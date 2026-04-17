Bolojan: Romániának most nincs szüksége politikai válságra

Romániának most a deficittel kapcsolatos problémák megoldására és a helyreállítási források lehívására kellene összpontosítania, nincs szüksége politikai válságra - jelentette ki pénteken Ilie Bolojan miniszterelnök.

A kormányfő a Radio România Actualități-nek adott interjúban beszélt erről, annak kapcsán, hogy a Szociáldemokrata Párt (PSD) képviselői értésre adták:

a továbbiakban nem kívánnak együttműködni vele, és kilépnek a kormányból, ha nem mond le a miniszterelnöki tisztségről.

Erre reagálva Bolojan rámutatott, az elmúlt napok nyilatkozatai alapján „a kocka el van vetve”, és

a PSD a hétfői belső konzultáción a miniszterelnökkel való együttműködés megszakításáról fog dönteni.

A kormányfő hangsúlyozta, a szociáldemokraták az elmúlt hónapokban több ízben is megsértették a koalíciós megállapodást a koalíciós partnerük elleni támadásokkal.

Bolojan felhívta a figyelmet arra is, hogy a miniszterelnök elleni támadások jelentősen kihatnak a kormányzásra is, mert a kormányapparátus nem tud hatékony lenni, ha instabilitást észlel.

„Ilyenkor ugyanis mindenki azon gondolkodik, hogy ki jön, ki megy, ki marad, hogy megmarad-e az adott poszton vagy sem” – fogalmazott az Agerpres beszámolója szerint.

Nem tervez lemondani

Ilie Bolojan kormányfő pénteken megismételte, hogy nem áll szándékéban lemondani, de