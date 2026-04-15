A munkaügyi miniszter szerint a közalkalmazottak bérét a gazdasági növekedéshez is igazítják

Képünk illusztráció • Fotó: Orbán Orsolya

Képünk illusztráció

Fotó: Orbán Orsolya

A közalkalmazottak bére a készülő új törvény szerint egy olyan mechanizmus alapján emelkedne, amelyet a munkaügyi és a pénzügyminisztérium határozna meg a gazdasági növekedés, az infláció és a költségvetési mozgástér figyelembevételével – jelentette ki szerdán Florin Manole munkaügyi miniszter.

Tamás Attila

2026. április 15., 15:582026. április 15., 15:58

Az Antena3-nak a tárcavezető elmondta, hogy

a közszférában dolgozók fizetésének növelését az ország teherbíró képességéhez kell igazítani.

Közlése szerint az új közalkalmazotti bértörvény fő célja nem a jelentős általános fizetésemelés, hanem az, hogy elsősorban az alacsony keresetűek – köztük az egészségügyben és az oktatásban dolgozók – jövedelme emelkedjen.

Ha az új törvény kidolgozásakor a jelenlegi bértáblától jelentősen eltérő fizetéseket azonosítanak, azokat befagyasztják, de nem csökkentik

– magyarázta az Agerpres szemléje szerint.

Dragoș Pîslaru beruházásokért és európai projektekért felelős miniszter április 9-én kijelentette, hogy fontos lenne még idén elfogadni az új közalkalmazotti bértörvény tervezetét, de azt is hangsúlyozta, hogy a jogszabály végrehajtása több évet is igénybe vehet.

Pîslaru emlékeztetett, hogy az új bértörvény elfogadása az országos helyreállítási tervben (PNRR) is szerepel, az Európai Bizottság pedig továbbra is az államháztartás rendbetételét várja Romániától. Szerinte

a rendelkezésre álló költségvetési mozgástér korlátozott, ezért a személyi kiadások növelését a GDP alakulásához kell igazítani.

A miniszter közlése szerint a munkaügyi minisztérium a pénzügyminisztériummal és a közalkalmazottak szakszervezeteivel folytatott egyeztetések után hamarosan közvitára bocsátja a tervezetet.

Belföld Gazdaság
szóljon hozzá! Hozzászólások
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Halálos baleset történt Csíkszentmihálynál
Átment a Porsche a záróvonalon – közzétették a fedélzeti kamerás felvételt a tegnapi súlyos balesetről
Átgázolt a Coronán, meccslabdához jutott a Gyergyói HK a döntőben
Az erdélyi magyarok támogatására szánt összegek kivizsgálását kéri Bolojan tanácsadója Magyar Pétertől
Hatalmas öngól segítette a Corvinult, nőtt az előnye a Sepsi OSK előtt
Sálvári Edith: Úgy érzem, a helyemen vagyok
Halálos baleset történt Csíkszentmihálynál
Székelyhon

Halálos baleset történt Csíkszentmihálynál
Átment a Porsche a záróvonalon – közzétették a fedélzeti kamerás felvételt a tegnapi súlyos balesetről
Székelyhon

Átment a Porsche a záróvonalon – közzétették a fedélzeti kamerás felvételt a tegnapi súlyos balesetről
Átgázolt a Coronán, meccslabdához jutott a Gyergyói HK a döntőben
Székely Sport

Átgázolt a Coronán, meccslabdához jutott a Gyergyói HK a döntőben
Az erdélyi magyarok támogatására szánt összegek kivizsgálását kéri Bolojan tanácsadója Magyar Pétertől
Krónika

Az erdélyi magyarok támogatására szánt összegek kivizsgálását kéri Bolojan tanácsadója Magyar Pétertől
Hatalmas öngól segítette a Corvinult, nőtt az előnye a Sepsi OSK előtt
Székely Sport

Hatalmas öngól segítette a Corvinult, nőtt az előnye a Sepsi OSK előtt
Sálvári Edith: Úgy érzem, a helyemen vagyok
Nőileg

Sálvári Edith: Úgy érzem, a helyemen vagyok
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. április 15., szerda

Döntőben a szejkefürdői Insect Park, az Ön szavazata is számít!
Döntőben a szejkefürdői Insect Park, az Ön szavazata is számít!
Döntőben a szejkefürdői Insect Park, az Ön szavazata is számít!
2026. április 15., szerda

Döntőben a szejkefürdői Insect Park, az Ön szavazata is számít!
Hirdetés
2026. április 15., szerda

Eldöntötték a megyeházán, hogy mely településeket támogatják idén kiemelten

Mintegy 44 millió lej jut idén a háromszéki önkormányzatok költségvetésének kiegyensúlyozására. A keretösszeget a polgármesterekkel való egyeztetés után osztotta el a megyei tanács úgy, hogy minden község kapjon legalább 200 ezer lejt.

