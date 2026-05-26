Rég láttunk ilyet: olcsóbb a gázolaj, mint a benzin az egyik kúthálózatnál

A gázolaj ára – az elmúlt egy évben először – a benzin ára alá csökkent a Rompetrol töltőállomásain, miután a kazah vállalat az elmúlt napokban 25 banival csökkentette a dízel üzemanyag literenkénti árát, miközben a benzin árát változatlanul hagyta – derül ki a Profit.ro által elemzett adatokból.

2026. május 26., 18:31

A Rompetrol kedd reggel 10 banival csökkentette a gázolaj árát, így jelenleg náluk található a legolcsóbb dízel üzemanyag Romániában. Az árváltozás nyomán a standard gázolaj literje 9,34 lejbe, a benziné pedig 9,38 lejbe kerül a kazah vállalat töltőállomásain.

Ez az iráni konfliktus kitörése óta példátlan helyzet,

mivel ebben az időszakban a gázolaj ára jóval nagyobb mértékben emelkedett, mint a benziné. Legutóbb egy évvel ezelőtt volt hasonló helyzet a két üzemanyag esetében, de akkor is néhány banis különbség volt a dízel javára.

A piacvezető OMV Petrom esetében ugyan nem fordult meg a sorrend, de pár banira csökkent a két üzemanyagtípus közti különbség. A Petrom töltőállomásain egy liter benzin 9,47 lejbe, egy liter gázolaj 9,53 lejbe kerül, míg az OMV kutakon a benzin literéért 9,53 lejt kell fizetnünk, gázolajat pedig 9,59 lejért tankolhatunk.

A Lukoilnál is csökkent a két üzemanyag ára közötti különbség az elmúlt napokban: a benzin literje 9,38 lejbe, a gázolajé 9,59 lejbe kerül az orosz csoport töltőállomásain. A MOL hálózatában is hasonló a helyzet, a benzin literenkénti ára 9,38 lej, míg a gázolaj esetében 9,54 lej a literenkénti tarifa.

A Rompetrol lépése meglepő, mivel Románia nettó benzinexportőr és nettó gázolajimportőr, így a dízel üzemanyag általában drágább a benzinnél. A belföldi árak azonban az európai egységes piac azonnali jegyzéseihez igazodnak, ahol a dízelhiánytól tartva a vállalatok valószínűleg jelentős készleteket halmoztak fel. A gázolaj és a benzin jegyzései ráadásul eltérően alakultak. Május eleje óta Európában a gázolaj spotára tonnánként 44 dollárral csökkent, míg a benziné 127 dollárral emelkedett tonnánként. Ugyanakkor az üzemanyagpiac jelenleg a kormány által bevezetett és júniusig érvényben lévő szabályozás alapján működik, amelynek értelmében a kereskedelmi árréseket a tavalyi szinten korlátozták.

Medve miatt riasztottak három Hargita megyei településen is

Medve jelenléte miatt kaptak Ro-Alert riasztást kedden az esti órákban Székelykeresztúr, Csíkcsicsó és Parajd lakói.

Százhúszan voltak a vonaton, amikor kigyúlt a mozdony

Több mint száz utas volt azon a vonaton, amelynek kigyulladt a mozdonya kedden délután.

Előléptetés fizetéscsökkentéssel? Az új bértörvény tervezetének abszurditására hívják fel a figyelmet

Tiltakozik a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) az új közalkalmazotti bértörvény tervezete ellen, amely a testület szerint „végérvényesen aláássa” az igazságszolgáltatás működését.

Magyar alkotókat is díjaztak az UNITER-gálán

A hazai színházi világ legrangosabb szakmai elismeréseit osztották ki hétfőn a bukaresti UNITER-gálán, ahol több erdélyi magyar alkotó és művész is elismerésben részesült.

Kelemen Hunor szerint ki fog derülni, ki áll a lemondott RMDSZ-es miniszter körüli botrány hátterében

Manipulációnak nevezte kedden Kelemen Hunor RMDSZ-elnök a Demeter András volt kulturális miniszter körüli botrányt, amelyet szerinte egy kontextusából kiemelt kijelentés robbantott ki.

Elhunyt Varró Éva pszichológus, pszichoterapeuta, Csíkszereda Pro Urbe-díjasa

Elhunyt Varró Éva pszichológus – adta hírül a Kolozsvár központú J.L. Moreno Pszichodráma Társaság (Societatea de Psihodramă J.L. Moreno). A szakembert 2024. augusztus 20-án Pro Urbe díjjal tüntette ki a csíkszeredai városvezetés.

Az RMDSZ csak akkor támogatja a jövendőbeli miniszterelnököt, ha megismeri az elképzeléseit

Az RMDSZ akkor fogja eldönteni, hogy támogatja-e a jövendőbeli miniszterelnök-jelöltet, amikor kiderül, hogy mik a tervei – jelentette ki kedden Kelemen Hunor.

Szeptemberig nem járnak a vonatok Újtusnád és Csíkszereda között

Életbe lépett a vágányzár az Újtusnád és Csíkszentsimon közötti vasútvonalon, amely egészen szeptember 16-ig tart majd, ezalatt az utasokat autóbuszok szállítják majd Csíkszereda és Újusnád között. Egy vasúti hidat kell újjáépíteni.

Folytatódik a nagyméretű, textil és veszélyes hulladékok gyűjtési kampánya Marosvásárhelyen!
Családi konfliktus következtében késeltek halálra egy nőt

Meghalt egy 36 éves nő a Kolozs megyei Aranyoslóna településen, miután megkéselték egy több személyt érintő spontán összetűzésben – tájékoztatott kedden a megyei rendőrség.

