Ígéretes időjárás-előrejelzés a május 1-jei minivakációra

Az átlagosnál csapadékosabb időszakot jeleznek előre a meteorológusok jövő hétre az ország minden régiójában, míg a május 1-jei minivakációt magában foglaló hétre az ilyenkor megszokottnál magasabb hőmérsékleteket valószínűsítenek.

Közzétette pénteken az Országos Meteorológiai Szolgálat a következő négy hétre vonatkozó időjárás-előrejelzését, hetekre bontva.

Április 20–27. közötti hét

A hőmérséklet általában az erre a hétre jellemző normál értékek közelében alakul Románia-szerte. A csapadékmennyiség viszont meghaladja az átlagot, különösen a Kárpátokon belüli térségekben.

Április 27. és május 4. közötti hét

Az átlaghőmérséklet kissé magasabb lesz az erre az időszakra jellemzőnél az egész országban, különösen a nyugati, északnyugati és középső régiókban. A csapadékmennyiség azonban kissé elmarad az átlagtól a keleti és nyugati régiókban, míg az ország többi részén közel lesz a megszokotthoz.

Május 4–11. közötti hét

A hőmérsékletek a legtöbb régióban az erre a hétre jellemző normál értékek körül alakulnak, nyugaton és északnyugaton esetleg kissé magasabbak lehetnek. A csapadékmennyiség az ország nagy részén általában a megszokott szint közelében alakul.

Május 11–18. közötti hét

A hőmérséklet a korábbi évek erre a hétre jellemző értékeinek közelében alakul. Csapadék kissé az átlag felett várható az északnyugati régiókban, míg máshol közel lesz a megszokotthoz.