Egyelőre nincs elbocsátás: huszonkét üres állást szüntettek meg a székelyudvarhelyi városházán

Huszonkét be nem töltött állást szüntettek meg a székelyudvarhelyi városházán egy kormányrendelet nyomán. Ugyanakkor módosítják a polgármesteri és alpolgármesteri kabinetben betölthető állások számát.

Fülöp-Székely Botond 2026. április 02., 12:002026. április 02., 12:00

Tanácsülést tartottak csütörtökön Székelyudvarhelyen. Elsőként Ilyés Szabolcs György RMDSZ-es önkormányzati képviselő lemondását vették tudomásul a tanácsosok, mivel ez a törvényes előfeltétele annak, hogy megüresedettnek nyilvánítsák a tisztségét, amelyet később egy másik személy tölthet be. Egyelőre nincsenek elbocsátások A képviselők az idei hetes számú kormányrendelet alapján módosították a polgármester és az alpolgármester kabinetjében betölthető állások számát. Ennek értelmében előbbiben legtöbb három, utóbbiban pedig két személyt lehet alkalmazni. Emellett a jogszabály szerint a pályázatok összértékét alapul véve



tíz szerződéses állást hoztak létre a hivatalban.

Ugyancsak az említett kormányrendelet alapján állapította meg a Hargita Megyei Prefektusi Hivatal, hogy a székelyudvarhelyi városházán, a helyi rendőrségnél és a lakosság-nyilvántartó irodánál

összesen 218 betöltött és be nem töltött állás lehet a jelenlegi 240 helyett. Ezért a képviselők összesen huszonkét be nem töltött állást szüntettek meg.