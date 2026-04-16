Mérgező gombát árultak a sepsiszentgyörgyi piacon: papsapkagomba kerülhetett a vevőkhöz

Balról az ehető cseh kucsmagomba, jobbról a vörösbarna papsapkagomba, ahogy a piacon árulták • Fotó: Zsigmond Győző

Mérgező vörösbarna papsapkagombát árultak a múlt héten a sepsiszentgyörgyi központi piacon, feltehetően a kucsmagombával való hasonlósága miatt. A figyelmeztetés különösen fontos, mert jelenleg mindkét gombafaj szezonja tart.

Bodor Tünde

2026. április 16., 20:272026. április 16., 20:27

Egy gombaszakértői tanfolyam hallgatója hívta fel Zsigmond Győző, a László Kálmán Gombászegyesület elnökének figyelmét arra, hogy

mérgező gomba került a sepsiszentgyörgyi központi piac kínálatába.

A hallgató maga is vásárolt a gombából, kilóját 8 lejért, és a nála lévő példány bizonyította, hogy vörösbarna papsapkagombáról van szó.

Zsigmond Győző azonnal a helyszínre sietett, az érintett árust azonban már nem találta ott. A többi árus elmondása szerint az illető nem helybeli volt. Hozzátették azt is, hogy szerintük a vörösbarna papsapkagomba ehető és jó, ami mindössze annyiban igaz, hogy

valóban ízletes, csakhogy giromitrin nevű méreganyagot tartalmaz.

A vörösbarna papsapkagomba (Discina fastigiata) a koronggombafélék családjába tartozó, Európában és Észak-Amerikában honos, mérgező gombafaj. A giromitrin nagyobb mennyiségben mérgező, ráadásul felhalmozódhat a szervezetben. A szakirodalom szerint

a papsapkagomba fogyasztása haláleseteket is okozott már.

A Wikipedián idézett leírás szerint „ez egy rendkívül veszélyes, enzimgátló, mutagén és rákkeltő hatású vegyület, amely a szervezetben hidrolízis útján monometil-hidrazinná (MMH) alakul, ami tulajdonképpen rakéta-üzemanyag komponens”.

Azért is különösen fontos felhívni a figyelmet az esetre, mert most bőven terem a fogyasztásra alkalmas, sőt delikátesznek számító cseh, hegyes és ízletes kucsmagomba, ugyanakkor szezonja van a mérgező vörösbarna, redős és óriás papsapkagombának is.

A két gomba megkülönböztetésének egyik módja, ha a kalapjukat kettévágják: a kucsmagombák kalapja egyetlen üregből áll, a papsapkagombáké viszont több üregű.

A sepsiszentgyörgyi központi piacon a László Kálmán Gombászegyesület rendszeres gombavizsgálatot működtet, de csak májustól. Ekkor hétköznap szerdán és pénteken 8 és 10 óra között, vasárnap pedig 9 és 11 óra között vizsgáltathatják be a lakosok a saját szedésű gombákat.

Gyanús eseteket ugyanakkor soron kívül is lehet jelezni a gombaszakértőknek, illetve személyesen Zsigmond Győzőnek

a 0722 090 239-es telefonszámon. Időközben jelezték a Székelyhon szerkesztőségének, hogy nagy valószínűség szerint a csíkszeredai piacon megjelentek olyan árusok, akik mérgező vörösbarna papsapkagombát árultak.

Csíkszék Háromszék Csíkszereda Sepsiszentgyörgy
Kegyetlenül bántalmazta egy csapat fiatal, azóta úgy emlegetik: „a vert bácsi"
Csíkdánfalva után most Madéfalván garázdálkodnak ismeretlen tolvajok
Diószegi László: „ilyet nem akarok látni, hogy a kapusunk sárga lapot kapjon időhúzásért"
Eltávolították az erdélyi születésű antiszemita költő-politikus szobrát az egyik megyeszékhely közteréről
Bajnokot avathatnak az Erste Ligában, megismerjük az elődöntősöket az európai kupákban
Sálvári Edith: Úgy érzem, a helyemen vagyok
2026. április 16., csütörtök

Döntöttek a Romániában élő nemzeti kisebbségek szervezeteinek idei támogatásáról

Csütörtöki ülésén a kormány mintegy 266,7 millió lejt különített el a kormányfőtitkárság költségvetéséből a nemzeti kisebbségek szervezeteinek idei támogatására.

2026. április 16., csütörtök

Feloldották a zárlatot, újra lehet tanári állásokat meghirdetni

Csütörtöki ülésén a kormány sürgősségi rendeletet fogadott el, amely lehetővé teszi a pedagógusi álláshelyek meghirdetését és a versenyvizsgák lebonyolítását.

2026. április 16., csütörtök

Drasztikus adatokat mutat Romániára nézve az előrejelzett népességcsökkenés

Románia népessége várhatóan körülbelül negyedével (24,3 százalékkal) 14,40 millióra fog csökkeni 2100. január elsejére a 2025. január elsején regisztrált 19,04 millióról – derül ki az Eurostat csütörtökön közzétett legfrissebb demográfiai előrejelzéséből.

2026. április 16., csütörtök

Elszakítottak egy vezetéket, nincs víz egész Kézdivásárhelyen – frissítve

Egy elszakított vezeték miatt Kézdivásárhely teljes területén szünetel az ivóvízszolgáltatás csütörtök délután. A szakemberek dolgoznak a hiba javításán, de egyelőre nem tudni, meddig tartanak a munkálatok.

2026. április 16., csütörtök

Döntött a kormány: ennyi adóhátralék után kerülhet fel valaki a „szégyenlistára”

A magánszemélyek 1200 lej, a jogi személyek pedig 5000 lej fölötti adótartozással kerülhetnek fel az úgynevezett „szégyenlistára” – közölte csütörtökön Ioana Dogioiu kormányszóvivő.

2026. április 16., csütörtök

Több mint százezer gyógykezelési jegyet biztosít a kormány a nyugdíjasoknak

Csütörtökön elfogadott határozata szerint mintegy 114 ezer gyógykezelési jegyet biztosít a kormány a nyugdíjasoknak 2026-ban az Országos Nyugdíjpénztáron keresztül.

2026. április 16., csütörtök

Kegyetlenül bántalmazta egy csapat fiatal, azóta úgy emlegetik: „a vert bácsi”

Nyolc nap után hazaengedték a kórházból a húsvéthétfőn megtámadott, közel nyolcvanéves férfit. A felsőrákosi bántalmazás nemcsak testi sérüléseket okozott: a faluban azóta sokan kiszolgáltatottságot, bizalmatlanságot és dühöt éreznek.

2026. április 16., csütörtök

Kiderült, hogy mi okozta a Maros szennyezését

Vécébe dobott fehérnemű miatt dugult el a szennyvízlefolyó és okozott szennyezést Marosvásárhelyen, a Maroson a napokban.

2026. április 16., csütörtök

Idén még nem tervez újabb csomagolóanyagokat bevonni a betétdíjas rendszerbe a RetuRo

Idén várhatóan nem vonnak be új csomagolóanyagokat a betétdíjas rendszerbe (SGR) – nyilatkozta csütörtökön az ezt működtető RetuRo vállalat kommunikációs igazgatója.

2026. április 16., csütörtök

Az európai átlag háromszorosa az infláció Romániában

Az Eurostat csütörtökön közzétett adatai szerint márciusban 2,8 százalékra nőtt az éves infláció az Európai Unióban az előző havi 2,1 százalékról. A tagállamok közül továbbra is Romániában volt a legmagasabb az infláció, 9 százalék.

