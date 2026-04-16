Könnyedén belefért az előírt létszámkeretbe Hargita Megye Tanácsa

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Nem kényszerül elbocsátásokra Hargita Megye Tanácsa, miután az intézményt már tavaly nyáron átszervezték. Így az új közigazgatási reform nem érinti a működésüket: a sürgősségi kormányrendelet által előírt keretszámba „kényelmesen” beleférnek.

Barabás Hajnal

2026. április 16., 07:552026. április 16., 07:55

Nem indokolt további leépítés Hargita Megye Tanácsánál, ugyanis a kormány által megszabott létszámplafon jelenleg esetükben nagyobb, mint a jelenleg betöltött állások száma – tudtuk meg Bíró Barna Botond megyei tanácselnöktől.

A szakapparátust ugyanis tavaly nyáron már átszervezték, akkor 13 százalékkal csökkentették a posztok számát, ami a gyakorlatban a betöltött állások mintegy 7,5 százalékának megszüntetését jelentette.

A jelenlegi keretek között a teljes mandátum végigvihető anélkül, hogy újra hozzányúlnának a személyzeti struktúrához”

– hangsúlyozta Bíró Barna Botond, hozzátéve, hogy a gyakori átszervezések bizonytalanságot szülnek és rontják a hatékonyságot.

Ideiglenes székhelyén Hargita Megye Tanácsa a Kossuth Lajos utcában. Tavaly már átszervezték az intézményt, így idén nem volt szükség újabb leépítésekre

Hargita Megye Tanácsa legutóbbi ülésén fogadta el a 7-es számú sürgősségi kormányrendelet előírásainak megfelelő határozatot, amely az intézmény számára jóváhagyott állások számát foglalta össze. Ennek megfelelően,

a megyei tanács számára 239 posztot engedélyeztek, a gyakorlatban azonban mindössze 198-an dolgoznak a megyei önkormányzatnál.

„A tavalyi intézkedéseknek köszönhetően 2024-hez képest tavaly másfél millió lejt spóroltunk meg, idén pedig közel 4 millió lejt tudunk megtakarítani” – mondta a megyei tanácselnök. Mindezt úgy, hogy

jelenleg nincs szükség újabb elbocsátásokra.

Kiemelte, hogy ez annak is köszönhető, hogy sikerült elérni, hogy bizonyos területek, mint

az oktatás, kultúra, egészségügy, szociális szolgáltatások és a hegyimentő közszolgálat ne számítsanak bele a létszámplafonba.

Így a megyei önkormányzat alá tartozó alintézményeket külön kezelték.

A tanácselnök ugyanakkor rámutatott, esetükben nem a létszám jelenti a legnagyobb kihívást, hanem az, hogy a beruházásokhoz szükséges önrészt tudják biztosítani.

Szerinte a megyei önkormányzathoz képest a kisebb, főleg vidéki önkormányzatok helyzete jóval nehezebb.

Van olyan község, ahol egy alkalmazott három-négy ember munkáját végzi, miközben az elmúlt években folyamatosan bővültek a feladatkörök. Szerintem hosszú távon ez a működőképességet veszélyeztetheti”

– hívta fel a figyelmet Bíró Barna Botond.

Csíkszeredában és Székelyudvarhelyen is úgy oldották meg a közigazgatási reform kényszerítő előírásait, hogy ne kelljen alkalmazottakat elbocsátani, többnyire be nem töltött állásokat szüntettek meg. Maros Megye Tanácsánál szintén átcsoportosítással oldották ezt meg.

