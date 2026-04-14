Maros Megye Tanácsánál is átcsoportosították az állásokat, hogy senkit ne kelljen elbocsátani

Harminc alkalmazottat kellett volna elbocsátani Maros Megye Tanácsánál, de átcsoportosítással ezt kivédték. A döntést rendkívüli ülésen hozták meg, ahol útfelújításokról is szavaztak.

Simon Virág 2026. április 14., 15:072026. április 14., 15:07

Rendkívüli ülést tartott kedden a Maros megyei önkormányzat, amelyen többek között az állások csökkentéséről és útfelújításokról döntöttek. Hirdetés A Maros Megyei Tanács is megkapta a megyei prefektusi hivataltól a harminc százalékos létszámcsökkenés utáni számokat, amelyekhez alkalmazkodnia kellett. Mint ismert,

a Bolojan-kormány döntése nyomán minden önkormányzat harminc százalékkal kell csökkentse a hozzá tartozó állások számát.

Az új számítások szerint a Maros Megyei Tanácsnál 440 állás lehet a lakosság létszámát figyelembe véve.

Fotó: Haáz Vince

A tanácshoz tartozik a lakosság-nyilvántartó hivatal és az őrző-védő szolgálat is, ez utóbbinál dolgozók a megyei közintézményeket felügyelik, például a megyeházát, múzeumokat, repülőteret. Mint a kedden elfogadott határozatból kiderül, az őrző-védő szolgálatnál harminccal kellett volna csökkenteni a jelenleg meglevő 119 állást, de

a megyei tanács szintjén nem érték el az újonnan megszabott maximális állásszámot, ezért kompenzálással, jóváhagyták számukra az eddigi keretszámot, így senkit nem kellett elbocsátani.

Mint megtudtuk, ezt később visszavághatják, ha az intézménynek más területen, osztályon lenne szüksége több állásra.

Az Ákosfalva-Nyárádtő közötti útszakaszra igencsak ráfér a felújítás Fotó: Haáz Vince

Két fontos útfelújításról is szavaztak A megyei önkormányzati képviselők két fontos út felújítása kapcsán is döntéseket hoztak. A Marosvásárhely–Mezőbánd–Mezősályi–Nagysármás–Beszterce megye határa közötti útszakasz, valamint a Nyárádtő–Ákosfalva közötti útszakasz felújítására a megye az Anghel Saligny alapból kap vissza nem térítendő támogatást, amihez önrésszel is hozzá kell járulniuk. A keddi tanácsülésen elfogadták mindkét beruházás műszaki-gazdasági mutatóit és azt, hogy

az idei megyei költségvetésből mennyi pénzt kell majd ezekre a munkálatokra elkülöníteni.