Maros Megye Tanácsánál is átcsoportosították az állásokat, hogy senkit ne kelljen elbocsátani

Maros megye tanácsának elnöke, Péter Ferenc és a megyei tanács jegyzője, Paul Cosma

Harminc alkalmazottat kellett volna elbocsátani Maros Megye Tanácsánál, de átcsoportosítással ezt kivédték. A döntést rendkívüli ülésen hozták meg, ahol útfelújításokról is szavaztak.

Simon Virág

2026. április 14., 15:072026. április 14., 15:07

Rendkívüli ülést tartott kedden a Maros megyei önkormányzat, amelyen többek között az állások csökkentéséről és útfelújításokról döntöttek.

A Maros Megyei Tanács is megkapta a megyei prefektusi hivataltól a harminc százalékos létszámcsökkenés utáni számokat, amelyekhez alkalmazkodnia kellett. Mint ismert,

a Bolojan-kormány döntése nyomán minden önkormányzat harminc százalékkal kell csökkentse a hozzá tartozó állások számát.

Az új számítások szerint a Maros Megyei Tanácsnál 440 állás lehet a lakosság létszámát figyelembe véve.

A tanácshoz tartozik a lakosság-nyilvántartó hivatal és az őrző-védő szolgálat is, ez utóbbinál dolgozók a megyei közintézményeket felügyelik, például a megyeházát, múzeumokat, repülőteret. Mint a kedden elfogadott határozatból kiderül, az őrző-védő szolgálatnál harminccal kellett volna csökkenteni a jelenleg meglevő 119 állást, de

a megyei tanács szintjén nem érték el az újonnan megszabott maximális állásszámot, ezért kompenzálással, jóváhagyták számukra az eddigi keretszámot, így senkit nem kellett elbocsátani.

Mint megtudtuk, ezt később visszavághatják, ha az intézménynek más területen, osztályon lenne szüksége több állásra.

Két fontos útfelújításról is szavaztak

A megyei önkormányzati képviselők két fontos út felújítása kapcsán is döntéseket hoztak. A Marosvásárhely–Mezőbánd–Mezősályi–Nagysármás–Beszterce megye határa közötti útszakasz, valamint a Nyárádtő–Ákosfalva közötti útszakasz felújítására a megye az Anghel Saligny alapból kap vissza nem térítendő támogatást, amihez önrésszel is hozzá kell járulniuk.

A keddi tanácsülésen elfogadták mindkét beruházás műszaki-gazdasági mutatóit és azt, hogy

az idei megyei költségvetésből mennyi pénzt kell majd ezekre a munkálatokra elkülöníteni.

Péter Ferenc tanácselnök azt is elmondta, hogy május elején lesz a megyének költségvetése.

Marosszék Marosvásárhely
szóljon hozzá! Hozzászólások
Így oszlottak meg a külhoni magyarok levélszavazatai a pártok között
Hatalmas tűz pusztított egy benzinkút közelében Sepsiszentgyörgyön
Tizenegyesből betalált, azzal meg is elégedett az FK Csíkszereda (videóval)
„Nem kell hamut szórnom a fejemre”. Kelemen Hunor a Tisza és az RMDSZ viszonyáról, a magyar–magyar kapcsolatokról
Ezúttal sem bírtak egymással, újra ráadásban döntött a GYHK és a Corona
Fekete István: Ami sejtés volt, most ítélet
2026. április 14., kedd

Sajnálja Orbán Viktor választási vereségét az amerikai alelnök

J.D. Vance amerikai alelnök azt a meggyőződését fejezte ki amerikai idő szerint hétfőn, hogy az amerikai kormányzat bizonyosan jól együtt tud majd dolgozni Magyarország következő miniszterelnökével.

2026. április 14., kedd

Így oszlottak meg a külhoni magyarok levélszavazatai a pártok között

Közzétette a levélszavazatok pártonkénti megoszlását a Nemzeti Választási Iroda: a magyar országgyűlési választáson összesen 256 233 érvényes levélszavazatot adtak le.

Tovább nőtt az infláció Romániában

A februári 9,31 százalékról márciusban 9,87 százalékra nőtt az éves infláció Romániában – közölte kedden az Országos Statisztikai Intézet (INS).

Szerdától folytatódik a tanítás, véget ért a vakáció

Véget ért a tavaszi vakáció, a tanulóknak szerdától folytatódik a tanítás.

Ro-Alert és felszálló F-16-osok – drónbecsapódástól lehetett tartani Tulcea megyében

Újabb Ro-Alert üzenetet kaptak keddre virradóra a Tulcea megye Ukrajnával határos térségének lakói az orosz-ukrán háborúval összefüggésben.

Csíksomlyón elkezdődött a Szent Antal nagykilenced

Kezdetét vette április 14-én Csíksomlyón a Szent Antal nagykilenced, amely kilenc héten át, egészen június 9-ig hívja közös imádságra a híveket a kegytemplomban.

Orbán Viktor: újjászervezzük magunkat

Kezdődik a munka, újjászervezzük magunkat és küzdünk tovább a magyar emberekért - írta Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-bejegyzésében hétfőn este. Közölte azt is, hogy április 28-án választmányi ülést tartanak.

Közel ötezer gazda támogatásigénylési kérelmét iktatták már

A gazdák közel 20 százalékának az idei támogatásigénylési kérelmét már iktatták a Hargita megyei APIA-nál. Ez egyelőre a szükségesnél ugyan kevesebb, de a megyei ügynökség vezetője szerint a határidő végére garantáltan minden gazda sorra kerül.

Magyar Péter találkozóra várja Kelemen Hunort

Telefonon beszélt Magyar Péter, az országgyűlési választáson győztes Tisza Párt elnöke hétfőn Kelemen Hunor RMDSZ-elnökkel. A kormányfői poszt várományosa közölte: megállapodtak, hogy jövő héten személyesen folytatják az egyeztetést Budapesten.

Nem lesznek elbocsátások a csíkszeredai polgármesteri hivatalban

Noha korábban úgy tűnt, hogy akár 24 alkalmazottat is el kell bocsátani a csíkszeredai polgármesteri hivataltól a létszámcsökkentésre vonatkozó jogszabály miatt, végül csak a be nem töltött állásokat szüntetik meg, elbocsátás nem lesz.