Ezek is érdekelhetik

Halálos baleset történt Csíkszentmihálynál
Máris megvan a tegnap beharangozott 24 órás sebességmérő akció egyik kiemelt gyorshajtója
Drámai döntetlen: a hosszabbításban, véleményes büntető miatt bukta el a győzelmet a Sepsi OSK
Az erdélyi magyarok támogatására szánt összegek kivizsgálását kéri Bolojan tanácsadója Magyar Pétertől
Hibátlanok csatája: a Voluntari érkezik a Sepsi OSK otthonába
Sálvári Edith: Úgy érzem, a helyemen vagyok
Halálos baleset történt Csíkszentmihálynál
Székelyhon

Halálos baleset történt Csíkszentmihálynál
Máris megvan a tegnap beharangozott 24 órás sebességmérő akció egyik kiemelt gyorshajtója
Székelyhon

Máris megvan a tegnap beharangozott 24 órás sebességmérő akció egyik kiemelt gyorshajtója
Drámai döntetlen: a hosszabbításban, véleményes büntető miatt bukta el a győzelmet a Sepsi OSK
Székely Sport

Drámai döntetlen: a hosszabbításban, véleményes büntető miatt bukta el a győzelmet a Sepsi OSK
Az erdélyi magyarok támogatására szánt összegek kivizsgálását kéri Bolojan tanácsadója Magyar Pétertől
Krónika

Az erdélyi magyarok támogatására szánt összegek kivizsgálását kéri Bolojan tanácsadója Magyar Pétertől
Hibátlanok csatája: a Voluntari érkezik a Sepsi OSK otthonába
Székely Sport

Hibátlanok csatája: a Voluntari érkezik a Sepsi OSK otthonába
Sálvári Edith: Úgy érzem, a helyemen vagyok
Nőileg

Sálvári Edith: Úgy érzem, a helyemen vagyok
A rovat további cikkei

2026. április 15., szerda

Nyomorúságos körülmények: huszonöt kutyát zsúfoltak össze egy bukaresti tömbházlakásban – fotókkal

Huszonöt kutyát találtak a hatóságok egy bukaresti, negyedik kerületi tömbházlakásban – tájékoztatott szerdán a kóbor kutyákkal foglalkozó állatvédelmi felügyelet (ASPA).

Nyomorúságos körülmények: huszonöt kutyát zsúfoltak össze egy bukaresti tömbházlakásban – fotókkal
Nyomorúságos körülmények: huszonöt kutyát zsúfoltak össze egy bukaresti tömbházlakásban – fotókkal
2026. április 15., szerda

Nyomorúságos körülmények: huszonöt kutyát zsúfoltak össze egy bukaresti tömbházlakásban – fotókkal
Hirdetés
2026. április 15., szerda

Késve érkeztek meg a próbaérettségi eredményei, és nem mindenhol mutatnak teljes képet

Megérkeztek a próbaérettségi eredményei: Maros megyében a vizsgázók valamivel több mint fele átment, míg Háromszéken a részvétel hiányosságai torzítják az összképet. Hargita megyében nem készült nyilvános összesítés.

Késve érkeztek meg a próbaérettségi eredményei, és nem mindenhol mutatnak teljes képet
Késve érkeztek meg a próbaérettségi eredményei, és nem mindenhol mutatnak teljes képet
2026. április 15., szerda

Késve érkeztek meg a próbaérettségi eredményei, és nem mindenhol mutatnak teljes képet
2026. április 15., szerda

Hivatalos bukaresti látogatásra hívta Magyar Pétert a román miniszterelnök

Telefonon tárgyalt szerdán Ilie Bolojan kormányfő Magyarország megválasztott miniszterelnökével, Magyar Péterrel.

Hivatalos bukaresti látogatásra hívta Magyar Pétert a román miniszterelnök
Hivatalos bukaresti látogatásra hívta Magyar Pétert a román miniszterelnök
2026. április 15., szerda

Hivatalos bukaresti látogatásra hívta Magyar Pétert a román miniszterelnök
2026. április 15., szerda

Máris megvan a tegnap beharangozott 24 órás sebességmérő akció egyik kiemelt gyorshajtója

Óránként 224 kilométeres sebességgel vezető 21 éves sofőrt füleltek le a közlekedési rendőrök az A1-es autópálya Râmnicu Vâlcea és Déva közötti szakaszán, ahol a megengedett sebességhatár 130 km/óra – tájékoztatott szerdán a Hunyad megyei rendőrség.

