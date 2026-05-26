Rég láttunk ilyet: olcsóbb a gázolaj, mint a benzin az egyik kúthálózatnál

A gázolaj ára – az elmúlt egy évben először – a benzin ára alá csökkent a Rompetrol töltőállomásain, miután a kazah vállalat az elmúlt napokban 25 banival csökkentette a dízel üzemanyag literenkénti árát, miközben a benzin árát változatlanul hagyta – derül ki a Profit.ro által elemzett adatokból.
A Rompetrol kedd reggel 10 banival csökkentette a gázolaj árát, így jelenleg náluk található a legolcsóbb dízel üzemanyag Romániában. Az árváltozás nyomán a standard gázolaj literje 9,34 lejbe, a benziné pedig 9,38 lejbe kerül a kazah vállalat töltőállomásain.
mivel ebben az időszakban a gázolaj ára jóval nagyobb mértékben emelkedett, mint a benziné. Legutóbb egy évvel ezelőtt volt hasonló helyzet a két üzemanyag esetében, de akkor is néhány banis különbség volt a dízel javára.
A piacvezető OMV Petrom esetében ugyan nem fordult meg a sorrend, de pár banira csökkent a két üzemanyagtípus közti különbség. A Petrom töltőállomásain egy liter benzin 9,47 lejbe, egy liter gázolaj 9,53 lejbe kerül, míg az OMV kutakon a benzin literéért 9,53 lejt kell fizetnünk, gázolajat pedig 9,59 lejért tankolhatunk.
A Lukoilnál is csökkent a két üzemanyag ára közötti különbség az elmúlt napokban: a benzin literje 9,38 lejbe, a gázolajé 9,59 lejbe kerül az orosz csoport töltőállomásain. A MOL hálózatában is hasonló a helyzet, a benzin literenkénti ára 9,38 lej, míg a gázolaj esetében 9,54 lej a literenkénti tarifa.
A Rompetrol lépése meglepő, mivel Románia nettó benzinexportőr és nettó gázolajimportőr, így a dízel üzemanyag általában drágább a benzinnél. A belföldi árak azonban az európai egységes piac azonnali jegyzéseihez igazodnak, ahol a dízelhiánytól tartva a vállalatok valószínűleg jelentős készleteket halmoztak fel. A gázolaj és a benzin jegyzései ráadásul eltérően alakultak. Május eleje óta Európában a gázolaj spotára tonnánként 44 dollárral csökkent, míg a benziné 127 dollárral emelkedett tonnánként. Ugyanakkor az üzemanyagpiac jelenleg a kormány által bevezetett és júniusig érvényben lévő szabályozás alapján működik, amelynek értelmében a kereskedelmi árréseket a tavalyi szinten korlátozták.
