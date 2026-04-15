A munkaügyi miniszter szerint a közalkalmazottak bérét a gazdasági növekedéshez is igazítják

A közalkalmazottak bére a készülő új törvény szerint egy olyan mechanizmus alapján emelkedne, amelyet a munkaügyi és a pénzügyminisztérium határozna meg a gazdasági növekedés, az infláció és a költségvetési mozgástér figyelembevételével – jelentette ki szerdán Florin Manole munkaügyi miniszter.

Közlése szerint az új közalkalmazotti bértörvény fő célja nem a jelentős általános fizetésemelés, hanem az, hogy elsősorban az alacsony keresetűek – köztük az egészségügyben és az oktatásban dolgozók – jövedelme emelkedjen.

Ha az új törvény kidolgozásakor a jelenlegi bértáblától jelentősen eltérő fizetéseket azonosítanak, azokat befagyasztják, de nem csökkentik

– magyarázta az Agerpres szemléje szerint.

Dragoș Pîslaru beruházásokért és európai projektekért felelős miniszter április 9-én kijelentette, hogy fontos lenne még idén elfogadni az új közalkalmazotti bértörvény tervezetét, de azt is hangsúlyozta, hogy a jogszabály végrehajtása több évet is igénybe vehet.

Pîslaru emlékeztetett, hogy az új bértörvény elfogadása az országos helyreállítási tervben (PNRR) is szerepel, az Európai Bizottság pedig továbbra is az államháztartás rendbetételét várja Romániától. Szerinte