Magyar Péter: a magyar emberek történelmet írtak

Fotó: Illyés Tibor/MTI

Fotó: Illyés Tibor/MTI

Magyarország és a magyar emberek történelmet írtak, a Tisza Párt óriási felhatalmazást kapott, ami óriási felelősséget jelent – mondta Magyar Péter, a választáson győztes Tisza Párt elnöke hétfőn Budapesten tartott nemzetközi sajtótájékoztatóján.

Székelyhon

2026. április 13., 17:412026. április 13., 17:41

Magyar Péter hangsúlyozta: pártja egy sorsdöntő választáson meggyőző, fölényes győzelmet aratott, erős kétharmados felhatalmazást kapott a magyar emberektől – számolt be az MTI.

Elmondta: jelen állás szerint a 199 fős magyar Országgyűlésben 138 képviselője lesz a Tiszának, de mivel majd csak szombaton fogják megszámolni a külképviseleten leadott, illetve az átjelentkezéssel szavazók közel 400 ezer szavazatát,

arra számítanak, hogy még mintegy 3–4 helyen fordulni fog az eredmény a Tisza javára, és akár 141–142 képviselője is lehet a pártnak az Országgyűlésben.

Magyar Péter a Fideszt „állampártnak” nevezve arról is beszélt: az eddigi kormánypártoknak a kétharmados helyett most egyötödös felhatalmazásuk lesz az Országgyűlésben.

Hozzátette: azért tudott ennyi mandátumot megszerezni a Fidesz, mert egy „sok-sok százmilliárd forintos propagandagépezet támogatta a hazugságban reggel, délben, este és minden hullámhosszon”, emellett a teljes államapparátust is ők irányították, mint az 1990-es rendszerváltás előtt.

Mielőbb munkához látna

Sulyok Tamás köztársasági elnök a lehető leggyorsabban hívja össze az új parlament alakuló ülését: ne várjon május 12-ig, hanem akár már május 5-re, vagy ha korábban lesz jogerős a választás eredménye, akkor korábbra – szólította fel a Tisza Párt elnöke az államfőt.

Magyar Péter azt mondta, azt várják el, hogy az átadás-átvétel folyamata a lehető legrövidebb legyen. A szabályok szerint legkésőbb május 4-én jogerőssé válik a választás eredménye, és a köztársasági elnöknek legkésőbb harminc nappal a választás után össze kell hívnia az új parlament alakuló ülést – mutatott rá.

Magyar Péter felszólította a köztársasági elnököt, hogy mint a legtöbb szavazatot kapott párt listavezetőjét hívja meg őt, és mielőbb kérje fel kormányalakításra.

„Nincs elvesztegetni való ideje a hazánknak, Magyarország mindenfajta szempontból bajban van” – jelentette ki.

A béke kormánya

Szeretném minden magyar embernek és a világ minden részének üzenni: Magyarországon senki nem akar háborút, Magyarország a béke pártján áll, a Tisza-kormány a béke kormánya lesz – jelentette ki a Tisza Párt elnöke.

Magyar Péter azt mondta, Orbán Viktor a saját népét fenyegette azzal, hogy ha jön egy másik kormány, elviszik a gyermekeinket a frontra.

Egészen elképesztő mélységekbe süllyedt, hogy megőrizhesse a lopott szajrét és a hatalmát”

– jelentette ki a leköszönő miniszterelnökről.

Hozzátette, Orbán Viktor évek óta nem törődött a magyar emberek problémáival, soha nem beszélt az elmúlt években az egészségügyről, az oktatásról, megélhetési kérdésekről. Ehelyett „ötdimenziós sakkjátszmát játszott”, ez is lehet a vereségének oka: beszélt mindenről – Ukrajnáról, Oroszországról, Iránról vagy az amerikai elnökválasztásról –, csak a magyar embereket érintő problémákról nem – jegyezte meg Magyar Péter.

Hangsúlyozta: erre a magyar emberek nemet mondtak. „A magyar történelmet a magyar emberek írják, nem Moszkvában, nem Brüsszelben, nem is Washingtonban” – szögezte le Magyar Péter.

„Mindig a magyar emberek érdekét fogom képviselni”

Mindenhol kőkeményen, de nagyon őszintén a magyar érdekeket fogom képviselni – jelentette ki Magyar Péter.

Magyar Péter kiemelte:

mindig a magyar emberek érdekét fogom képviselni Strasbourgban is és Brüsszelben is, de ugyanezt fogom tenni Moszkvában, Berlinben vagy éppen Washingtonban vagy Pekingben”.

Hangsúlyozta: Magyarország konstruktív partner lesz az Európai Unióban.

Magyar Péter kitért arra is: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter „megvan”, 10 órakor megjelent a Külügyminisztériumnál, és „a legközvetlenebb kollégáival a szankciós anyagokhoz köthető dokumentumokat darálják le”. „Napok óta tudjuk, hogy elindult az iratok megsemmisítése” nemcsak a minisztériumokban, hanem „a NER-es háttérintézményekben” is – fogalmazott.

Azt mondta: a legfontosabb feladatuk az lesz az átadás-átvételnél, hogy minden dokumentumot megszerezzenek, „ami megmaradt a darálás után”, hogy az ország működőképes maradjon.

Visszahozná a politikát az emberekhez

Mi szolgálatnak fogjuk fel a politikát, és alapvetően visszahozzuk a politikát az emberekhez – mondta aTisza Párt elnöke.

