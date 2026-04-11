248 km/órával robogott Székelyföld felé

Fotó: Román Rendőrség
A gyorshajtásnak is van határa, ma minden bizonnyal ez 248 km/óra – ennyivel mértek be egy sofőrt a rendőrök szombaton délután az észak-erdélyi autópályán.
Egy 36 éves, bukaresti illetőségű sofőr 248 km/órára gyorsult autójával az észak-erdélyi autópálya Aranyosgyéres és Magyarnádas közötti szakaszán, miközben Gyalu irányából Torda felé tartott – közölte a román rendőrség.
A lefülelt gyorshajtó 118 km/órával lépte túl a megengedett sebességhatárt, amiért 4050 lejes pénzbírságot kapott, és 120 napra felfüggesztették a jogosítványát.
Sietett, nehogy odaégjen a kalács a sütőben – ezzel magyarázta a gyorshajtás egy 35 éves nő, miután a Konstanca megyei rendőrök 176 km/órával mérték be az autóját.