Máris megvan a tegnap beharangozott 24 órás sebességmérő akció egyik kiemelt gyorshajtója
Máris megvan a tegnap beharangozott 24 órás sebességmérő akció egyik kiemelt gyorshajtója
2026. április 15., szerda

Máris megvan a tegnap beharangozott 24 órás sebességmérő akció egyik kiemelt gyorshajtója
Hirdetés
2026. április 15., szerda

Jóváhagyva: tízezrek juthatnak gyógykezelési jegyhez idén

Jóváhagyta szerdán a pénzügyminisztérium a nyugdíjasoknak szánt gyógykezelési jegyek odaítélését szabályozó tervezetet.

Jóváhagyva: tízezrek juthatnak gyógykezelési jegyhez idén
Jóváhagyva: tízezrek juthatnak gyógykezelési jegyhez idén
2026. április 15., szerda

Jóváhagyva: tízezrek juthatnak gyógykezelési jegyhez idén
2026. április 15., szerda

Szociális visszaélések: úgy határoztak meg pénzt, hogy nem vettek figyelembe bizonyos dolgokat

A szociális felügyelők márciusban országszerte 745 ellenőrzést végeztek, és 41 bírságot, illetve figyelmeztetést szabtak ki, összesen 282 ezer lej értékben a szociális ellátás terén tapasztalt szabálytalanságok miatt.

Szociális visszaélések: úgy határoztak meg pénzt, hogy nem vettek figyelembe bizonyos dolgokat
Szociális visszaélések: úgy határoztak meg pénzt, hogy nem vettek figyelembe bizonyos dolgokat
2026. április 15., szerda

Szociális visszaélések: úgy határoztak meg pénzt, hogy nem vettek figyelembe bizonyos dolgokat
2026. április 15., szerda

A munkaügyi miniszter szerint a közalkalmazottak bérét a gazdasági növekedéshez is igazítják

A közalkalmazottak bére a készülő új törvény szerint egy olyan mechanizmus alapján emelkedne, amelyet a munkaügyi és a pénzügyminisztérium határozna meg a gazdasági növekedés, az infláció és a költségvetési mozgástér figyelembevételével.

A munkaügyi miniszter szerint a közalkalmazottak bérét a gazdasági növekedéshez is igazítják
A munkaügyi miniszter szerint a közalkalmazottak bérét a gazdasági növekedéshez is igazítják
2026. április 15., szerda

A munkaügyi miniszter szerint a közalkalmazottak bérét a gazdasági növekedéshez is igazítják
Hirdetés
2026. április 15., szerda

Döntőben a szejkefürdői Insect Park, az Ön szavazata is számít!
Döntőben a szejkefürdői Insect Park, az Ön szavazata is számít!
Döntőben a szejkefürdői Insect Park, az Ön szavazata is számít!
2026. április 15., szerda

Döntőben a szejkefürdői Insect Park, az Ön szavazata is számít!
2026. április 15., szerda

Eldöntötték a megyeházán, hogy mely településeket támogatják idén kiemelten

Mintegy 44 millió lej jut idén a háromszéki önkormányzatok költségvetésének kiegyensúlyozására. A keretösszeget a polgármesterekkel való egyeztetés után osztotta el a megyei tanács úgy, hogy minden község kapjon legalább 200 ezer lejt.

Eldöntötték a megyeházán, hogy mely településeket támogatják idén kiemelten
Eldöntötték a megyeházán, hogy mely településeket támogatják idén kiemelten
2026. április 15., szerda

Eldöntötték a megyeházán, hogy mely településeket támogatják idén kiemelten
2026. április 15., szerda

Éveken át szexuális erőszakot követett el élettársa kiskorú lánya ellen, letartóztattak egy Arad megyei férfit

Előzetes letartóztatásba helyeztek egy 46 éves Arad megyei férfit, aki a nyomozók szerint két éven át szexuális erőszakot követett el élettársa kislánya ellen.

Éveken át szexuális erőszakot követett el élettársa kiskorú lánya ellen, letartóztattak egy Arad megyei férfit
Éveken át szexuális erőszakot követett el élettársa kiskorú lánya ellen, letartóztattak egy Arad megyei férfit
2026. április 15., szerda

Éveken át szexuális erőszakot követett el élettársa kiskorú lánya ellen, letartóztattak egy Arad megyei férfit
