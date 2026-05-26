Előléptetés fizetéscsökkentéssel? Az új bértörvény tervezetének abszurditására hívják fel a figyelmet

Mennyi marad a pénztárcában az új bértörvény elfogadása után?
Fotó: Orbán Orsolya
Tiltakozik a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) az új közalkalmazotti bértörvény tervezete ellen, amely a testület szerint „végérvényesen aláássa” az igazságszolgáltatás működését.
A CSM keddi közleménye értelmében a hétfőn közvitára bocsátott jogszabályjavaslat „abszurd” előírásokat tartalmaz, és ha a törvény ebben a formában lép hatályba, a bírák és ügyészek jövedelme „drasztikusan” csökkenni fog. Bírálta a testület a tervezetben szereplő úgynevezett átmeneti bérkülönbözetet is, amelyekre azok a közalkalmazottak lennének jogosultak, akiknek az új bértörvény alkalmazása után csökkenne a fizetésük. A CSM szerint homályos, hogy ez milyen típusú juttatásnak minősül, illetve hogy figyelembe veszik-e a nyugdíj kiszámításakor – írja az Agerpres hírügynökség.
A Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács közleménye szerint a tervezet értelmében
Hasonló helyzet állna elő a ledolgozott évek alapján magasabb fizetési fokozatba történő besorolás esetén is. Ugyanakkor a pályájukat a törvény hatályba lépése után elkezdő bírók vagy ügyészek jövedelme jelentősen elmaradna az egy évvel korábban munkába állt társaikéhoz képest – rótták fel.
A CSM szerint az új közalkalmazotti bértörvény a jelenlegi formájában „destabilizálná az igazságügyi rendszer humán erőforrását”, ugyanis sokan elhagynák a pályát, és
A testület azt is bejelentette, hogy minden törvényes eszközzel élni fog a bírói hatalom tekintélyének megőrzése érdekében, és egyeztetéseket folytat az igazságügyi rendszer képviselőivel a további lépésekről.
Kedden a legfőbb ügyészség is bírálta az új közalkalmazotti bértörvény tervezetét.
