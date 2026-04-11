Plasztikai sebészeti ellátásra szorult két háziasszony is a húsvéti asztal előkészítése következtében

Két nő is kórházba került Jászvásáron, miután háztartási balesetet szenvedtek a húsvéti asztal előkészítése közben. Egyikük sürgősségi beavatkozásra szorult, miután az ujja beleszorult egy turmixgépbe.
2026. április 11., 14:31
Az egyik páciens egy 35 év körüli nő, aki súlyos sérülést szenvedett a bal kezén, miután a mutatóujja a turmixgépbe szorult. Helyi egészségügyi forrásokra hivatkozva az Agerpres hírügynökség azt írta, hogy a nő kezét meg kellett műteni, hogy helyreállítsák a sérülést és eltávolítsák a konyhai készülék pengéjét.
Egy másik páciens, egy 50 év körüli nő nyílt láng és forró folyadék okozta égési sérülésekkel került a jászvásári kórházba. Másod- és harmadfokú égési sérüléseket szenvedett a testfelülete mintegy öt százalékán, miután elvesztette az egyensúlyát és a tűzhelyre esett.
„Mindkét pácienst a plasztikai sebészeti klinikán vették fel, ahol szakorvosi ellátásban részesülnek” – nyilatkozta az Agerpres hírügynökségnek dr. Diana Cimpoeșu, felhívva a figyelmet, hogy
ezért óvatosságot javasol az elektromos háztartási gépek és a tűzhelyek használatakor.
Mint ismert, az ortodox vallásúak idén egy héttel később, ezen a hétvégén ünneplik a húsvétot.
