Mérgező gombát árultak a sepsiszentgyörgyi piacon: papsapkagomba kerülhetett a vevőkhöz

Balról az ehető cseh kucsmagomba, jobbról a vörösbarna papsapkagomba, ahogy a piacon árulták

Mérgező vörösbarna papsapkagombát árultak a múlt héten a sepsiszentgyörgyi központi piacon, feltehetően a kucsmagombával való hasonlósága miatt. A figyelmeztetés különösen fontos, mert jelenleg mindkét gombafaj szezonja tart.

Bodor Tünde 2026. április 16., 20:272026. április 16., 20:27

Egy gombaszakértői tanfolyam hallgatója hívta fel Zsigmond Győző, a László Kálmán Gombászegyesület elnökének figyelmét arra, hogy

mérgező gomba került a sepsiszentgyörgyi központi piac kínálatába.

A hallgató maga is vásárolt a gombából, kilóját 8 lejért, és a nála lévő példány bizonyította, hogy vörösbarna papsapkagombáról van szó. Zsigmond Győző azonnal a helyszínre sietett, az érintett árust azonban már nem találta ott. A többi árus elmondása szerint az illető nem helybeli volt. Hozzátették azt is, hogy szerintük a vörösbarna papsapkagomba ehető és jó, ami mindössze annyiban igaz, hogy

valóban ízletes, csakhogy giromitrin nevű méreganyagot tartalmaz.

A vörösbarna papsapkagomba (Discina fastigiata) a koronggombafélék családjába tartozó, Európában és Észak-Amerikában honos, mérgező gombafaj. A giromitrin nagyobb mennyiségben mérgező, ráadásul felhalmozódhat a szervezetben. A szakirodalom szerint

a papsapkagomba fogyasztása haláleseteket is okozott már.

A Wikipedián idézett leírás szerint „ez egy rendkívül veszélyes, enzimgátló, mutagén és rákkeltő hatású vegyület, amely a szervezetben hidrolízis útján monometil-hidrazinná (MMH) alakul, ami tulajdonképpen rakéta-üzemanyag komponens". Azért is különösen fontos felhívni a figyelmet az esetre, mert most bőven terem a fogyasztásra alkalmas, sőt delikátesznek számító cseh, hegyes és ízletes kucsmagomba, ugyanakkor szezonja van a mérgező vörösbarna, redős és óriás papsapkagombának is.

A két gomba megkülönböztetésének egyik módja, ha a kalapjukat kettévágják: a kucsmagombák kalapja egyetlen üregből áll, a papsapkagombáké viszont több üregű.

A sepsiszentgyörgyi központi piacon a László Kálmán Gombászegyesület rendszeres gombavizsgálatot működtet, de csak májustól. Ekkor hétköznap szerdán és pénteken 8 és 10 óra között, vasárnap pedig 9 és 11 óra között vizsgáltathatják be a lakosok a saját szedésű gombákat.

Gyanús eseteket ugyanakkor soron kívül is lehet jelezni a gombaszakértőknek, illetve személyesen Zsigmond Győzőnek