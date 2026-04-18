Akcióba lendült a DIICOT: 33 kilogramm lefoglalt kokain és 13 kilogramm kannabisz lett az eredménye

Fotó: Barabás Ákos
Nagy mennyiségű kábítószert foglaltak le a hatóságok az elmúlt két hétben végrehajtott akcióik során.
Az Országos Rendőr-főkapitányság szombati közleménye szerint április 3. és 16. között a rendőrség szervezett bűnözés elleni osztályának munkatársai a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészséggel (DIICOT) együttműködve 48 akciót hajtottak végre. Ezek
Az Agerpres által szemlézett tájékoztatás értelmében a vizsgált időszakban 118 házkutatást tartottak és 12 tetten érést szerveztek meg. 57 személyt őrizetbe vettek, 27-et előzetes letartóztatásba, 13-at hatósági felügyelet alá helyeztek.
A bűnüldözési akciók során ugyanakkor elkoboztak
13,4 kilogramm kannabiszt,
33,2 kilogramm kokaint,
11,4 kilogramm egyéb pszichoaktív hatású anyagot,
14 aprítót és
13 precíziós mérleget.
Lefoglaltak továbbá egy nem halálos fegyvert, négy személygépkocsit, 139 mobiltelefont, négy adathordozót, közel 170 000 lejt, több mint 44 000 eurót, valamint 6500 euró hamis pénzt.
