A helyi rendőrségtől 18 be nem töltött állást vesznek el ideiglenesen. Nem lesznek elbocsátások

Noha korábban úgy tűnt, hogy akár 24 alkalmazottat is el kell bocsátani a csíkszeredai polgármesteri hivataltól a létszámcsökkentésre vonatkozó jogszabály miatt, végül csak a be nem töltött állásokat szüntetik meg, elbocsátás nem lesz.

Kovács Attila 2026. április 13., 21:002026. április 13., 21:00

Megoldást találtak a csíkszeredai városházán arra, hogy egyetlen alkalmazottól se kelljen megválni, így csak be nem töltött állásokat szüntetnek meg. A februárban megjelent 7-es számú sürgősségi kormányrendelet, amely takarékossági és költségcsökkentési céllal alkalmazotti létszámcsökkentést, állások megszüntetését írja elő a helyi közigazgatási egységek számára, Csíkszeredát is érzékenyen érintette, még úgy is, hogy

számos betöltetlen állás volt a polgármesteri hivatalban.

Korábban úgy számoltak, hogy a városházán 57 állást kell megszüntetni, és ez a gyakorlatban 24 alkalmazott elbocsátását is jelentheti. Azóta kiderült, utóbbira nem lesz szükség, mert csak betöltetlen állásokat szüntetnek meg. Hirdetés Kérdésünkre Korodi Attila polgármester elmondta, noha felmerült, hogy a városi kertészet feladatait megbízás alapján egy külsős cégnek adják át, erről végül lemondtak.

A törvényt alaposan elemezve rájöttünk, hogy a kertészet feladatainak kiszervezése a hivatalból nem működhet”

– indokolta. Magyarázatot is adott, emlékeztetve, a vonatkozó jogszabály szerint az állások 30 százalékát kell megszüntetni, de a betöltött állásokból nem lehet 20 százaléknál többet felszámolni. Mivel a kertészet egymagában több mint 20 százalékot jelent az alkalmazotti létszámból, egyik részét át kellene adni a köztisztasággal is megbízott Eco-Csík Kft. számára, a másik részét meghagyni a városháza kötelékében. Ugyanakkor nem lehet látni azt sem, hogy a közbeszerzési procedúrák alapján milyen tevékenységet lehet kifizetni külső megbízások nyomán – magyarázta. Ezért a másik lehetőséget választották, ami év végéig lesz érvényben, addig igyekeznek a városi kertészet munkáját hatékonyan átszervezni. Most viszont

a helyi rendőrség 33 személyre vonatkozó álláskeretéből 18-at elvesznek, úgyszintén a személyi nyilvántartó közszolgálat 15-ös létszámkeretéből is 2 állást.

A városházán belül pedig a be nem töltött állásokat szüntetik meg. Ebből úgy látszik, hogy kijön a megfelelő szám – vázolta Korodi. Hozzátette, azért is aggódtak, hogy ezzel az alacsony létszámkerettel a belső döntési folyamatokat meg lehet-e tartani. Mivel a sürgősségi kormányrendelet a vezetői állások 8 százalékos csökkentését a legfőbb hitelutalványozói szintre számolja, ebbe beletartozik az összes szociális, kulturális, és sporttevékenységet irányító osztály, egy osztályvezetői állás megszüntetésével teljesíteni lehet ezt az elvárást – részletezte a városvezető. Így

nem kell átalakítani a beruházási vagy urbanisztikai osztályokat.