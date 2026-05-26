Előléptetés fizetéscsökkentéssel? Az új bértörvény tervezetének abszurditására hívják fel a figyelmet

Mennyi marad a pénztárcában az új bértörvény elfogadása után?

Tiltakozik a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) az új közalkalmazotti bértörvény tervezete ellen, amely a testület szerint „végérvényesen aláássa” az igazságszolgáltatás működését.

Székelyhon 2026. május 26., 18:382026. május 26., 18:38

A CSM keddi közleménye értelmében a hétfőn közvitára bocsátott jogszabályjavaslat „abszurd” előírásokat tartalmaz, és ha a törvény ebben a formában lép hatályba, a bírák és ügyészek jövedelme „drasztikusan” csökkenni fog. Bírálta a testület a tervezetben szereplő úgynevezett átmeneti bérkülönbözetet is, amelyekre azok a közalkalmazottak lennének jogosultak, akiknek az új bértörvény alkalmazása után csökkenne a fizetésük. A CSM szerint homályos, hogy ez milyen típusú juttatásnak minősül, illetve hogy figyelembe veszik-e a nyugdíj kiszámításakor – írja az Agerpres hírügynökség. A Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács közleménye szerint a tervezet értelmében

a hierarchiában felsőbb szinten álló bíróságra vagy ügyészségre való előléptetés „abszurd módon” a fizetés csökkenését vonná maga után.

Hasonló helyzet állna elő a ledolgozott évek alapján magasabb fizetési fokozatba történő besorolás esetén is. Ugyanakkor a pályájukat a törvény hatályba lépése után elkezdő bírók vagy ügyészek jövedelme jelentősen elmaradna az egy évvel korábban munkába állt társaikéhoz képest – rótták fel. A CSM szerint az új közalkalmazotti bértörvény a jelenlegi formájában „destabilizálná az igazságügyi rendszer humán erőforrását", ugyanis sokan elhagynák a pályát, és

csökkenne a bírói, illetve ügyészi hivatás vonzereje az új generációk számára.