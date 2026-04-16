Mérgező gombát árultak a sepsiszentgyörgyi piacon: papsapkagomba kerülhetett a vevőkhöz

Balról az ehető cseh kucsmagomba, jobbról a vörösbarna papsapkagomba, ahogy a piacon árulták
Fotó: Zsigmond Győző
Mérgező vörösbarna papsapkagombát árultak a múlt héten a sepsiszentgyörgyi központi piacon, feltehetően a kucsmagombával való hasonlósága miatt. A figyelmeztetés különösen fontos, mert jelenleg mindkét gombafaj szezonja tart.
Egy gombaszakértői tanfolyam hallgatója hívta fel Zsigmond Győző, a László Kálmán Gombászegyesület elnökének figyelmét arra, hogy
A hallgató maga is vásárolt a gombából, kilóját 8 lejért, és a nála lévő példány bizonyította, hogy vörösbarna papsapkagombáról van szó.
Zsigmond Győző azonnal a helyszínre sietett, az érintett árust azonban már nem találta ott. A többi árus elmondása szerint az illető nem helybeli volt. Hozzátették azt is, hogy szerintük a vörösbarna papsapkagomba ehető és jó, ami mindössze annyiban igaz, hogy
A vörösbarna papsapkagomba (Discina fastigiata) a koronggombafélék családjába tartozó, Európában és Észak-Amerikában honos, mérgező gombafaj. A giromitrin nagyobb mennyiségben mérgező, ráadásul felhalmozódhat a szervezetben. A szakirodalom szerint
A Wikipedián idézett leírás szerint „ez egy rendkívül veszélyes, enzimgátló, mutagén és rákkeltő hatású vegyület, amely a szervezetben hidrolízis útján monometil-hidrazinná (MMH) alakul, ami tulajdonképpen rakéta-üzemanyag komponens”.
Azért is különösen fontos felhívni a figyelmet az esetre, mert most bőven terem a fogyasztásra alkalmas, sőt delikátesznek számító cseh, hegyes és ízletes kucsmagomba, ugyanakkor szezonja van a mérgező vörösbarna, redős és óriás papsapkagombának is.
A sepsiszentgyörgyi központi piacon a László Kálmán Gombászegyesület rendszeres gombavizsgálatot működtet, de csak májustól. Ekkor hétköznap szerdán és pénteken 8 és 10 óra között, vasárnap pedig 9 és 11 óra között vizsgáltathatják be a lakosok a saját szedésű gombákat.
a 0722 090 239-es telefonszámon. Időközben jelezték a Székelyhon szerkesztőségének, hogy nagy valószínűség szerint a csíkszeredai piacon megjelentek olyan árusok, akik mérgező vörösbarna papsapkagombát árultak.
Csütörtöki ülésén a kormány mintegy 266,7 millió lejt különített el a kormányfőtitkárság költségvetéséből a nemzeti kisebbségek szervezeteinek idei támogatására.
Csütörtöki ülésén a kormány sürgősségi rendeletet fogadott el, amely lehetővé teszi a pedagógusi álláshelyek meghirdetését és a versenyvizsgák lebonyolítását.
Románia népessége várhatóan körülbelül negyedével (24,3 százalékkal) 14,40 millióra fog csökkeni 2100. január elsejére a 2025. január elsején regisztrált 19,04 millióról – derül ki az Eurostat csütörtökön közzétett legfrissebb demográfiai előrejelzéséből.
Egy elszakított vezeték miatt Kézdivásárhely teljes területén szünetel az ivóvízszolgáltatás csütörtök délután. A szakemberek dolgoznak a hiba javításán, de egyelőre nem tudni, meddig tartanak a munkálatok.
A magánszemélyek 1200 lej, a jogi személyek pedig 5000 lej fölötti adótartozással kerülhetnek fel az úgynevezett „szégyenlistára” – közölte csütörtökön Ioana Dogioiu kormányszóvivő.
Csütörtökön elfogadott határozata szerint mintegy 114 ezer gyógykezelési jegyet biztosít a kormány a nyugdíjasoknak 2026-ban az Országos Nyugdíjpénztáron keresztül.
Nyolc nap után hazaengedték a kórházból a húsvéthétfőn megtámadott, közel nyolcvanéves férfit. A felsőrákosi bántalmazás nemcsak testi sérüléseket okozott: a faluban azóta sokan kiszolgáltatottságot, bizalmatlanságot és dühöt éreznek.
Vécébe dobott fehérnemű miatt dugult el a szennyvízlefolyó és okozott szennyezést Marosvásárhelyen, a Maroson a napokban.
Idén várhatóan nem vonnak be új csomagolóanyagokat a betétdíjas rendszerbe (SGR) – nyilatkozta csütörtökön az ezt működtető RetuRo vállalat kommunikációs igazgatója.
Az Eurostat csütörtökön közzétett adatai szerint márciusban 2,8 százalékra nőtt az éves infláció az Európai Unióban az előző havi 2,1 százalékról. A tagállamok közül továbbra is Romániában volt a legmagasabb az infláció, 9 százalék.
szóljon hozzá!