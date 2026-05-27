150 millió lejes kölcsönt készül felvenni a marosvásárhelyi városvezetés

Nincs elég pénz a beruházásokra Marosvásárhelyen
Fotó: Haáz Vince
Míg Soós Zoltán Marosvásárhely polgármestere március végén 120 millió lejes kölcsön felvételének szükségeséséről beszélt, csütörtökön a tanácsosok már 150 milliós hitel felvételéről kell szavazzanak.
Százötven milliós hitel felvételéről kell dönteniük csütörtökön a marosvásárhelyi városi tanácsosok, a soros májusi ülésükön. Míg korábban a költségvetés kapcsán, Soós Zoltán polgármester azt mondta, hogy
Százhúsz millió lejes kölcsönt vesz fel Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala, hogy folyamatosan pénzt tudjanak fordítani a nagyberuházásokra – nyilatkozta hétfőn a Székelyhonnak Soós Zoltán polgármester, aki az idei költségvetésről beszélt.
A városháza honlapján közzétett tervezet szerint a hitelt kizárólag négy beruházás finanszírozására fordíthatják.
A Park szálloda előtti mélygarázst is hitelből törlesztenék
Fotó: Haáz Vince
Ebből fizetnék ki, részben a Park szálloda előtt készülő mélygarázs építési költségeit, a Bolyai tér felújítási költségeit, ebből készülhet el a Hátszeg sétányra tervezett emeletes, könnyűszerkezetű parkolóház és a Kárpátok sétányára tervezett Maros-híd önrészét is ebből biztosítanák.
A Maros Megyei Tanács is kölcsönhöz folyamodott, hogy ki tudja fizetni az uniós beruházások önrészét. Esetükben ez az összeg 40 millió lej.
