Tánczos Barna: elkerülhetetlen a magyar-magyar kapcsolatok újragondolása

A bukaresti kormány RMDSZ-es miniszterelnök-helyettese szerint elkerülhetetlen a magyar-magyar kapcsolatok újragondolása a Tisza Párt választási győzelmét követően.

Tánczos Barna hétfői Facebook-bejegyzésében úgy értékelte, hogy ez ma egy sokismeretlenes egyenlet, de nem megoldhatatlan.

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség politikusa elismerte: „nem érezte, nem látta azt az óriási erőt”, amely Magyarországon a Tisza fölényes győzelméhez vezetett, meglepte az az „igazi forradalmi, rendszerváltó hangulat”, amelyet Budapest utcáin tapasztalt, amikor távozott a Fidesz-KDNP eredményvárójáról.