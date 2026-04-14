Átszervezésre készülnek a csíkszeredai városházán

Nem lesznek ugyan egyelőre elbocsátások a csíkszeredai városházán, viszont átszervezésre lesz szükség ahhoz, hogy eleget tegyenek a februárban megjelent közigazgatási reform előírásainak, amely költségcsökkentésre kötelezi az önkormányzatokat.
„Mindössze három alkalmazott állását irányoztuk át más osztályokba, azért, hogy megtalálják azt a helyet, amivel tulajdonképpen foglalkoznak”– hangzott el a csíkszeredai önkormányzati képviselők keddi rendkívüli ülésén.
Noha korábban úgy tűnt, hogy akár 24 alkalmazottat is el kell bocsátani a csíkszeredai polgármesteri hivataltól a létszámcsökkentésre vonatkozó jogszabály miatt, végül csak a be nem töltött állásokat szüntetik meg, elbocsátás nem lesz.
A testület azért ült össze, hogy elfogadja azt a két határozattervezetet, amelyek a polgármesteri hivatal szakapparatusának átszervezéséről szólnak, és amelyekkel kötelesek eleget tenni a februárban megjelent 7-es számú sürgősségi kormányrendelet előírásainak. Mint ismert, a szóban forgó jogszabály az önkormányzatokat költség- és létszámcsökkentésre kötelezi.
Korodi Attila polgármester elmondta, az elmúlt időszakban sok egyeztetés zajlott a témában. Végül a be nem töltött állások megszüntetésével, megtudták oldani, hogy egy alkalmazottat se kelljen elbocsátani. Például
Korábban ugyan szó esett arról, hogy a személynyilvántartó osztálytól két állást vesznek el, ezt azonban a bürokratikus rendszer miatt nem lehetett gyorsított eljárással megtenni, így helyette az európai uniós projektek osztályától vágtak le két állást, így emelkedett nyolcra az innen beáldozott állások száma.
Mindemellett viszont átszervezésre is szükség volt, így
így a vezetői struktúrát a törvényben előírt 8 százalékos arányhoz igazították. Megtudtuk azt is, hogy két alkalmazottnak versenyvizsgáznia kell majd, miután júniusban lejár a munkaszerződésük. Az intézkedések júliustól lépnek érvénybe. Korodi elmondása szerint ez ideiglenes megoldás,
A bevezetett változtatások alapján a polgármesteri hivatalnak végül 243 jóváhagyott állása lesz, úgy, hogy 88 be nem töltött posztot szüntetnek meg. A mostani döntések elvi jellegűek, a szakapparátust érintő átszervezést májusban kell elfogadja a testület.
