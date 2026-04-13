Magyar Péter: a magyar emberek történelmet írtak

Fotó: Illyés Tibor/MTI
Magyarország és a magyar emberek történelmet írtak, a Tisza Párt óriási felhatalmazást kapott, ami óriási felelősséget jelent – mondta Magyar Péter, a választáson győztes Tisza Párt elnöke hétfőn Budapesten tartott nemzetközi sajtótájékoztatóján.
Magyar Péter hangsúlyozta: pártja egy sorsdöntő választáson meggyőző, fölényes győzelmet aratott, erős kétharmados felhatalmazást kapott a magyar emberektől – számolt be az MTI.
Elmondta: jelen állás szerint a 199 fős magyar Országgyűlésben 138 képviselője lesz a Tiszának, de mivel majd csak szombaton fogják megszámolni a külképviseleten leadott, illetve az átjelentkezéssel szavazók közel 400 ezer szavazatát,
Magyar Péter a Fideszt „állampártnak” nevezve arról is beszélt: az eddigi kormánypártoknak a kétharmados helyett most egyötödös felhatalmazásuk lesz az Országgyűlésben.
Hozzátette: azért tudott ennyi mandátumot megszerezni a Fidesz, mert egy „sok-sok százmilliárd forintos propagandagépezet támogatta a hazugságban reggel, délben, este és minden hullámhosszon”, emellett a teljes államapparátust is ők irányították, mint az 1990-es rendszerváltás előtt.
Sulyok Tamás köztársasági elnök a lehető leggyorsabban hívja össze az új parlament alakuló ülését: ne várjon május 12-ig, hanem akár már május 5-re, vagy ha korábban lesz jogerős a választás eredménye, akkor korábbra – szólította fel a Tisza Párt elnöke az államfőt.
Magyar Péter azt mondta, azt várják el, hogy az átadás-átvétel folyamata a lehető legrövidebb legyen. A szabályok szerint legkésőbb május 4-én jogerőssé válik a választás eredménye, és a köztársasági elnöknek legkésőbb harminc nappal a választás után össze kell hívnia az új parlament alakuló ülést – mutatott rá.
„Nincs elvesztegetni való ideje a hazánknak, Magyarország mindenfajta szempontból bajban van” – jelentette ki.
Szeretném minden magyar embernek és a világ minden részének üzenni: Magyarországon senki nem akar háborút, Magyarország a béke pártján áll, a Tisza-kormány a béke kormánya lesz – jelentette ki a Tisza Párt elnöke.
Magyar Péter azt mondta, Orbán Viktor a saját népét fenyegette azzal, hogy ha jön egy másik kormány, elviszik a gyermekeinket a frontra.
– jelentette ki a leköszönő miniszterelnökről.
Hozzátette, Orbán Viktor évek óta nem törődött a magyar emberek problémáival, soha nem beszélt az elmúlt években az egészségügyről, az oktatásról, megélhetési kérdésekről. Ehelyett „ötdimenziós sakkjátszmát játszott”, ez is lehet a vereségének oka: beszélt mindenről – Ukrajnáról, Oroszországról, Iránról vagy az amerikai elnökválasztásról –, csak a magyar embereket érintő problémákról nem – jegyezte meg Magyar Péter.
Hangsúlyozta: erre a magyar emberek nemet mondtak. „A magyar történelmet a magyar emberek írják, nem Moszkvában, nem Brüsszelben, nem is Washingtonban” – szögezte le Magyar Péter.
Mindenhol kőkeményen, de nagyon őszintén a magyar érdekeket fogom képviselni – jelentette ki Magyar Péter.
Magyar Péter kiemelte:
Hangsúlyozta: Magyarország konstruktív partner lesz az Európai Unióban.
Magyar Péter kitért arra is: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter „megvan”, 10 órakor megjelent a Külügyminisztériumnál, és „a legközvetlenebb kollégáival a szankciós anyagokhoz köthető dokumentumokat darálják le”. „Napok óta tudjuk, hogy elindult az iratok megsemmisítése” nemcsak a minisztériumokban, hanem „a NER-es háttérintézményekben” is – fogalmazott.
Azt mondta: a legfontosabb feladatuk az lesz az átadás-átvételnél, hogy minden dokumentumot megszerezzenek, „ami megmaradt a darálás után”, hogy az ország működőképes maradjon.
Mi szolgálatnak fogjuk fel a politikát, és alapvetően visszahozzuk a politikát az emberekhez – mondta aTisza Párt elnöke.
Magyar Péter kiemelte, hogy a felálló Tisza-kormánynak rengeteg feladata lesz. Az első, hogy elfogadják a korrupcióellenes intézkedéseket:
elindítják Magyarország csatlakozását az európai korrupcióellenes ügyészséghez,
felállítják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -védelmi Hivatalt,
az alaptörvénybe pedig beleírják, hogy nyolc évnél tovább senki ne lehessen miniszterelnök.
Mindent el fognak követni, hogy a jogállamot, a plurális demokráciát, a fékek és ellensúlyok rendszerét visszaállítsák, hiszen erre adtak felhatalmazást a magyar emberek – jelentette ki.
Közölte, a Tisza-kormány úgy fog működni, hogy közösen az emberekkel fog döntéseket hozni, ez jelenthet akár népszavazást, de online kérdőíveket is, „valódi kérdésekkel”.
Változni fog a kormányzati struktúra, a Fidesznél csúcsminisztériumok voltak, a Tisza-kormányban szakminisztériumok lesznek – jelentette ki a Tisza Párt elnöke.
„Egy tiszta pénzügyminisztérium lesz”, tehát a gazdasági ügyeket kiveszik a pénzügyminisztérium alól, és együtt lesz a kül- és a belgazdaság.
Lesz egy külön miniszterelnökség, a titkosszolgálatok visszakerülnek oda, ahol voltak, a Belügyminisztériumhoz visszakerül az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Külügyminisztériumhoz az Információs Hivatal – sorolta Magyar Péter.
Sok név már ismert – mondta Kármán Andrást és Hegedűs Zsoltot említve, és jelezte, a többi tárcavezetői nevet heteken belül meg fogja ismerni a magyar közvélemény.
– összegzett Magyar Péter.
