A helyi rendőrségtől 18 be nem töltött állást vesznek el ideiglenesen. Nem lesznek elbocsátások
Fotó: Borbély Fanni
Noha korábban úgy tűnt, hogy akár 24 alkalmazottat is el kell bocsátani a csíkszeredai polgármesteri hivataltól a létszámcsökkentésre vonatkozó jogszabály miatt, végül csak a be nem töltött állásokat szüntetik meg, elbocsátás nem lesz.
Megoldást találtak a csíkszeredai városházán arra, hogy egyetlen alkalmazottól se kelljen megválni, így csak be nem töltött állásokat szüntetnek meg.
A februárban megjelent 7-es számú sürgősségi kormányrendelet, amely takarékossági és költségcsökkentési céllal alkalmazotti létszámcsökkentést, állások megszüntetését írja elő a helyi közigazgatási egységek számára, Csíkszeredát is érzékenyen érintette, még úgy is, hogy
Korábban úgy számoltak, hogy a városházán 57 állást kell megszüntetni, és ez a gyakorlatban 24 alkalmazott elbocsátását is jelentheti. Azóta kiderült, utóbbira nem lesz szükség, mert csak betöltetlen állásokat szüntetnek meg.
Kérdésünkre Korodi Attila polgármester elmondta, noha felmerült, hogy a városi kertészet feladatait megbízás alapján egy külsős cégnek adják át, erről végül lemondtak.
– indokolta. Magyarázatot is adott, emlékeztetve, a vonatkozó jogszabály szerint az állások 30 százalékát kell megszüntetni, de a betöltött állásokból nem lehet 20 százaléknál többet felszámolni.
Mivel a kertészet egymagában több mint 20 százalékot jelent az alkalmazotti létszámból, egyik részét át kellene adni a köztisztasággal is megbízott Eco-Csík Kft. számára, a másik részét meghagyni a városháza kötelékében. Ugyanakkor nem lehet látni azt sem, hogy a közbeszerzési procedúrák alapján milyen tevékenységet lehet kifizetni külső megbízások nyomán – magyarázta.
Ezért a másik lehetőséget választották, ami év végéig lesz érvényben, addig igyekeznek a városi kertészet munkáját hatékonyan átszervezni. Most viszont
A városházán belül pedig a be nem töltött állásokat szüntetik meg. Ebből úgy látszik, hogy kijön a megfelelő szám – vázolta Korodi.
Hozzátette, azért is aggódtak, hogy ezzel az alacsony létszámkerettel a belső döntési folyamatokat meg lehet-e tartani. Mivel a sürgősségi kormányrendelet a vezetői állások 8 százalékos csökkentését a legfőbb hitelutalványozói szintre számolja, ebbe beletartozik az összes szociális, kulturális, és sporttevékenységet irányító osztály, egy osztályvezetői állás megszüntetésével teljesíteni lehet ezt az elvárást – részletezte a városvezető. Így
Korodi szerint azért terveznek csak decemberig, mert a helyi rendőrségnek van egy fontos közösségi szerepe, és noha most állásokat vesznek el tőlük, ezt középtávon nem lehet fenntartani, mert vannak olyan területek, amelyeken csak ők tudnak eljárni. Így az elvett állásokat jövő év elején vissza szeretnék adni a helyi rendőrségnek, és másképp megoldani a helyzetet.
