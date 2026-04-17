Emelkednek a parkolási díjak Marosvásárhelyen

Drágítják a fizetős parkolás díjait Marosvásárhelyen, az új árak április 20-tól lépnek életbe a helyi tanács döntése alapján.

Módosulnak a parkolási díjak Marosvásárhelyen a 2026. március 26-i helyi tanácsi határozat nyomán. Az új árak minden övezetet érintenek. A díjemelést a 2025-ös, 9,7 százalékos inflációhoz igazították, a jogszabályi előírásoknak megfelelően – tájékoztat a marosvásárhelyi polgármesteri hivatal.

Az új árak a következőképpen változnak:

0. zóna (központi, ultraközponti):

30 perc: 4 lej (korábban 3,70 lej)

1 óra: 7 lej (korábban 6,30 lej)

I. zóna:

30 perc: 3 lej (korábban 2,60 lej)

1 óra: 4 lej (korábban 3,70 lej)

1 nap: 13 lej (korábban 12,10 lej)

II. zóna:

30 perc: 2 lej (korábban 1,50 lej)

1 óra: 3 lej (korábban 2,10 lej)

1 nap: 7 lej (korábban 6,30 lej)

III. zóna:

2 óra: 6 lej (korábban 5 lej)

4 óra: 11 lej (korábban 10 lej)

1 nap: 22 lej (korábban 20 lej)

Bérletek (a 0. zóna kivételével):

Havi: 63 lej (korábban 57 lej)

Negyedéves: 182 lej (korábban 165,80 lej)

Féléves: 355 lej (korábban 323,40 lej)

Éves: 669 lej (korábban 610,10 lej)

Lakossági éves bérlet: 268 lej (korábban 244,10 lej)