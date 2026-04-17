Felhatalmazta a SZÁT Kelemen Hunort, hogy Magyar Péterrel tárgyaljon

Elemezte a magyarországi választások eredményeit a Szövetségi Állandó Tanács. Kelemen Hunort felhatalmazták, hogy Magyar Péterrel, a Tisza elnökével tárgyaljon.

Székelyhon 2026. április 17., 15:332026. április 17., 15:33

A Szövetségi Állandó Tanács, az RMDSZ országos vezető testülete pénteken elemezte a magyarországi választások eredményeit, illetve a romániai belpolitikai helyzetről és annak lehetséges megoldásairól tárgyalt – olvasható az RMDSZ Facebook-oldalán közétett bejegyzésben. Mint írják:

a testület megerősítette, hogy a magyar közösség érdeke, hogy az RMDSZ jó kapcsolatot ápoljon a mindenkori magyar kormánnyal.

A SZÁT egyhangúlag felhatalmazta Kelemen Hunort arra, hogy

tárgyalásokat folytasson a kormányalakítással megbízott Magyar Péterrel, a TISZA Párt elnökével.