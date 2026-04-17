A világ egyik vezető építőanyag-gyártója vásárolt be Romániában

Képünk illusztráció
Fotó: Haáz Vince
Romániai üzemet vásárolt fel a svájci Sika építőanyag- és ipari ragasztástechnikai cég – hivatkozik az MTI a Profit.ro gazdasági portálra, amely a vállalat közleménye alapján számolt be a tranzakcióról.
A dél-romániai Ploiești-en található gyárat a török tulajdonban levő Akkim Europe Kft. működtette. A felvásárlásra egy nemzetközi tranzakció részeként került sor, amelynek keretében a Sika további három török céget vett át.
Az Akkim Europe 2024-ben 188 főt foglalkoztatott, és 248,209 millió lej árbevétel mellett 28,444 millió lej nettó eredményt ért el.
Ez a Sika harmadik akvizíciója Romániában. 2019-ben a svájci vállalat a bitumenes membránokat gyártó Arcon Membrane Kft.-t, valamint a szárazhabarcsot, díszvakolatot, polisztirént és festéket gyártó Adeplast Rt.-t vásárolta meg.
Az 1910-ben alapított Sika a világ egyik vezető építőanyag- és ipari ragasztástechnikai termékgyártója. A világ 102 piacán jelen lévő vállalat 2025-es árbevétele 11,20 milliárd svájci frank volt.