Eldöntötték a megyeházán, hogy mely településeket támogatják idén kiemelten
Eldöntötték a megyeházán, hogy mely településeket támogatják idén kiemelten
2026. április 15., szerda

Eldöntötték a megyeházán, hogy mely településeket támogatják idén kiemelten
2026. április 15., szerda

Éveken át szexuális erőszakot követett el élettársa kiskorú lánya ellen, letartóztattak egy Arad megyei férfit

Előzetes letartóztatásba helyeztek egy 46 éves Arad megyei férfit, aki a nyomozók szerint két éven át szexuális erőszakot követett el élettársa kislánya ellen.

Éveken át szexuális erőszakot követett el élettársa kiskorú lánya ellen, letartóztattak egy Arad megyei férfit
Éveken át szexuális erőszakot követett el élettársa kiskorú lánya ellen, letartóztattak egy Arad megyei férfit
2026. április 15., szerda

Éveken át szexuális erőszakot követett el élettársa kiskorú lánya ellen, letartóztattak egy Arad megyei férfit
2026. április 15., szerda

Csíkszeredai diákok is csatlakoztak a sepsiszentgyörgyi kórház középiskolai programjához

Az egészségügyi szakma iránt érdeklődő fiatalok tehették próbára magukat Sepsiszentgyörgyön. A Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház középiskolásoknak szervezett, négynapos programján 156 diák vett részt.

Csíkszeredai diákok is csatlakoztak a sepsiszentgyörgyi kórház középiskolai programjához
Csíkszeredai diákok is csatlakoztak a sepsiszentgyörgyi kórház középiskolai programjához
2026. április 15., szerda

Csíkszeredai diákok is csatlakoztak a sepsiszentgyörgyi kórház középiskolai programjához
Hirdetés
2026. április 15., szerda

Listae Herbariorum: vad- és gyógynövények az asztalon

A Liszt Intézet Sepsiszentgyörgy Listae Herbariorum programsorozatának szerdai meghívottja Dakó Viola kertészmérnök.

Listae Herbariorum: vad- és gyógynövények az asztalon
Listae Herbariorum: vad- és gyógynövények az asztalon
2026. április 15., szerda

Listae Herbariorum: vad- és gyógynövények az asztalon
2026. április 15., szerda

Sulyok Tamás Magyar Pétert javasolja miniszterelnöknek

Sulyok Tamás köztársasági elnök közölte: a választási eredmények alapján Magyar Pétert javasolja miniszterelnöknek az Országgyűlés alakuló ülésén. Az ülés időpontját a jogerős eredmény után a lehető leghamarabb tűzik ki.

Sulyok Tamás Magyar Pétert javasolja miniszterelnöknek
Sulyok Tamás Magyar Pétert javasolja miniszterelnöknek
2026. április 15., szerda

Sulyok Tamás Magyar Pétert javasolja miniszterelnöknek
2026. április 15., szerda

Reuters: Oroszországhoz köthető hackerek törték fel romániai intézmények e-mail-fiókjait

Oroszországhoz köthető hackerek romániai intézmények e-mail-fiókjaiba is behatoltak egy, főként ukrajnai célpontokat érintő kibertámadás során.

Reuters: Oroszországhoz köthető hackerek törték fel romániai intézmények e-mail-fiókjait
Reuters: Oroszországhoz köthető hackerek törték fel romániai intézmények e-mail-fiókjait
2026. április 15., szerda

Reuters: Oroszországhoz köthető hackerek törték fel romániai intézmények e-mail-fiókjait
Hirdetés
2026. április 15., szerda

Magyar Péter: a kormány megalakulása után az államfőnek távoznia kell

Az új kormány megalakulása után Sulyok Tamás köztársasági elnöknek távoznia kell hivatalából – közölte szerdán, Budapesten újságírókkal a választáson győztes Tisza Párt elnöke, aki ezt követően a Sándor-palotában találkozott az államfővel.

Magyar Péter: a kormány megalakulása után az államfőnek távoznia kell
Magyar Péter: a kormány megalakulása után az államfőnek távoznia kell
2026. április 15., szerda

Magyar Péter: a kormány megalakulása után az államfőnek távoznia kell
2026. április 15., szerda

Sérült medve jelenthet veszélyt Gernyeszeg környékén

Gernyeszegen kedden késő este egy autó elütött egy medvét. Az ütközés után a nagyvad elszaladt, egyelőre még nem találták meg.

Sérült medve jelenthet veszélyt Gernyeszeg környékén
Sérült medve jelenthet veszélyt Gernyeszeg környékén
2026. április 15., szerda

Sérült medve jelenthet veszélyt Gernyeszeg környékén
2026. április 15., szerda

Nőtt az átlagbér Romániában az előző hónaphoz képest

Januárhoz képest februárban 39 lejjel (0,7 százalékkal) 5557 lejre nőtt a nettó átlagbér Romániában – közölte szerdán az Országos Statisztikai Intézet (INS).

Nőtt az átlagbér Romániában az előző hónaphoz képest
Nőtt az átlagbér Romániában az előző hónaphoz képest
2026. április 15., szerda

Nőtt az átlagbér Romániában az előző hónaphoz képest
