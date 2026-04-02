Egyelőre nincs elbocsátás: huszonkét üres állást szüntettek meg a székelyudvarhelyi városházán

Nem érintette a hivatal működését a mostani döntés
Fotó: Olti Angyalka
Huszonkét be nem töltött állást szüntettek meg a székelyudvarhelyi városházán egy kormányrendelet nyomán. Ugyanakkor módosítják a polgármesteri és alpolgármesteri kabinetben betölthető állások számát.
Tanácsülést tartottak csütörtökön Székelyudvarhelyen. Elsőként Ilyés Szabolcs György RMDSZ-es önkormányzati képviselő lemondását vették tudomásul a tanácsosok, mivel ez a törvényes előfeltétele annak, hogy megüresedettnek nyilvánítsák a tisztségét, amelyet később egy másik személy tölthet be.
A képviselők az idei hetes számú kormányrendelet alapján módosították a polgármester és az alpolgármester kabinetjében betölthető állások számát. Ennek értelmében előbbiben legtöbb három, utóbbiban pedig két személyt lehet alkalmazni. Emellett a jogszabály szerint a pályázatok összértékét alapul véve
Ugyancsak az említett kormányrendelet alapján állapította meg a Hargita Megyei Prefektusi Hivatal, hogy a székelyudvarhelyi városházán, a helyi rendőrségnél és a lakosság-nyilvántartó irodánál
A helyi rendőrségnél négy, a hivatalnál pedig nyolc ilyen pozícióról van szó, emellett gyakorlatilag az előző határozatban létrehozott álláslehetőségeket is visszavonták.
Zörgő Noémi, a polgármesteri hivatal szóvivője érdeklődésünkre elmondta, hogy a vonatkozó jogszabály szerint az intézményben összesen 176 állás maradhat, ezek közül azonban jelenleg csak 148 betöltött. Megerősítette azt is, hogy konkrét elbocsátások egyelőre nem történtek, így az adminisztratív döntések a hivatal működését nem érintették.
A barcasági Apácán a húsvéti kakaslövés éppúgy része az ünnepnek, mint a szemetelés és kapulopás, a piros tojás és a locsolkodás. A hagyomány világszinten egyedülálló, a jelképes bosszúállással több évszázados sérelemre emlékeznek.
Ilie Bolojan miniszterelnök áldott ünnepeket kívánt a katolikus és protestáns híveknek, akik április 5-én ünneplik a húsvétot.
Románia NATO-hoz vezető útja azon a mély meggyőződésen alapult, hogy az ország a demokrácia, a szabadság és a jogállamiság közösségéhez akar tartozni – üzente vasárnap Nicușor Dan a szövetség alapító okirata aláírásának 77. évfordulója alkalmából.
XVI. Leó pápa húsvétvasárnapi beszédében bejelentette, hogy április 11-re imavirrasztást hirdet meg a békéért. A pápa mindenkit arra szólított fel, csatlakozzon az imához.
A levélben szavazó választópolgárok, akik nem kapták meg postai úton a levélcsomagjukat, hétfőtől személyesen kérhetik annak pótlását a külképviseleteken vagy országgyűlési egyéni választókerületi választási irodákban.
Tizennyolc éves, ittasan vezető sofőrt is lekapcsoltak a Hargita megyei rendőrök a húsvéti ünnepek során.
Az Országos Nyugdíjpénztár (CNPP) vasárnap közölt adatai szerint februárban 11 898 személynek folyósítottak különnyugdíjat, 40-nel többnek, mint előző hónapban.
A húsvétvasárnapi szabadtéri ételszentelés legfelemelőbb pillanatai közé tartozik a magyar és a székely himnuszok eléneklése.
Az élelmiszerárak tavaly április óta mintegy 10 százalékkal emelkedtek, és ortodox húsvét után újabb drágulás jöhet az energia- és üzemanyagköltségek növekedése miatt – jelentette ki a vasárnap Agerpresnek Aurel Popescu.
Háziállatok is áldozatul estek annak a tűzvésznek, amely a Maros megyei Petelén ütött ki és amelyhez vasárnap kora hajnalban riasztották a szászrégeni tűzoltókat.
szóljon hozzá!