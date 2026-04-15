Késve érkeztek meg a próbaérettségi eredményei, és nem mindenhol mutatnak teljes képet

Az országos átlag alatt teljesítettek a Maros megyei diákok a próbaérettségin • Fotó: Freepik

Az országos átlag alatt teljesítettek a Maros megyei diákok a próbaérettségin

Megérkeztek a próbaérettségi eredményei: Maros megyében a vizsgázók valamivel több mint fele átment, míg Háromszéken a részvétel hiányosságai torzítják az összképet. Hargita megyében nem készült nyilvános összesítés.

Hajnal Csilla

2026. április 15., 20:162026. április 15., 20:16

Az oktatási minisztérium rendelete alapján egy héttel meghosszabbították a próbaérettségi dolgozatainak javítási határidejét. A diákoknak eredetileg április 4-én kellett volna megtudniuk az eredményeket, de a minisztérium akkori bejelentése szerint a dolgozatoknak csak 96 százalékát javították ki addigra.

Mihai Dimian oktatási miniszter szerint a késés egyik oka az volt, hogy nagyon sok diák választotta a logika tantárgyat, ugyanakkor

nem állt rendelkezésre elegendő számú javítótanár.

Az eredményeket végül az ortodox húsvét előtt juttatták el a megyei tanfelügyelőségekhez.

Az összesített országos adatok szerint román nyelv és irodalomból a vizsgázók 77,23 százaléka ért el legalább 5-öst, míg egy évvel korábban ez az arány 66,84 százalék volt. A kötelező tantárgyból 64,48 százalék szerzett legalább 5-öst, szemben a tavalyi 63,28 százalékkal, a választott tantárgyból pedig 73,69 százalék, míg 2025-ben 69,46 százalék volt ez az arány. Anyanyelvből a diákok 86,56 százaléka kapott legalább 5-öst, tavaly ez 82,5 százalék volt.

Maros megye: a diákok felének sikerült

Maros megyében összesen 3059 diák vett részt a próbaérettségin, közülük 1539 tanulónak sikerült hatos fölötti átlagot elérnie úgy, hogy minden tantárgyból ötös fölötti jegyet szerzett. A tanfelügyelőség összesítése szerint

a vizsgázók 50,31 százaléka ment át a próbavizsgán, és 28 diák tízest kapott valamely tantárgyból.

Román nyelv és irodalomból a vizsgázók 75 százaléka ment át, anyanyelvből 82,66 százalék szerzett ötösnél nagyobb jegyet, a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból 60 százalékuk, a választható tantárgyból pedig 73,32 százalékuk ért el átmenőjegyet.

Hargita megye nem rangsorolt

Hargita megyéből nem érkezett összesítés. A tanfelügyelőség közlése szerint nem készítenek rangsorokat vagy összehasonlításokat. Cristinel Glodeanu, Hargita megyei főtanfelügyelő-helyettes a Székelyhonnak elmondta: a próbaérettségi célja az, hogy felmérje, hol tartanak a diákok a felkészülésben.

Az eredményeket nem teszik közzé, a tanárok pedig külön, négyszemközt beszélik meg azokat az érintett tanulókkal.

Emellett minden tanár ingyenes felkészítő foglalkozásokat szervez, hogy pótolják azokat a hiányosságokat, amelyeket a diákok még nem sajátítottak el kellőképpen.

Hiányos háromszéki kép

Kovászna megye tanfelügyelősége ugyan elküldte az összesítést, de

Székelyföldön ez volt az egyetlen megye, ahol több iskola is kimaradt a próbaérettségi megszervezéséből.

Háromszéken eredetileg 1275 diák iratkozott be a próbaérettségire, az iskolák egy része azonban bojkottálta a vizsga megszervezését az oktatásban alkalmazott megszorító intézkedések elleni tiltakozásként. Így

a 17 kovásznai középiskola közül hét nem vett részt a megmérettetés lebonyolításában.

