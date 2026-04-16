Szinte az összes levélszavazatot feldolgozták

Fotó: Orbán Orsolya
Közzétette a levélszavazatok legfrissebb adatait a Nemzeti Választási Iroda: eddig több mint 355 ezer levélszavazat érkezett be, ezek döntő többségét már fel is dolgozták.
Az adatok szerint a Fidesz–KDNP listája 275 706 szavazattal vezet, ami 84,42 százalékos arányt jelent. A második helyen a Tisza Párt áll 44 012 vokssal (13,48 százalék).
A további pártok jóval kisebb támogatottságot értek el: a Mi Hazánk 5056 szavazatot (1,55 százalék), a Magyar Kétfarkú Kutya Párt 1150-et (0,35 százalék), míg a Demokratikus Koalíció 660 voksot (0,20 százalék) kapott.
A csütörtök délelőtti adatok szerint 355 448 levélszavazási irat érkezett be, ezek közül 353 468-t dolgoztak fel, ami 99,44 százalékos feldolgozottságot jelent.
míg több mint 20 ezer szavazat érvénytelennek bizonyult. Négy évvel ezelőtt több mint 40 ezer érvénytelen levélszavazat érkezett.
A beérkezés módja szerint a legtöbb szavazatot külképviseleteken adták le (294 697), míg 51 337 szavazat közvetlenül a választási irodához érkezett, és 8828-at az egyéni választókerületi központokban adtak le – olvasható a Nemzeti Választási Iroda honlapján.
Szerdán és csütörtökön is csökkent az üzemanyag ára a romániai töltőállomásokon a kőolaj világpiaci árának csökkenése következtében. Csütörtöktől a Petrom és az OMV kutakon is olcsóbban lehet tankolni az előző napokhoz képest.
Nem kényszerül elbocsátásokra Hargita Megye Tanácsa, miután az intézményt már tavaly nyáron átszervezték. Így az új közigazgatási reform nem érinti a működésüket: a sürgősségi kormányrendelet által előírt keretszámba „kényelmesen” beleférnek.
Huszonöt kutyát találtak a hatóságok egy bukaresti, negyedik kerületi tömbházlakásban – tájékoztatott szerdán a kóbor kutyákkal foglalkozó állatvédelmi felügyelet (ASPA).
Megérkeztek a próbaérettségi eredményei: Maros megyében a vizsgázók valamivel több mint fele átment, míg Háromszéken a részvétel hiányosságai torzítják az összképet. Hargita megyében nem készült nyilvános összesítés.
Telefonon tárgyalt szerdán Ilie Bolojan kormányfő Magyarország megválasztott miniszterelnökével, Magyar Péterrel.
Óránként 224 kilométeres sebességgel vezető 21 éves sofőrt füleltek le a közlekedési rendőrök az A1-es autópálya Râmnicu Vâlcea és Déva közötti szakaszán, ahol a megengedett sebességhatár 130 km/óra – tájékoztatott szerdán a Hunyad megyei rendőrség.
Jóváhagyta szerdán a pénzügyminisztérium a nyugdíjasoknak szánt gyógykezelési jegyek odaítélését szabályozó tervezetet.
A szociális felügyelők márciusban országszerte 745 ellenőrzést végeztek, és 41 bírságot, illetve figyelmeztetést szabtak ki, összesen 282 ezer lej értékben a szociális ellátás terén tapasztalt szabálytalanságok miatt.
A közalkalmazottak bére a készülő új törvény szerint egy olyan mechanizmus alapján emelkedne, amelyet a munkaügyi és a pénzügyminisztérium határozna meg a gazdasági növekedés, az infláció és a költségvetési mozgástér figyelembevételével.
