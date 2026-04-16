Szinte az összes levélszavazatot feldolgozták

Közzétette a levélszavazatok legfrissebb adatait a Nemzeti Választási Iroda: eddig több mint 355 ezer levélszavazat érkezett be, ezek döntő többségét már fel is dolgozták.

Az adatok szerint a Fidesz–KDNP listája 275 706 szavazattal vezet, ami 84,42 százalékos arányt jelent. A második helyen a Tisza Párt áll 44 012 vokssal (13,48 százalék).

A további pártok jóval kisebb támogatottságot értek el: a Mi Hazánk 5056 szavazatot (1,55 százalék), a Magyar Kétfarkú Kutya Párt 1150-et (0,35 százalék), míg a Demokratikus Koalíció 660 voksot (0,20 százalék) kapott.

A csütörtök délelőtti adatok szerint 355 448 levélszavazási irat érkezett be, ezek közül 353 468-t dolgoztak fel, ami 99,44 százalékos feldolgozottságot jelent.