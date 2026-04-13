Nem lesznek elbocsátások a csíkszeredai polgármesteri hivatalban

A helyi rendőrségtől 18 be nem töltött állást vesznek el ideiglenesen. Nem lesznek elbocsátások

A helyi rendőrségtől 18 be nem töltött állást vesznek el ideiglenesen. Nem lesznek elbocsátások

Noha korábban úgy tűnt, hogy akár 24 alkalmazottat is el kell bocsátani a csíkszeredai polgármesteri hivataltól a létszámcsökkentésre vonatkozó jogszabály miatt, végül csak a be nem töltött állásokat szüntetik meg, elbocsátás nem lesz.

Kovács Attila

2026. április 13., 21:002026. április 13., 21:00

Megoldást találtak a csíkszeredai városházán arra, hogy egyetlen alkalmazottól se kelljen megválni, így csak be nem töltött állásokat szüntetnek meg.

A februárban megjelent 7-es számú sürgősségi kormányrendelet, amely takarékossági és költségcsökkentési céllal alkalmazotti létszámcsökkentést, állások megszüntetését írja elő a helyi közigazgatási egységek számára, Csíkszeredát is érzékenyen érintette, még úgy is, hogy

számos betöltetlen állás volt a polgármesteri hivatalban.

Korábban úgy számoltak, hogy a városházán 57 állást kell megszüntetni, és ez a gyakorlatban 24 alkalmazott elbocsátását is jelentheti. Azóta kiderült, utóbbira nem lesz szükség, mert csak betöltetlen állásokat szüntetnek meg.

Kérdésünkre Korodi Attila polgármester elmondta, noha felmerült, hogy a városi kertészet feladatait megbízás alapján egy külsős cégnek adják át, erről végül lemondtak.

A törvényt alaposan elemezve rájöttünk, hogy a kertészet feladatainak kiszervezése a hivatalból nem működhet”

– indokolta. Magyarázatot is adott, emlékeztetve, a vonatkozó jogszabály szerint az állások 30 százalékát kell megszüntetni, de a betöltött állásokból nem lehet 20 százaléknál többet felszámolni.

Mivel a kertészet egymagában több mint 20 százalékot jelent az alkalmazotti létszámból, egyik részét át kellene adni a köztisztasággal is megbízott Eco-Csík Kft. számára, a másik részét meghagyni a városháza kötelékében. Ugyanakkor nem lehet látni azt sem, hogy a közbeszerzési procedúrák alapján milyen tevékenységet lehet kifizetni külső megbízások nyomán – magyarázta.

Ezért a másik lehetőséget választották, ami év végéig lesz érvényben, addig igyekeznek a városi kertészet munkáját hatékonyan átszervezni. Most viszont

a helyi rendőrség 33 személyre vonatkozó álláskeretéből 18-at elvesznek, úgyszintén a személyi nyilvántartó közszolgálat 15-ös létszámkeretéből is 2 állást.

A városházán belül pedig a be nem töltött állásokat szüntetik meg. Ebből úgy látszik, hogy kijön a megfelelő szám – vázolta Korodi.

Hozzátette, azért is aggódtak, hogy ezzel az alacsony létszámkerettel a belső döntési folyamatokat meg lehet-e tartani. Mivel a sürgősségi kormányrendelet a vezetői állások 8 százalékos csökkentését a legfőbb hitelutalványozói szintre számolja, ebbe beletartozik az összes szociális, kulturális, és sporttevékenységet irányító osztály, egy osztályvezetői állás megszüntetésével teljesíteni lehet ezt az elvárást – részletezte a városvezető. Így

nem kell átalakítani a beruházási vagy urbanisztikai osztályokat.

Korodi szerint azért terveznek csak decemberig, mert a helyi rendőrségnek van egy fontos közösségi szerepe, és noha most állásokat vesznek el tőlük, ezt középtávon nem lehet fenntartani, mert vannak olyan területek, amelyeken csak ők tudnak eljárni. Így az elvett állásokat jövő év elején vissza szeretnék adni a helyi rendőrségnek, és másképp megoldani a helyzetet.

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

2026. április 13., hétfő

Magyar Péter találkozóra várja Kelemen Hunort

Telefonon beszélt Magyar Péter, az országgyűlési választáson győztes Tisza Párt elnöke hétfőn Kelemen Hunor RMDSZ-elnökkel. A kormányfői poszt várományosa közölte: megállapodtak, hogy jövő héten személyesen folytatják az egyeztetést Budapesten.

Zacskóba tette az ötmillió forintot és a kerítésre akasztotta – román állampolgárok vertek át időseket Magyarországon

A kecskeméti nyomozók a napokban két román állampolgárt vettek őrizetbe, akik rendőrnek kiadva magukat unokázós csalással több idős embert is megkárosítottak – közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőrfőkapitányság hétfőn a Police.hu oldalon.

Fiatal az idős ellen, feleség a férjjel szemben – emberölésbe torkollt egy konfliktus az egyik erdélyi faluban

Leszúrtak egy férfit a Fehér megyei Szászcsanádon vasárnap éjjel egy spontánul kitört konfliktusban, a 47 éves férfi belehalt sérülésébe – tájékoztatott hétfőn a megyei rendőrség.

Magyar Péter: a magyar emberek történelmet írtak

Magyarország és a magyar emberek történelmet írtak, a Tisza Párt óriási felhatalmazást kapott, ami óriási felelősséget jelent – mondta Magyar Péter, a választáson győztes Tisza Párt elnöke hétfőn Budapesten tartott nemzetközi sajtótájékoztatóján.

Kijöttek az adatok a friss átlagnyugdíjról

Idén márciusban 4 684 474 nyugdíjast tartottak nyilván Romániában, 3618-cal kevesebbet, mint az előző hónapban; az átlagnyugdíj 2782 lej volt -– derül ki az Országos Nyugdíjpénztár (CNPP) hétfőn közzétett adataiból.

Egy kis felmelegedés, egy kis lehűlés – ez áll most előttünk

Április 13. és 26. között országszerte kismértékű hőmérséklet-ingadozásra lehet számítani – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) hétfőn közölt előrejelzéséből.

Megérkeztek az első külképviseleti urnák az NVI-hez

Megérkeztek az országgyűlési választás első külképviseleti urnái a Nemzeti Választási Irodához (NVI) hétfő délelőtt.

Az Urbana Rt. veszi át a köztisztasági és hóeltakarítási feladatokat Székelyudvarhelyen

Az önkormányzati tulajdonban lévő Urbana Rt.-re bízták Székelyudvarhelyen a köztisztasági és hóeltakarítási feladatokat, miután egy tanulmány szerint jogi, gazdasági, működési és közérdeki szempontból is ez bizonyult a legelőnyösebb megoldásnak.

Magyar országgyűlési választások: alig több, mint 381 ezer szavazat vár még feldolgozásra

A 2026-os magyar országgyűlési választás után már alig több, mint 381 ezer szavazat feldolgozása van hátra. A külképviseletekről és átjelentkezéssel érkező voksok száma viszonylag alacsony, így a végeredményhez már közel jár a számlálás.

Tánczos Barna: elkerülhetetlen a magyar-magyar kapcsolatok újragondolása

A bukaresti kormány RMDSZ-es miniszterelnök-helyettese szerint elkerülhetetlen a magyar-magyar kapcsolatok újragondolása a Tisza Párt választási győzelmét követően.

