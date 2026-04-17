A világ egyik vezető építőanyag-gyártója vásárolt be Romániában

Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Képünk illusztráció

Fotó: Haáz Vince

Romániai üzemet vásárolt fel a svájci Sika építőanyag- és ipari ragasztástechnikai cég – hivatkozik az MTI a Profit.ro gazdasági portálra, amely a vállalat közleménye alapján számolt be a tranzakcióról.

2026. április 17., 11:112026. április 17., 11:11

2026. április 17., 11:13

A dél-romániai Ploiești-en található gyárat a török tulajdonban levő Akkim Europe Kft. működtette. A felvásárlásra egy nemzetközi tranzakció részeként került sor, amelynek keretében a Sika további három török céget vett át.

A romániai üzem poliuretánhabot, ragasztókat, tömítőanyagokat és más, az epítőiparban használatos vegyi anyagokat gyárt.

Az Akkim Europe 2024-ben 188 főt foglalkoztatott, és 248,209 millió lej árbevétel mellett 28,444 millió lej nettó eredményt ért el.

Az üzem termelésének jelentős részét kelet-európai, közép-ázsiai, közel-keleti és észak-afrikai piacokra exportálják.

Ez a Sika harmadik akvizíciója Romániában. 2019-ben a svájci vállalat a bitumenes membránokat gyártó Arcon Membrane Kft.-t, valamint a szárazhabarcsot, díszvakolatot, polisztirént és festéket gyártó Adeplast Rt.-t vásárolta meg.

Az 1910-ben alapított Sika a világ egyik vezető építőanyag- és ipari ragasztástechnikai termékgyártója. A világ 102 piacán jelen lévő vállalat 2025-es árbevétele 11,20 milliárd svájci frank volt.

2026. április 17., péntek

Ezerrel több munkanélküli – fel lehet készülni erre?

Akár 865 alkalmazott elbocsátása is megkezdődhet május elsejétől a marosvásárhelyi vegyipari kombinátnál, ha nem mozdul előre az adásvétel ügye. A munkaerő-elhelyező ügynökség szerint a segítség akkor indulhat, amikor az érintettek munkanélkülivé válnak.

2026. április 17., péntek

Két ötlete is van Romániának, hogy előnyösebben ússza meg a 600 millió eurós oltásadósságot

Romániának 600 millió eurót kellene kifizetnie az oltóanyagot gyártó Pfizer/BioNTech vállalatnak a leszerződött, de át nem vett koronavírus elleni vakcinákért.

Érvénytelen levélszavazatok ezrei: hol hibáztak a legtöbben?

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) befejezte a levélszavazatok pártlistás szavazólapjainak előzetes összesítését.

2026. április 17., péntek

Öröm és bánat: székelyföldi nyertese is van az UEFA-lottónak

Nem könnyű jegyet kapni az idén Budapesten rendezendő BL-döntőre, a semleges szurkolónak még ahhoz is nagy szerencsére volt szüksége, hogy egyáltalán sorba állhasson két jegyért.

2026. április 16., csütörtök

Orbán Viktor először adott átfogó interjút a választási vereség után

A jobboldai közösség teljes megújításáról beszélt a miniszterelnök, a Fidesz elnöke csütörtökön a Patrióta Youtube csatornáján közvetített interjúban. Orbán Viktor úgy értékelte, a kormánypártok egyértelmű vereséget szenvedtek.

2026. április 16., csütörtök

Mérgező gombát árultak a sepsiszentgyörgyi piacon: papsapkagomba kerülhetett a vevőkhöz

Mérgező vörösbarna papsapkagombát árultak a múlt héten a sepsiszentgyörgyi központi piacon, feltehetően a kucsmagombával való hasonlósága miatt. A figyelmeztetés különösen fontos, mert jelenleg mindkét gombafaj szezonja tart.

2026. április 16., csütörtök

Döntöttek a Romániában élő nemzeti kisebbségek szervezeteinek idei támogatásáról

Csütörtöki ülésén a kormány mintegy 266,7 millió lejt különített el a kormányfőtitkárság költségvetéséből a nemzeti kisebbségek szervezeteinek idei támogatására.

2026. április 16., csütörtök

Feloldották a zárlatot, újra lehet tanári állásokat meghirdetni

Csütörtöki ülésén a kormány sürgősségi rendeletet fogadott el, amely lehetővé teszi a pedagógusi álláshelyek meghirdetését és a versenyvizsgák lebonyolítását.

2026. április 16., csütörtök

Drasztikus adatokat mutat Romániára nézve az előrejelzett népességcsökkenés

Románia népessége várhatóan körülbelül negyedével (24,3 százalékkal) 14,40 millióra fog csökkeni 2100. január elsejére a 2025. január elsején regisztrált 19,04 millióról – derül ki az Eurostat csütörtökön közzétett legfrissebb demográfiai előrejelzéséből.

2026. április 16., csütörtök

Elszakítottak egy vezetéket, nincs víz egész Kézdivásárhelyen – frissítve

Egy elszakított vezeték miatt Kézdivásárhely teljes területén szünetel az ivóvízszolgáltatás csütörtök délután. A szakemberek dolgoznak a hiba javításán, de egyelőre nem tudni, meddig tartanak a munkálatok.

