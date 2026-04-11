176-tal száguldott a fiatal háziasszony, nehogy odaégjen a húsvéti kalács a sütőben

Sietett, nehogy odaégjen a kalács a sütőben – ezzel magyarázta a gyorshajtás egy 35 éves nő, miután a Konstanca megyei rendőrök 176 km/órával mérték be az autóját.

Az ortodox húsvét nagypénteki estéjén mérték be műszereikkel a Konstanca megyei rendőrök azt a 35 éves női sofőrt, aki 176 km/órával száguldott autójával. A gyorshajtást a nő azzal magyarázta, hogy odaég a kalács a sütőben – írta a News.ro hírportál a Konstanca megyei rendőrség tájékoztatására hivatkozva.

A hatóság ugyanakkor közölte, hogy a sofőrt 1800 lejre bírságolták és 120 napra felfüggesztették a jogosítványát.

Mint ismert, az ortodox vallásúak idén egy héttel később, ezen a hétvégén ünneplik a húsvétot.