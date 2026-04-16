Könnyedén belefért az előírt létszámkeretbe Hargita Megye Tanácsa

Nem kényszerül elbocsátásokra Hargita Megye Tanácsa, miután az intézményt már tavaly nyáron átszervezték. Így az új közigazgatási reform nem érinti a működésüket: a sürgősségi kormányrendelet által előírt keretszámba „kényelmesen” beleférnek.

Barabás Hajnal 2026. április 16., 07:552026. április 16., 07:55

Nem indokolt további leépítés Hargita Megye Tanácsánál, ugyanis a kormány által megszabott létszámplafon jelenleg esetükben nagyobb, mint a jelenleg betöltött állások száma – tudtuk meg Bíró Barna Botond megyei tanácselnöktől. Hirdetés A szakapparátust ugyanis tavaly nyáron már átszervezték, akkor 13 százalékkal csökkentették a posztok számát, ami a gyakorlatban a betöltött állások mintegy 7,5 százalékának megszüntetését jelentette.

A jelenlegi keretek között a teljes mandátum végigvihető anélkül, hogy újra hozzányúlnának a személyzeti struktúrához”

– hangsúlyozta Bíró Barna Botond, hozzátéve, hogy a gyakori átszervezések bizonytalanságot szülnek és rontják a hatékonyságot.

Ideiglenes székhelyén Hargita Megye Tanácsa a Kossuth Lajos utcában. Tavaly már átszervezték az intézményt, így idén nem volt szükség újabb leépítésekre Fotó: Borbély Fanni

Hargita Megye Tanácsa legutóbbi ülésén fogadta el a 7-es számú sürgősségi kormányrendelet előírásainak megfelelő határozatot, amely az intézmény számára jóváhagyott állások számát foglalta össze. Ennek megfelelően,

a megyei tanács számára 239 posztot engedélyeztek, a gyakorlatban azonban mindössze 198-an dolgoznak a megyei önkormányzatnál.

„A tavalyi intézkedéseknek köszönhetően 2024-hez képest tavaly másfél millió lejt spóroltunk meg, idén pedig közel 4 millió lejt tudunk megtakarítani” – mondta a megyei tanácselnök. Mindezt úgy, hogy

jelenleg nincs szükség újabb elbocsátásokra.

Kiemelte, hogy ez annak is köszönhető, hogy sikerült elérni, hogy bizonyos területek, mint

az oktatás, kultúra, egészségügy, szociális szolgáltatások és a hegyimentő közszolgálat ne számítsanak bele a létszámplafonba.

Így a megyei önkormányzat alá tartozó alintézményeket külön kezelték.

A tanácselnök ugyanakkor rámutatott, esetükben nem a létszám jelenti a legnagyobb kihívást, hanem az, hogy a beruházásokhoz szükséges önrészt tudják biztosítani. Szerinte a megyei önkormányzathoz képest a kisebb, főleg vidéki önkormányzatok helyzete jóval nehezebb.

Van olyan község, ahol egy alkalmazott három-négy ember munkáját végzi, miközben az elmúlt években folyamatosan bővültek a feladatkörök. Szerintem hosszú távon ez a működőképességet veszélyeztetheti”