Magyar Péter kiemelte, hogy a felálló Tisza-kormánynak rengeteg feladata lesz. Az első, hogy elfogadják a korrupcióellenes intézkedéseket:

  • elindítják Magyarország csatlakozását az európai korrupcióellenes ügyészséghez,

  • felállítják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -védelmi Hivatalt,

  • az alaptörvénybe pedig beleírják, hogy nyolc évnél tovább senki ne lehessen miniszterelnök.

Mindent el fognak követni, hogy a jogállamot, a plurális demokráciát, a fékek és ellensúlyok rendszerét visszaállítsák, hiszen erre adtak felhatalmazást a magyar emberek – jelentette ki.

Közölte, a Tisza-kormány úgy fog működni, hogy közösen az emberekkel fog döntéseket hozni, ez jelenthet akár népszavazást, de online kérdőíveket is, „valódi kérdésekkel”.

Csúcsminisztériumok helyett szakminisztériumok lesznek

Változni fog a kormányzati struktúra, a Fidesznél csúcsminisztériumok voltak, a Tisza-kormányban szakminisztériumok lesznek – jelentette ki a Tisza Párt elnöke.

Magyar Péter közölte: lesz külön egészségügyi miniszter, oktatási miniszter, környezetvédelmi miniszter és vidékfejlesztési miniszter is.

„Egy tiszta pénzügyminisztérium lesz”, tehát a gazdasági ügyeket kiveszik a pénzügyminisztérium alól, és együtt lesz a kül- és a belgazdaság.

Lesz egy külön miniszterelnökség, a titkosszolgálatok visszakerülnek oda, ahol voltak, a Belügyminisztériumhoz visszakerül az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Külügyminisztériumhoz az Információs Hivatal – sorolta Magyar Péter.

Sok név már ismert – mondta Kármán Andrást és Hegedűs Zsoltot említve, és jelezte, a többi tárcavezetői nevet heteken belül meg fogja ismerni a magyar közvélemény.

Szakértők lesznek, nem szavazógombok, nem bábok, mint a jelenlegi miniszterek”

– összegzett Magyar Péter.

2026. április 13., hétfő

Zacskóba tette az ötmillió forintot és a kerítésre akasztotta – román állampolgárok vertek át időseket Magyarországon

A kecskeméti nyomozók a napokban két román állampolgárt vettek őrizetbe, akik rendőrnek kiadva magukat unokázós csalással több idős embert is megkárosítottak – közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőrfőkapitányság hétfőn a Police.hu oldalon.

2026. április 13., hétfő

Fiatal az idős ellen, feleség a férjjel szemben – emberölésbe torkollt egy konfliktus az egyik erdélyi faluban

Leszúrtak egy férfit a Fehér megyei Szászcsanádon vasárnap éjjel egy spontánul kitört konfliktusban, a 47 éves férfi belehalt sérülésébe – tájékoztatott hétfőn a megyei rendőrség.

2026. április 13., hétfő

Kijöttek az adatok a friss átlagnyugdíjról

Idén márciusban 4 684 474 nyugdíjast tartottak nyilván Romániában, 3618-cal kevesebbet, mint az előző hónapban; az átlagnyugdíj 2782 lej volt -– derül ki az Országos Nyugdíjpénztár (CNPP) hétfőn közzétett adataiból.

2026. április 13., hétfő

Egy kis felmelegedés, egy kis lehűlés – ez áll most előttünk

Április 13. és 26. között országszerte kismértékű hőmérséklet-ingadozásra lehet számítani – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) hétfőn közölt előrejelzéséből.

2026. április 13., hétfő

Megérkeztek az első külképviseleti urnák az NVI-hez

Megérkeztek az országgyűlési választás első külképviseleti urnái a Nemzeti Választási Irodához (NVI) hétfő délelőtt.

2026. április 13., hétfő

Az Urbana Rt. veszi át a köztisztasági és hóeltakarítási feladatokat Székelyudvarhelyen

Az önkormányzati tulajdonban lévő Urbana Rt.-re bízták Székelyudvarhelyen a köztisztasági és hóeltakarítási feladatokat, miután egy tanulmány szerint jogi, gazdasági, működési és közérdeki szempontból is ez bizonyult a legelőnyösebb megoldásnak.

2026. április 13., hétfő

Magyar országgyűlési választások: alig több, mint 381 ezer szavazat vár még feldolgozásra

A 2026-os magyar országgyűlési választás után már alig több, mint 381 ezer szavazat feldolgozása van hátra. A külképviseletekről és átjelentkezéssel érkező voksok száma viszonylag alacsony, így a végeredményhez már közel jár a számlálás.

2026. április 13., hétfő

Tánczos Barna: elkerülhetetlen a magyar-magyar kapcsolatok újragondolása

A bukaresti kormány RMDSZ-es miniszterelnök-helyettese szerint elkerülhetetlen a magyar-magyar kapcsolatok újragondolása a Tisza Párt választási győzelmét követően.

2026. április 13., hétfő

Bíró Barna Botond és Antal Lóránt is gratulált Magyar Péter győzelméhez

Facebook-bejegyzésben gratulált Magyar Péter választási győzelméhez Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke.

2026. április 13., hétfő

Bolojan gratulált Magyar Péternek a magyarországi parlamenti választásokon elért győzelméhez

Ilie Bolojan miniszterelnök hétfőn gratulált Magyar Péternek a magyarországi parlamenti választásokon elért győzelméhez.

