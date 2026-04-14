Átszervezésre készülnek a csíkszeredai városházán

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Nem lesznek ugyan egyelőre elbocsátások a csíkszeredai városházán, viszont átszervezésre lesz szükség ahhoz, hogy eleget tegyenek a februárban megjelent közigazgatási reform előírásainak, amely költségcsökkentésre kötelezi az önkormányzatokat.

Barabás Hajnal

2026. április 14., 11:452026. április 14., 11:45

„Mindössze három alkalmazott állását irányoztuk át más osztályokba, azért, hogy megtalálják azt a helyet, amivel tulajdonképpen foglalkoznak”– hangzott el a csíkszeredai önkormányzati képviselők keddi rendkívüli ülésén.

Nem lesznek elbocsátások a csíkszeredai polgármesteri hivatalban
Nem lesznek elbocsátások a csíkszeredai polgármesteri hivatalban

Noha korábban úgy tűnt, hogy akár 24 alkalmazottat is el kell bocsátani a csíkszeredai polgármesteri hivataltól a létszámcsökkentésre vonatkozó jogszabály miatt, végül csak a be nem töltött állásokat szüntetik meg, elbocsátás nem lesz.

A testület azért ült össze, hogy elfogadja azt a két határozattervezetet, amelyek a polgármesteri hivatal szakapparatusának átszervezéséről szólnak, és amelyekkel kötelesek eleget tenni a februárban megjelent 7-es számú sürgősségi kormányrendelet előírásainak. Mint ismert, a szóban forgó jogszabály az önkormányzatokat költség- és létszámcsökkentésre kötelezi.

Korodi Attila polgármester elmondta, az elmúlt időszakban sok egyeztetés zajlott a témában. Végül a be nem töltött állások megszüntetésével, megtudták oldani, hogy egy alkalmazottat se kelljen elbocsátani. Például

a helyi rendőrségnek a 33 állásából 18-at elvettek, az uniós projektekkel foglalkozó osztálytól pedig nyolcat „áldoztak be”, a városháza szabad posztjainak pedig a 99 százalékát.

Korábban ugyan szó esett arról, hogy a személynyilvántartó osztálytól két állást vesznek el, ezt azonban a bürokratikus rendszer miatt nem lehetett gyorsított eljárással megtenni, így helyette az európai uniós projektek osztályától vágtak le két állást, így emelkedett nyolcra az innen beáldozott állások száma.

Mindemellett viszont átszervezésre is szükség volt, így

a fentebb említett három alkalmazott más osztályba sorolása mellett a városgazdálkodási osztály vezetői pozícióját is megszüntették,

így a vezetői struktúrát a törvényben előírt 8 százalékos arányhoz igazították. Megtudtuk azt is, hogy két alkalmazottnak versenyvizsgáznia kell majd, miután júniusban lejár a munkaszerződésük. Az intézkedések júliustól lépnek érvénybe. Korodi elmondása szerint ez ideiglenes megoldás,

jövő év elején vissza szeretnék adni a helyi rendőrségtől elvett szabad állások egy részét, és addig megoldást keresnek a kertészet munkájának kiszervezésére is.

A bevezetett változtatások alapján a polgármesteri hivatalnak végül 243 jóváhagyott állása lesz, úgy, hogy 88 be nem töltött posztot szüntetnek meg. A mostani döntések elvi jellegűek, a szakapparátust érintő átszervezést májusban kell elfogadja a testület.

Csíkszék Csíkszereda
2026. április 14., kedd

A Google Térképen is elérhetők a Csíki Trans járatai

Elérhetővé váltak a Csíki Trans autóbuszjáratai a Google Térképen, így már az alkalmazásban is megtervezhetik utazásaikat az Csíkszeredában utazók.

2026. április 14., kedd

2026. április 13., hétfő

Idén elkészül két újabb sátortetős műjégpálya, az egyik Csíkszentsimonban, a másik Hidegségen  

Jól haladnak az előkészületek, folyamatban van az eszközbeszerzés is, így idén elkészül a két új sátortetős műjégpálya Csíkszentsimonban és a Gyimesközéplokhoz tartozó Hidegségen. Előbbi már a nyár folyamán, utóbbi év végéig lesz átadva.

2026. április 13., hétfő

2026. április 12., vasárnap

„Mindenkinek kötelessége ennyit megtenni” – vallja egy Csíkszeredában szavazó

Továbbra is nagy az érdeklődés a csíkszeredai szavazás helyszínén, ahol hosszú sorokban várakoznak a magyar országgyűlési választáson részt vevő polgárok. A voksolók szerint minden szavazat számít, és a választás tétje túlmutat Magyarország határain.

2026. április 12., vasárnap

2026. április 12., vasárnap

Csíkszeredában sorban állnak szavazni

Már a délelőtt folyamán sokan éltek szavazati jogukkal a csíkszeredai külképviseleti szavazóhelyiségben, ahol a részvétel magasnak bizonyult. A voksolás rendben zajlik, noha több választó adminisztratív akadályokba ütközött. A külképviseleten segítenek.

2026. április 12., vasárnap

2026. április 12., vasárnap

Lépcsőházba hajtott egy autós Csíkszeredában

Elvesztette uralmát a jármű fölött, és egy tömbház lépcsőházának bejáratához csapódott autójával egy csíkszeredai sofőr szombaton késő este.

2026. április 12., vasárnap

2026. április 11., szombat

Felcsíki Egyházi Kórustalálkozó Gyimesfelsőlokon: több mint hatszázan énekeltek együtt

Több mint hatszáz kórustag gyűlt össze Gyimesfelsőlokon a 29. Felcsíki Egyházi Kórustalálkozón szombaton, amikor a közös éneklés nem versennyé, hanem a hitet, a közösséget és az élő hagyományt összekapcsoló ünneppé vált.

2026. április 11., szombat

2026. április 11., szombat

Elejtett autókulccsal nyúlta le a járművet egy csíkszeredai fiatalember

Egy 45 éves, csíkszeredai férfi az 112-es segélyhívón értesítette a hatóságokat pénteken délelőtt, hogy valaki ellopta az autóját a Mihai Eminescu utcából.

2026. április 11., szombat

2026. április 11., szombat

Forgalomból kivont autóval közlekedett, elkapták a rendőrök

Már három hónapja kivonták forgalomból azt a személyautót, amivel Tusnádfürdőn közlekedett egy 33 éves férfi.

2026. április 11., szombat

2026. április 11., szombat

Januárt idéző tavaszi fagy Csíkszeredában

Jócskán visszaesett a hőmérséklet szombatra virradóan a hargitai megyeközpontban, ahol a mínusz tíz fokot közelítette a legalacsonyabb érték a hivatalos mérőállomáson.

2026. április 11., szombat

2026. április 10., péntek

Lesodródott az útról egy fiatal sofőr Szépvíz közelében

Baleset történt Szépvíz közelében csütörtök este, egy fiatal sofőr autójával megcsúszott és lesodródott az úttestről.

2026. április 10., péntek

