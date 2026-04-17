A Tisza-párt azt javasolja, hogy a parlament már az alakuló ülésén válassza meg a miniszterelnököt

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI
A Tisza Párt azt javasolja, hogy május 9-én legyen az új Országgyűlés alakuló ülése, aznap megválaszthatják az új miniszterelnököt is.
Nagy országos rendezvényt szervez a Tisza Párt az új Országgyűlés alakuló ülésére a Parlament előtti Kossuth térre ÷ jelentette be az országgyűlési választáson nyertes párt elnöke, miniszterelnök-jelöltje pénteken, Budapesten. Magyar Péter megerősítette: azt javasolják, hogy május 9-én legyen az alakuló ülés, azért hétvégén, hogy minél többen el tudjanak jönni a Parlament előtti rendezvényre.
– jegyezte meg, hozzátéve, javaslatait elfogadták a frakciók.
Magyar Péter kitért arra, az egyeztetésen részt vevő Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter azt kérte, hogy a miniszterelnök megválasztása után
Nem szeretnének egy olyan interregnumot, amikor az Orbán-kormányban Magyar Péternek hívják a miniszterelnököt – mondta az MTI beszámolója szerint.
A leendő kormányfő reményét fejezte ki, hogy visszatér az az időszak, amikor érdemi szakmai politikai viták lesznek az Országgyűlésben.
Az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő megbeszélésen a Fidesz-KDNP-t Gulyás Gergely mellett Balla György, a Fidesz korábbi frakcióigazgatója, valamint Latorcai János, az előző ciklus KDNP-s parlamenti alelnöke, a KDNP országos választmányának elnöke és Rétvári Bence, a belügyi tárca államtitkára, a KDNP alelnöke képviselte.
A 2010 óta kormányzó Fidesz-KDNP négy parlamenti ciklus után elveszítette a 2026 áprilisi választásokat, így az előzetes eredmények szerint 56 képviselője lesz az új Országgyűlésben, szemben a kétharmados többséget szerző Tisza Párttal, amelynek - a nem végleges eredmények szerint - 137 mandátuma van. A Fidesznek az előző parlamenti ciklusban 116 fős, a KDNP-nek pedig 19 fős frakciója volt.