A végzős diákok közül végül csak 666 tanuló jelent meg az összes próbavizsgán. Közülük 274-nek nem sikerült elérnie az átmenőjegyet, 392-en viszont ötösnél nagyobb átlagot szereztek. A legtöbben hetes és kilences közötti jegyet kaptak, negyven diák pedig kilences fölötti eredményt ért el.

Román nyelv és irodalomból 190 diáknak nem sikerült átmenőjegyet szereznie a Kovászna megyei tanfelügyelőség összesítése szerint.

Kiss Imre főtanfelügyelő a Székelyhonnak megjegyezte: mivel nem minden középiskola vett részt az országos próbavizsgán, az eredmények statisztikája hiányos, ezért megyei szinten nem tekinthető mérvadónak.

2026. április 15., szerda

Hivatalos bukaresti látogatásra hívta Magyar Pétert a román miniszterelnök

Telefonon tárgyalt szerdán Ilie Bolojan kormányfő Magyarország megválasztott miniszterelnökével, Magyar Péterrel.

2026. április 15., szerda

Máris megvan a tegnap beharangozott 24 órás sebességmérő akció egyik kiemelt gyorshajtója

Óránként 224 kilométeres sebességgel vezető 21 éves sofőrt füleltek le a közlekedési rendőrök az A1-es autópálya Râmnicu Vâlcea és Déva közötti szakaszán, ahol a megengedett sebességhatár 130 km/óra – tájékoztatott szerdán a Hunyad megyei rendőrség.

Jóváhagyva: tízezrek juthatnak gyógykezelési jegyhez idén

Jóváhagyta szerdán a pénzügyminisztérium a nyugdíjasoknak szánt gyógykezelési jegyek odaítélését szabályozó tervezetet.

Szociális visszaélések: úgy határoztak meg pénzt, hogy nem vettek figyelembe bizonyos dolgokat

A szociális felügyelők márciusban országszerte 745 ellenőrzést végeztek, és 41 bírságot, illetve figyelmeztetést szabtak ki, összesen 282 ezer lej értékben a szociális ellátás terén tapasztalt szabálytalanságok miatt.

2026. április 15., szerda

A munkaügyi miniszter szerint a közalkalmazottak bérét a gazdasági növekedéshez is igazítják

A közalkalmazottak bére a készülő új törvény szerint egy olyan mechanizmus alapján emelkedne, amelyet a munkaügyi és a pénzügyminisztérium határozna meg a gazdasági növekedés, az infláció és a költségvetési mozgástér figyelembevételével.

Döntőben a szejkefürdői Insect Park, az Ön szavazata is számít!
Eldöntötték a megyeházán, hogy mely településeket támogatják idén kiemelten

Mintegy 44 millió lej jut idén a háromszéki önkormányzatok költségvetésének kiegyensúlyozására. A keretösszeget a polgármesterekkel való egyeztetés után osztotta el a megyei tanács úgy, hogy minden község kapjon legalább 200 ezer lejt.

2026. április 15., szerda

Éveken át szexuális erőszakot követett el élettársa kiskorú lánya ellen, letartóztattak egy Arad megyei férfit

Előzetes letartóztatásba helyeztek egy 46 éves Arad megyei férfit, aki a nyomozók szerint két éven át szexuális erőszakot követett el élettársa kislánya ellen.

Csíkszeredai diákok is csatlakoztak a sepsiszentgyörgyi kórház középiskolai programjához

Az egészségügyi szakma iránt érdeklődő fiatalok tehették próbára magukat Sepsiszentgyörgyön. A Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház középiskolásoknak szervezett, négynapos programján 156 diák vett részt.

Listae Herbariorum: vad- és gyógynövények az asztalon

A Liszt Intézet Sepsiszentgyörgy Listae Herbariorum programsorozatának szerdai meghívottja Dakó Viola kertészmérnök.

