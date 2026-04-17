Emelkednek a parkolási díjak Marosvásárhelyen

Fotó: Haáz Vince
Drágítják a fizetős parkolás díjait Marosvásárhelyen, az új árak április 20-tól lépnek életbe a helyi tanács döntése alapján.
Módosulnak a parkolási díjak Marosvásárhelyen a 2026. március 26-i helyi tanácsi határozat nyomán. Az új árak minden övezetet érintenek. A díjemelést a 2025-ös, 9,7 százalékos inflációhoz igazították, a jogszabályi előírásoknak megfelelően – tájékoztat a marosvásárhelyi polgármesteri hivatal.
Az új árak a következőképpen változnak:
0. zóna (központi, ultraközponti):
30 perc: 4 lej (korábban 3,70 lej)
1 óra: 7 lej (korábban 6,30 lej)
I. zóna:
30 perc: 3 lej (korábban 2,60 lej)
1 óra: 4 lej (korábban 3,70 lej)
1 nap: 13 lej (korábban 12,10 lej)
II. zóna:
30 perc: 2 lej (korábban 1,50 lej)
1 óra: 3 lej (korábban 2,10 lej)
1 nap: 7 lej (korábban 6,30 lej)
III. zóna:
2 óra: 6 lej (korábban 5 lej)
4 óra: 11 lej (korábban 10 lej)
1 nap: 22 lej (korábban 20 lej)
Bérletek (a 0. zóna kivételével):
Havi: 63 lej (korábban 57 lej)
Negyedéves: 182 lej (korábban 165,80 lej)
Féléves: 355 lej (korábban 323,40 lej)
Éves: 669 lej (korábban 610,10 lej)
Lakossági éves bérlet: 268 lej (korábban 244,10 lej)
Előzetes letartóztatásba helyeztek két embert, miután több mint 13 kilogramm kannabiszt tartalmazó csomagot akartak átvenni Maros megyében.
Előadást szerveznek a gyermekek biztonságos eszközhasználatáról és az online tér veszélyeiről, amelyre április 23-án várják a szülőket és pedagógusokat Marosvásárhelyen.
Nyílni kezdtek a sztyeppei bazsarózsák a mezőzáhi rezervátumban, ahol április 7-én bontotta szirmait az első virág. A ritka növényeket idén is fesztivállal ünneplik: a kétnapos rendezvényt április 25–26-án tartják.
Öt embert vettek őrizetbe csütörtökön egy tíz nappal korábban történt dicsőszentmártoni verekedés ügyében. A rendőrség szerint a konfliktus alkoholfogyasztás után robbant ki, két ember kórházba került.
Megszakítás nélkül folytatódik a gyilkossággal gyanúsított mezőméhesi férfi felkutatására irányuló hajtóvadászat – erősítette meg lapunknak a Maros megyei rendőrség sajtóirodája, miután a 112-n jelezték, hogy Szénaverősön vélhetően Emil Gânjt látták.
Marosvásárhely több pontján tartanak rágcsáló- és rovarirtási akciót hétvégén, az időjárástól függően – tájékoztatja az érintetteket a polgármesteri hivatal.
Karbantartási munkálatok miatt ideiglenesen szünetel a vízszolgáltatás Marosvásárhely több pontján csütörtökön. A tervek szerint a leállás 9 és 16 óra között tart majd.
Lakossági bejelentést követően Marosvásárhelyen, a Kárpátok sétány környékén folytatott helyszíni vizsgálatot a vízügyi hatóság. Megállapították, hogy szennyvíz folyt a folyóba, de az észlelt problémát rövidesen sikerült megoldani.
Ideiglenes forgalmi korlátozásra kell számítani Marosvásárhely központjában – tájékoztat a polgármesteri hivatal.
Hatan sérültek meg egy közlekedési balesetben, amely két személyautó között történt Maros megyében – adja hírül a Maros megyei tűzoltóság.
