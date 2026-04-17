Bolojan: Romániának most nincs szüksége politikai válságra

Fotó: Gov.ro

Romániának most a deficittel kapcsolatos problémák megoldására és a helyreállítási források lehívására kellene összpontosítania, nincs szüksége politikai válságra - jelentette ki pénteken Ilie Bolojan miniszterelnök.

Székelyhon

2026. április 17., 16:37

2026. április 17., 16:382026. április 17., 16:38

A kormányfő a Radio România Actualități-nek adott interjúban beszélt erről, annak kapcsán, hogy a Szociáldemokrata Párt (PSD) képviselői értésre adták:

a továbbiakban nem kívánnak együttműködni vele, és kilépnek a kormányból, ha nem mond le a miniszterelnöki tisztségről.

Erre reagálva Bolojan rámutatott, az elmúlt napok nyilatkozatai alapján „a kocka el van vetve”, és

a PSD a hétfői belső konzultáción a miniszterelnökkel való együttműködés megszakításáról fog dönteni.

A kormányfő hangsúlyozta, a szociáldemokraták az elmúlt hónapokban több ízben is megsértették a koalíciós megállapodást a koalíciós partnerük elleni támadásokkal.

Bolojan felhívta a figyelmet arra is, hogy a miniszterelnök elleni támadások jelentősen kihatnak a kormányzásra is, mert a kormányapparátus nem tud hatékony lenni, ha instabilitást észlel.

„Ilyenkor ugyanis mindenki azon gondolkodik, hogy ki jön, ki megy, ki marad, hogy megmarad-e az adott poszton vagy sem” – fogalmazott az Agerpres beszámolója szerint.

Nem tervez lemondani

Ilie Bolojan kormányfő pénteken megismételte, hogy nem áll szándékéban lemondani, de

nem is készített elő intézkedéseket a következő időszakra, mivel a jelenlegi válságot a szociáldemokraták idézték elő.

A kormányfő szerint ez a „botrány bizonyos elvárásokat támaszt”, mivel a lakosság elvárja, hogy valamiféle eredmény szülessen, valamit kapjon. Ez azonban a költségvetési deficit miatt nem lehetséges – szögezte le a Radio România Actualități-nek adott interjúban.

Idézet
Mivel túl sok „kenyeret” nem lehet majd felajánlani, sok cirkuszt kap cserébe a nép, de ez az, amire Romániának most nincs szüksége”

– fejtette ki Bolojan, hangsúlyozva, hogy miniszterelnökként felelősen próbál cselekedni az ország érdekében.

Leszögezte továbbá, hogy a kormánykoalíció minden egyes döntését a koalíciós pártok beleegyezésével hozták meg, de egyesek „megpróbálnak elbújni a felelősség elől”,

nem tartják be az adott szavukat, és Románia kárára folytatnak politikai játszmákat.

Hangsúlyozta továbbá, hogy neki kötelessége biztosítani a kormány működését, és nem fog lemondani miniszterelnöki tisztségéből.

Arra a kérdésre, hogy mi fog történni az államtitkárokkal és prefektusokkal, ha a PSD miniszterei lemondanak, Bolojan azt válaszolta, hogy minden egyes helyzetet külön kell majd elemezni, mert ahol feladatukat rendesen végző emberek vannak, nem lesz szükség változtatásra.

2026. április 17., péntek

Nem számít, ha füstölt, de legyen jó sós – szalonnamustra kezdődött Csíkszeredában

Különböző technikákkal füstölt szalonnákat kóstolhattak a csíkszeredaiak a második alkalommal megszervezett Füst és só – Székelyföldi Szalonnamustra elnevezésű rendezvény első napján, pénteken.

2026. április 17., péntek

Felhatalmazta a SZÁT Kelemen Hunort, hogy Magyar Péterrel tárgyaljon

Elemezte a magyarországi választások eredményeit a Szövetségi Állandó Tanács. Kelemen Hunort felhatalmazták, hogy Magyar Péterrel, a Tisza elnökével tárgyaljon.

2026. április 17., péntek

A Tisza-párt azt javasolja, hogy a parlament már az alakuló ülésén válassza meg a miniszterelnököt

A Tisza Párt azt javasolja, hogy május 9-én legyen az új Országgyűlés alakuló ülése, aznap megválaszthatják az új miniszterelnököt is.

2026. április 17., péntek

Fokozzák a rendőri jelenlétet Felsőrákoson, miután bántalmazták a falu egyik idősét

A Felsőrákoson történt bántalmazásról szóló cikkünk megjelenését követően a rendőrség támogatásáról biztosította a lakosságot. Közleményükben hangsúlyozták: szorgalmazzák a térfigyelő kamerarendszer beindítását, és fokozzák a járőrözést a faluban.

2026. április 17., péntek

Csökkent Románia energiatermelése

Az idei első két hónapban éves viszonylatban 2,1 százalékkal csökkent Románia energiatermelése – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) pénteken közzétett adataiból.

2026. április 17., péntek

Elsőfokú árvízriasztás: Háromszéken a Feketeügy is kiléphet a medréből

Elsőfokú (sárga jelzésű) árvízvédelmi készültséget rendelt el pénteken az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) hét megye folyóvizeire.

2026. április 17., péntek

Két kellemetlen időjárási tényező, de az egyik már ma este véget ér

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) elsőfokú riasztást adott ki pénteken fokozott légköri instabilitás és erős szélfúvás miatt az ország több régiójában.

2026. április 17., péntek

Két ötlete is van Romániának, hogy előnyösebben ússza meg a 600 millió eurós oltásadósságot

Romániának 600 millió eurót kellene kifizetnie az oltóanyagot gyártó Pfizer/BioNTech vállalatnak a leszerződött, de át nem vett koronavírus elleni vakcinákért.

2026. április 17., péntek

A világ egyik vezető építőanyag-gyártója vásárolt be Romániában

Romániai üzemet vásárolt fel a svájci Sika építőanyag- és ipari ragasztástechnikai cég – hivatkozik az MTI a Profit.ro gazdasági portálra, amely a vállalat közleménye alapján számolt be a tranzakcióról.

2026. április 17., péntek

Érvénytelen levélszavazatok ezrei: hol hibáztak a legtöbben?

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) befejezte a levélszavazatok pártlistás szavazólapjainak előzetes összesítését.

