetőség áprilisban is a csíkszeredai kórházban

A megszokott módon áprilisban is lehetőséget adnak a csíkszeredai kórházban a szülőszoba-látogatásra a gyermeket váró párok számára. Az eseményen a kórház szakemberei ismertetik a legfontosabb tudnivalókat.

Átszervezésre készülnek a csíkszeredai városházán

Nem lesznek ugyan egyelőre elbocsátások a csíkszeredai városházán, viszont átszervezésre lesz szükség ahhoz, hogy eleget tegyenek a februárban megjelent közigazgatási reform előírásainak, amely költségcsökkentésre kötelezi az önkormányzatokat.

A Google Térképen is elérhetők a Csíki Trans járatai

Elérhetővé váltak a Csíki Trans autóbuszjáratai a Google Térképen, így már az alkalmazásban is megtervezhetik utazásaikat az Csíkszeredában utazók.

Idén elkészül két újabb sátortetős műjégpálya, az egyik Csíkszentsimonban, a másik Hidegségen  

Jól haladnak az előkészületek, folyamatban van az eszközbeszerzés is, így idén elkészül a két új sátortetős műjégpálya Csíkszentsimonban és a Gyimesközéplokhoz tartozó Hidegségen. Előbbi már a nyár folyamán, utóbbi év végéig lesz átadva.

„Mindenkinek kötelessége ennyit megtenni” – vallja egy Csíkszeredában szavazó

Továbbra is nagy az érdeklődés a csíkszeredai szavazás helyszínén, ahol hosszú sorokban várakoznak a magyar országgyűlési választáson részt vevő polgárok. A voksolók szerint minden szavazat számít, és a választás tétje túlmutat Magyarország határain.

Csíkszeredában sorban állnak szavazni

Már a délelőtt folyamán sokan éltek szavazati jogukkal a csíkszeredai külképviseleti szavazóhelyiségben, ahol a részvétel magasnak bizonyult. A voksolás rendben zajlik, noha több választó adminisztratív akadályokba ütközött. A külképviseleten segítenek.

