Rég láttunk ilyet: olcsóbb a gázolaj, mint a benzin az egyik kúthálózatnál

A gázolaj ára – az elmúlt egy évben először – a benzin ára alá csökkent a Rompetrol töltőállomásain, miután a kazah vállalat az elmúlt napokban 25 banival csökkentette a dízel üzemanyag literenkénti árát, miközben a benzin árát változatlanul hagyta – derül ki a Profit.ro által elemzett adatokból.

A Rompetrol kedd reggel 10 banival csökkentette a gázolaj árát, így jelenleg náluk található a legolcsóbb dízel üzemanyag Romániában. Az árváltozás nyomán a standard gázolaj literje 9,34 lejbe, a benziné pedig 9,38 lejbe kerül a kazah vállalat töltőállomásain.

mivel ebben az időszakban a gázolaj ára jóval nagyobb mértékben emelkedett, mint a benziné. Legutóbb egy évvel ezelőtt volt hasonló helyzet a két üzemanyag esetében, de akkor is néhány banis különbség volt a dízel javára.

A piacvezető OMV Petrom esetében ugyan nem fordult meg a sorrend, de pár banira csökkent a két üzemanyagtípus közti különbség. A Petrom töltőállomásain egy liter benzin 9,47 lejbe, egy liter gázolaj 9,53 lejbe kerül, míg az OMV kutakon a benzin literéért 9,53 lejt kell fizetnünk, gázolajat pedig 9,59 lejért tankolhatunk.

A Lukoilnál is csökkent a két üzemanyag ára közötti különbség az elmúlt napokban: a benzin literje 9,38 lejbe, a gázolajé 9,59 lejbe kerül az orosz csoport töltőállomásain. A MOL hálózatában is hasonló a helyzet, a benzin literenkénti ára 9,38 lej, míg a gázolaj esetében 9,54 lej a literenkénti tarifa.