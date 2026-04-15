Jóváhagyva: tízezrek juthatnak gyógykezelési jegyhez idén

A szaktárca tájékoztatásában idézték Alexandru Nazare pénzügyminisztert, aki hangsúlyozta, hogy a fürdőgyógyászati program nem csupán a szociális támogatás egyik formája, hanem az emberek egészségébe való befektetés is. „Emellett hozzájárulunk egy Románia számára fontos gazdasági ágazat fenntartásához” – tette hozzá a tárcavezető, aki szerint a minisztérium támogat minden olyan intézkedést, amely közvetlen hatással van az emberek egészségére és életminőségére.

Hirdetés

A munkaügyi minisztérium március 31-én küldte el a tervezetet véleményezésre a pénzügyi tárcának. Utóbbi képviselői szerdai közleményükben kiemelték, hogy a tervezet véleményezésének üteme nem a dokumentáció benyújtásának időpontjától, hanem annak minőségétől függ. Ebben az esetben kiegészítésekre volt szükség, a legutóbbi erre vonatkozó kérelmet április elején küldték el. Amint a dokumentáció teljes lett, a minisztérium jóváhagyta a tervezetet – magyarázták.