Tánczos Barna: elkerülhetetlen a magyar-magyar kapcsolatok újragondolása

Fotó: Tuchiluș Alex
A bukaresti kormány RMDSZ-es miniszterelnök-helyettese szerint elkerülhetetlen a magyar-magyar kapcsolatok újragondolása a Tisza Párt választási győzelmét követően.
Tánczos Barna hétfői Facebook-bejegyzésében úgy értékelte, hogy ez ma egy sokismeretlenes egyenlet, de nem megoldhatatlan.
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség politikusa elismerte: „nem érezte, nem látta azt az óriási erőt”, amely Magyarországon a Tisza fölényes győzelméhez vezetett, meglepte az az „igazi forradalmi, rendszerváltó hangulat”, amelyet Budapest utcáin tapasztalt, amikor távozott a Fidesz-KDNP eredményvárójáról.
– írta Tánczos Barna az MTI szemléje szerint.
Szerinte hétfőtől új korszak következik, ami szinte mindenben az eddigi ellentéte.
„Kezdő politikusok a több évtizedes tapasztalattal szemben, homlokegyenest ellentétes megközelítése az EU-s kapcsolatépítésnek, más értékrendek. Újratervezés” – vázolta.
Az RMDSZ politikusa Facebook-bejegyzésében gratulált a Tisza Pártnak és Magyar Péternek, hozzátéve, hogy a kétharmados győzelem lehetőség, de óriási felelősség is az új kormány számára. Úgy vélekedett:
„Gratulálok mindenkinek, aki úgy érzi, hogy tegnap győzelmet aratott. Minden ismerősömet és barátomat, aki csalódottságot és kiábrándulást érez, arra biztatom, hogy fel a fejjel! 3,1 millió magyar az irányváltás mellett döntött, 2,5 millió ment volna tovább az előző kormánnyal. Ez a demokrácia.
– zárta bejegyzését az RMDSZ-es politikus
Az önkormányzati tulajdonban lévő Urbana Rt.-re bízták Székelyudvarhelyen a köztisztasági és hóeltakarítási feladatokat, miután egy tanulmány szerint jogi, gazdasági, működési és közérdeki szempontból is ez bizonyult a legelőnyösebb megoldásnak.
A 2026-os magyar országgyűlési választás után már alig több, mint 381 ezer szavazat feldolgozása van hátra. A külképviseletekről és átjelentkezéssel érkező voksok száma viszonylag alacsony, így a végeredményhez már közel jár a számlálás.
Facebook-bejegyzésben gratulált Magyar Péter választási győzelméhez Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke.
Ilie Bolojan miniszterelnök hétfőn gratulált Magyar Péternek a magyarországi parlamenti választásokon elért győzelméhez.
A Tisza-kormány minden magyar ember kormánya lesz – közölte Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a Facebook-oldalán a pártja választási győzelmét hozó napot követő hétfőn.
Csíkszereda ismét rekordot döntött a mínuszok tekintetében: az ország lakott települései közül ott mérték a legalacsonyabb hőmérsékletet hétfő hajnalban – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) adataiból.
Számos európai és nemzetközi politikai vezető gratulált Magyar Péter győzelméhez a 2026-os magyarországi választásokat követően, hangsúlyozva az eredmény európai jelentőségét.
Közösségi oldalán gratulált vasárnap este Nicusor Dan román államfő a Tisza Pártnak és Magyar Péternek az országgyűlési választáson aratott, „mérföldkőnek számító” győzelemhez.
A Tisza-kormány minden magyart képviselni fog - jelentette ki Magyar Péter vasárnap este Budapesten, pártja eredményváró rendezvényén. Magyar Péter távozásra szólította fel a köztársasági elnököt.
Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke is gratulált Magyar Péter választási győzelméhez a magyar országgyűlési választásokon.
