176-tal száguldott a fiatal háziasszony, nehogy odaégjen a húsvéti kalács a sütőben

Fotó: Konstanca Megyei Rendőrség
Sietett, nehogy odaégjen a kalács a sütőben – ezzel magyarázta a gyorshajtás egy 35 éves nő, miután a Konstanca megyei rendőrök 176 km/órával mérték be az autóját.
2026. április 11., 15:21
Az ortodox húsvét nagypénteki estéjén mérték be műszereikkel a Konstanca megyei rendőrök azt a 35 éves női sofőrt, aki 176 km/órával száguldott autójával. A gyorshajtást a nő azzal magyarázta, hogy odaég a kalács a sütőben – írta a News.ro hírportál a Konstanca megyei rendőrség tájékoztatására hivatkozva.
A hatóság ugyanakkor közölte, hogy a sofőrt 1800 lejre bírságolták és 120 napra felfüggesztették a jogosítványát.
Mint ismert, az ortodox vallásúak idén egy héttel később, ezen a hétvégén ünneplik a húsvétot.
Két nő is kórházba került Jászvásáron, miután háztartási balesetet szenvedtek a húsvéti asztal előkészítése közben. Egyikük sürgősségi beavatkozásra szorult, miután az ujja beleszorult egy turmixgépbe.
szóljon hozzá!