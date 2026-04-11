176-tal száguldott a fiatal háziasszony, nehogy odaégjen a húsvéti kalács a sütőben

Fotó: Konstanca Megyei Rendőrség

Fotó: Konstanca Megyei Rendőrség

Sietett, nehogy odaégjen a kalács a sütőben – ezzel magyarázta a gyorshajtás egy 35 éves nő, miután a Konstanca megyei rendőrök 176 km/órával mérték be az autóját.

Székelyhon

2026. április 11., 15:21

2026. április 11., 15:232026. április 11., 15:23

Az ortodox húsvét nagypénteki estéjén mérték be műszereikkel a Konstanca megyei rendőrök azt a 35 éves női sofőrt, aki 176 km/órával száguldott autójával. A gyorshajtást a nő azzal magyarázta, hogy odaég a kalács a sütőben – írta a News.ro hírportál a Konstanca megyei rendőrség tájékoztatására hivatkozva.

A hatóság ugyanakkor közölte, hogy a sofőrt 1800 lejre bírságolták és 120 napra felfüggesztették a jogosítványát.

Mint ismert, az ortodox vallásúak idén egy héttel később, ezen a hétvégén ünneplik a húsvétot.

Plasztikai sebészeti ellátásra szorult két háziasszony is a húsvéti asztal előkészítése következtében
Plasztikai sebészeti ellátásra szorult két háziasszony is a húsvéti asztal előkészítése következtében

Két nő is kórházba került Jászvásáron, miután háztartási balesetet szenvedtek a húsvéti asztal előkészítése közben. Egyikük sürgősségi beavatkozásra szorult, miután az ujja beleszorult egy turmixgépbe.

Belföld Közlekedés Rendőrség
2026. április 11., szombat

Plasztikai sebészeti ellátásra szorult két háziasszony is a húsvéti asztal előkészítése következtében

Két nő is kórházba került Jászvásáron, miután háztartási balesetet szenvedtek a húsvéti asztal előkészítése közben. Egyikük sürgősségi beavatkozásra szorult, miután az ujja beleszorult egy turmixgépbe.

2026. április 11., szombat

Székelyföldi kedvencekre is szavazhatunk

Maros, Hargita és Kovászna megye több települése, természeti kincse is felkerült Az év úti célja vetélkedő döntősei közé. Szavazatunkkal támogathatjuk.

Ittas vezetők az éjszakai utakon

Mindössze néhány óra leforgása alatt a Hargita megyei rendőrök három ittas sofőrt is elkaptak pénteken este.

A nemzettudatot nem lehet aprópénzre váltani

Tudják, mi a közös Kásás Tamásban, Nagy Feróban vagy éppen Fábry Sándorban? Hogy mindnyájan székelyföldi kötődéssel bírnak – és még sok hozzájuk hasonló közismert ikon igazolja a régi tézist, miszerint a nemzet egy és szétválaszthatatlan.

2026. április 10., péntek

Marosvásárhelyről riasztottak helikoptert, miután öten is megsérültek egy balesetben

Vörös beavatkozási tervet aktiváltak Szeben megyében, miután egy három járművet és hét embert érintő balesethez riasztották a mentőegységeket. Egy mentőhelikoptert is a helyszínre vezényeltek Marosvásárhelyről.

Katonai tiszteletadással temették el Mircea Lucescut

Katonai tiszteletadással temették el pénteken a bukaresti Bellu temetőben Mircea Lucescu egykori labdarúgót és legendás edzőt.

Akár 50 bani eltérés is lehet az üzemanyagárakban – érdemes megnézni, hol tankolunk

Csökkentek az üzemanyagárak Romániában, a változás pedig Székelyföldön is érzékelhető: az adatok szerint több Hargita megyei töltőállomáson is 9 lej alatt tankolható a benzin, miután rövid idő alatt több lépcsőben is mérsékelték az árakat a kutak.

2026. április 10., péntek

Sokan lemaradhatnak: így juttatható el időben a levélszavazat

Akik még nem adták le levélszavazatukat, már nem lehetnek biztosak, hogy a postai úton feladott boríték időben megérkezik. Ezért fontos, hogy azokat az RMDSZ vagy az Eurotrans Alapítvány irodáin keresztül juttassák el, vagy a konzulátuson adják le.

Orbán Viktor: Magyarországnak most összefogásra, egységre és biztonságra van szüksége

Magyarországnak most összefogásra, egységre és biztonságra van szüksége - jelentette ki a miniszterelnök péntek reggel a Facebook-oldalán közzétett videóban.

Már 231 ezer levélszavazatot adtak le a választópolgárok

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező csaknem 497 ezer választópolgár közül 231 ezren már leadtak levélszavazatot a Nemzeti Választási Iroda (NVI) péntek reggeli adatai szerint.

