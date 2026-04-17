Ígéretes időjárás-előrejelzés a május 1-jei minivakációra

Tavaly a Székelyudvarhely melletti Szejkefürdőn igazi nyári idő volt, de napközben eleredt az eső
Fotó: László Ildikó
Az átlagosnál csapadékosabb időszakot jeleznek előre a meteorológusok jövő hétre az ország minden régiójában, míg a május 1-jei minivakációt magában foglaló hétre az ilyenkor megszokottnál magasabb hőmérsékleteket valószínűsítenek.
Közzétette pénteken az Országos Meteorológiai Szolgálat a következő négy hétre vonatkozó időjárás-előrejelzését, hetekre bontva.
A hőmérséklet általában az erre a hétre jellemző normál értékek közelében alakul Románia-szerte. A csapadékmennyiség viszont meghaladja az átlagot, különösen a Kárpátokon belüli térségekben.
Az átlaghőmérséklet kissé magasabb lesz az erre az időszakra jellemzőnél az egész országban, különösen a nyugati, északnyugati és középső régiókban. A csapadékmennyiség azonban kissé elmarad az átlagtól a keleti és nyugati régiókban, míg az ország többi részén közel lesz a megszokotthoz.
A hőmérsékletek a legtöbb régióban az erre a hétre jellemző normál értékek körül alakulnak, nyugaton és északnyugaton esetleg kissé magasabbak lehetnek. A csapadékmennyiség az ország nagy részén általában a megszokott szint közelében alakul.
A hőmérséklet a korábbi évek erre a hétre jellemző értékeinek közelében alakul. Csapadék kissé az átlag felett várható az északnyugati régiókban, míg máshol közel lesz a megszokotthoz.
szóljon hozzá!