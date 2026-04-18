Négy ügynökségét szervezi át a munkaügyi minisztérium, köztük az Országos Nyugdíjpénztárat is

Négy ügynökségének átszervezésére készül a munkaügyi minisztérium. Florin Manole tárcavezető szerint a négy intézményből kettő lesz: az egyik az ellenőrzésekkel, a másik a kifizetések kezelésével foglalkozik majd.

Székelyhon 2026. április 18., 11:242026. április 18., 11:24

A minisztérium pénteki közleménye szerint az intézkedés a Munkaügyi Felügyelőséget, az Országos Szociális Felügyeleti és Kifizetési Ügynökséget, az Országos Nyugdíjpénztárat, valamint az Országos Munkaerő-elhelyezési Ügynökséget érinti – ismerteti az Agerpres. A közvitára bocsátott törvénytervezet értelmében

a négy ügynökségből kettő lesz, amelyek közül az egyiknek az ellenőrzés lesz a szerepe, a másik pedig a kifizetések kezelésével fog foglalkozni.