Jóváhagyva: tízezrek juthatnak gyógykezelési jegyhez idén

Jóváhagyta szerdán a pénzügyminisztérium a nyugdíjasoknak szánt gyógykezelési jegyek odaítélését szabályozó tervezetet.
A szaktárca tájékoztatásában idézték Alexandru Nazare pénzügyminisztert, aki hangsúlyozta, hogy a fürdőgyógyászati program nem csupán a szociális támogatás egyik formája, hanem az emberek egészségébe való befektetés is. „Emellett hozzájárulunk egy Románia számára fontos gazdasági ágazat fenntartásához” – tette hozzá a tárcavezető, aki szerint a minisztérium támogat minden olyan intézkedést, amely közvetlen hatással van az emberek egészségére és életminőségére.
A munkaügyi minisztérium március 31-én küldte el a tervezetet véleményezésre a pénzügyi tárcának. Utóbbi képviselői szerdai közleményükben kiemelték, hogy a tervezet véleményezésének üteme nem a dokumentáció benyújtásának időpontjától, hanem annak minőségétől függ. Ebben az esetben kiegészítésekre volt szükség, a legutóbbi erre vonatkozó kérelmet április elején küldték el. Amint a dokumentáció teljes lett, a minisztérium jóváhagyta a tervezetet – magyarázták.
A határozattervezet szerint több mint 50 ezer jegyet a nyugdíjpénztár saját gyógykezelő egységeiben biztosítanak, a többit – a rendelkezésre álló keret kimerüléséig – a szerződött szolgáltatóknál.
A jegyek 15 százalékát térítésmentesen biztosítják egyes, külön jogszabályok alapján jogosult személyek, illetve a munkahelyi baleset vagy foglalkozási betegség miatt nyugdíjazott személyeknek – ismerteti az Agerpres.
Huszonöt kutyát találtak a hatóságok egy bukaresti, negyedik kerületi tömbházlakásban – tájékoztatott szerdán a kóbor kutyákkal foglalkozó állatvédelmi felügyelet (ASPA).
Megérkeztek a próbaérettségi eredményei: Maros megyében a vizsgázók valamivel több mint fele átment, míg Háromszéken a részvétel hiányosságai torzítják az összképet. Hargita megyében nem készült nyilvános összesítés.
Telefonon tárgyalt szerdán Ilie Bolojan kormányfő Magyarország megválasztott miniszterelnökével, Magyar Péterrel.
Óránként 224 kilométeres sebességgel vezető 21 éves sofőrt füleltek le a közlekedési rendőrök az A1-es autópálya Râmnicu Vâlcea és Déva közötti szakaszán, ahol a megengedett sebességhatár 130 km/óra – tájékoztatott szerdán a Hunyad megyei rendőrség.
A szociális felügyelők márciusban országszerte 745 ellenőrzést végeztek, és 41 bírságot, illetve figyelmeztetést szabtak ki, összesen 282 ezer lej értékben a szociális ellátás terén tapasztalt szabálytalanságok miatt.
A közalkalmazottak bére a készülő új törvény szerint egy olyan mechanizmus alapján emelkedne, amelyet a munkaügyi és a pénzügyminisztérium határozna meg a gazdasági növekedés, az infláció és a költségvetési mozgástér figyelembevételével.
Mintegy 44 millió lej jut idén a háromszéki önkormányzatok költségvetésének kiegyensúlyozására. A keretösszeget a polgármesterekkel való egyeztetés után osztotta el a megyei tanács úgy, hogy minden község kapjon legalább 200 ezer lejt.
Előzetes letartóztatásba helyeztek egy 46 éves Arad megyei férfit, aki a nyomozók szerint két éven át szexuális erőszakot követett el élettársa kislánya ellen.
Az egészségügyi szakma iránt érdeklődő fiatalok tehették próbára magukat Sepsiszentgyörgyön. A Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház középiskolásoknak szervezett, négynapos programján 156 diák vett részt.
