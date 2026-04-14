Maros Megye Tanácsánál is átcsoportosították az állásokat, hogy senkit ne kelljen elbocsátani

Maros megye tanácsának elnöke, Péter Ferenc és a megyei tanács jegyzője, Paul Cosma
Harminc alkalmazottat kellett volna elbocsátani Maros Megye Tanácsánál, de átcsoportosítással ezt kivédték. A döntést rendkívüli ülésen hozták meg, ahol útfelújításokról is szavaztak.
Rendkívüli ülést tartott kedden a Maros megyei önkormányzat, amelyen többek között az állások csökkentéséről és útfelújításokról döntöttek.
A Maros Megyei Tanács is megkapta a megyei prefektusi hivataltól a harminc százalékos létszámcsökkenés utáni számokat, amelyekhez alkalmazkodnia kellett. Mint ismert,
Az új számítások szerint a Maros Megyei Tanácsnál 440 állás lehet a lakosság létszámát figyelembe véve.
A tanácshoz tartozik a lakosság-nyilvántartó hivatal és az őrző-védő szolgálat is, ez utóbbinál dolgozók a megyei közintézményeket felügyelik, például a megyeházát, múzeumokat, repülőteret. Mint a kedden elfogadott határozatból kiderül, az őrző-védő szolgálatnál harminccal kellett volna csökkenteni a jelenleg meglevő 119 állást, de
Mint megtudtuk, ezt később visszavághatják, ha az intézménynek más területen, osztályon lenne szüksége több állásra.
Az Ákosfalva-Nyárádtő közötti útszakaszra igencsak ráfér a felújítás
A megyei önkormányzati képviselők két fontos út felújítása kapcsán is döntéseket hoztak. A Marosvásárhely–Mezőbánd–Mezősályi–Nagysármás–Beszterce megye határa közötti útszakasz, valamint a Nyárádtő–Ákosfalva közötti útszakasz felújítására a megye az Anghel Saligny alapból kap vissza nem térítendő támogatást, amihez önrésszel is hozzá kell járulniuk.
A keddi tanácsülésen elfogadták mindkét beruházás műszaki-gazdasági mutatóit és azt, hogy
Péter Ferenc tanácselnök azt is elmondta, hogy május elején lesz a megyének költségvetése.
J.D. Vance amerikai alelnök azt a meggyőződését fejezte ki amerikai idő szerint hétfőn, hogy az amerikai kormányzat bizonyosan jól együtt tud majd dolgozni Magyarország következő miniszterelnökével.
Közzétette a levélszavazatok pártonkénti megoszlását a Nemzeti Választási Iroda: a magyar országgyűlési választáson összesen 256 233 érvényes levélszavazatot adtak le.
A februári 9,31 százalékról márciusban 9,87 százalékra nőtt az éves infláció Romániában – közölte kedden az Országos Statisztikai Intézet (INS).
Véget ért a tavaszi vakáció, a tanulóknak szerdától folytatódik a tanítás.
Újabb Ro-Alert üzenetet kaptak keddre virradóra a Tulcea megye Ukrajnával határos térségének lakói az orosz-ukrán háborúval összefüggésben.
Kezdetét vette április 14-én Csíksomlyón a Szent Antal nagykilenced, amely kilenc héten át, egészen június 9-ig hívja közös imádságra a híveket a kegytemplomban.
Kezdődik a munka, újjászervezzük magunkat és küzdünk tovább a magyar emberekért - írta Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-bejegyzésében hétfőn este. Közölte azt is, hogy április 28-án választmányi ülést tartanak.
A gazdák közel 20 százalékának az idei támogatásigénylési kérelmét már iktatták a Hargita megyei APIA-nál. Ez egyelőre a szükségesnél ugyan kevesebb, de a megyei ügynökség vezetője szerint a határidő végére garantáltan minden gazda sorra kerül.
Telefonon beszélt Magyar Péter, az országgyűlési választáson győztes Tisza Párt elnöke hétfőn Kelemen Hunor RMDSZ-elnökkel. A kormányfői poszt várományosa közölte: megállapodtak, hogy jövő héten személyesen folytatják az egyeztetést Budapesten.
Noha korábban úgy tűnt, hogy akár 24 alkalmazottat is el kell bocsátani a csíkszeredai polgármesteri hivataltól a létszámcsökkentésre vonatkozó jogszabály miatt, végül csak a be nem töltött állásokat szüntetik meg, elbocsátás nem lesz.
