Emelkednek a parkolási díjak Marosvásárhelyen

• Fotó: Haáz Vince

Drágítják a fizetős parkolás díjait Marosvásárhelyen, az új árak április 20-tól lépnek életbe a helyi tanács döntése alapján.

Székelyhon

2026. április 17., 17:152026. április 17., 17:15

Módosulnak a parkolási díjak Marosvásárhelyen a 2026. március 26-i helyi tanácsi határozat nyomán. Az új árak minden övezetet érintenek. A díjemelést a 2025-ös, 9,7 százalékos inflációhoz igazították, a jogszabályi előírásoknak megfelelően – tájékoztat a marosvásárhelyi polgármesteri hivatal.

Az új árak a következőképpen változnak:

0. zóna (központi, ultraközponti):

  • 30 perc: 4 lej (korábban 3,70 lej)

  • 1 óra: 7 lej (korábban 6,30 lej)

I. zóna:

  • 30 perc: 3 lej (korábban 2,60 lej)

  • 1 óra: 4 lej (korábban 3,70 lej)

  • 1 nap: 13 lej (korábban 12,10 lej)

II. zóna:

  • 30 perc: 2 lej (korábban 1,50 lej)

  • 1 óra: 3 lej (korábban 2,10 lej)

  • 1 nap: 7 lej (korábban 6,30 lej)

III. zóna:

  • 2 óra: 6 lej (korábban 5 lej)

  • 4 óra: 11 lej (korábban 10 lej)

  • 1 nap: 22 lej (korábban 20 lej)

Bérletek (a 0. zóna kivételével):

  • Havi: 63 lej (korábban 57 lej)

  • Negyedéves: 182 lej (korábban 165,80 lej)

  • Féléves: 355 lej (korábban 323,40 lej)

  • Éves: 669 lej (korábban 610,10 lej)

  • Lakossági éves bérlet: 268 lej (korábban 244,10 lej)

2026. április 17., péntek

Futárral érkezett a kannabisz Spanyolországból, lebuktak a címzettek

Előzetes letartóztatásba helyeztek két embert, miután több mint 13 kilogramm kannabiszt tartalmazó csomagot akartak átvenni Maros megyében.

2026. április 17., péntek

2026. április 17., péntek

Digitális tudatosságról szülőknek

Előadást szerveznek a gyermekek biztonságos eszközhasználatáról és az online tér veszélyeiről, amelyre április 23-án várják a szülőket és pedagógusokat Marosvásárhelyen.

2026. április 17., péntek

2026. április 16., csütörtök

Nyílnak a sztyeppei bazsarózsák, idén is lesz fesztivál Mezőzáhon

Nyílni kezdtek a sztyeppei bazsarózsák a mezőzáhi rezervátumban, ahol április 7-én bontotta szirmait az első virág. A ritka növényeket idén is fesztivállal ünneplik: a kétnapos rendezvényt április 25–26-án tartják.

2026. április 16., csütörtök

2026. április 16., csütörtök

Öt embert vettek őrizetbe, miután összeverekedtek az utcán

Öt embert vettek őrizetbe csütörtökön egy tíz nappal korábban történt dicsőszentmártoni verekedés ügyében. A rendőrség szerint a konfliktus alkoholfogyasztás után robbant ki, két ember kórházba került.

2026. április 16., csütörtök

2026. április 16., csütörtök

Balavásár környékén keresik az emberöléssel gyanúsított szökevényt

Megszakítás nélkül folytatódik a gyilkossággal gyanúsított mezőméhesi férfi felkutatására irányuló hajtóvadászat – erősítette meg lapunknak a Maros megyei rendőrség sajtóirodája, miután a 112-n jelezték, hogy Szénaverősön vélhetően Emil Gânjt látták.

2026. április 16., csütörtök

2026. április 16., csütörtök

Rágcsáló- és rovarirtás lesz Marosvásárhelyen

Marosvásárhely több pontján tartanak rágcsáló- és rovarirtási akciót hétvégén, az időjárástól függően – tájékoztatja az érintetteket a polgármesteri hivatal.

2026. április 16., csütörtök

2026. április 15., szerda

Fontos intézményeket érint a csütörtöki vízelzárás Marosvásárhelyen

Karbantartási munkálatok miatt ideiglenesen szünetel a vízszolgáltatás Marosvásárhely több pontján csütörtökön. A tervek szerint a leállás 9 és 16 óra között tart majd.

2026. április 15., szerda

2026. április 15., szerda

Szennyvíz folyt a Marosba, de nem okozott komoly problémát

Lakossági bejelentést követően Marosvásárhelyen, a Kárpátok sétány környékén folytatott helyszíni vizsgálatot a vízügyi hatóság. Megállapították, hogy szennyvíz folyt a folyóba, de az észlelt problémát rövidesen sikerült megoldani.

2026. április 15., szerda

2026. április 15., szerda

Ideiglenes útlezárás Marosvásárhely központjában

Ideiglenes forgalmi korlátozásra kell számítani Marosvásárhely központjában – tájékoztat a polgármesteri hivatal.

2026. április 15., szerda

2026. április 15., szerda

Hatan sérültek meg egy Maros megyei balesetben

Hatan sérültek meg egy közlekedési balesetben, amely két személyautó között történt Maros megyében – adja hírül a Maros megyei tűzoltóság.

2026. április 15., szerda

