Késve érkeztek meg a próbaérettségi eredményei, és nem mindenhol mutatnak teljes képet

Az országos átlag alatt teljesítettek a Maros megyei diákok a próbaérettségin

Megérkeztek a próbaérettségi eredményei: Maros megyében a vizsgázók valamivel több mint fele átment, míg Háromszéken a részvétel hiányosságai torzítják az összképet. Hargita megyében nem készült nyilvános összesítés.

Hajnal Csilla 2026. április 15., 20:162026. április 15., 20:16

Az oktatási minisztérium rendelete alapján egy héttel meghosszabbították a próbaérettségi dolgozatainak javítási határidejét. A diákoknak eredetileg április 4-én kellett volna megtudniuk az eredményeket, de a minisztérium akkori bejelentése szerint a dolgozatoknak csak 96 százalékát javították ki addigra. Hirdetés Mihai Dimian oktatási miniszter szerint a késés egyik oka az volt, hogy nagyon sok diák választotta a logika tantárgyat, ugyanakkor

nem állt rendelkezésre elegendő számú javítótanár.

Az eredményeket végül az ortodox húsvét előtt juttatták el a megyei tanfelügyelőségekhez. Az összesített országos adatok szerint román nyelv és irodalomból a vizsgázók 77,23 százaléka ért el legalább 5-öst, míg egy évvel korábban ez az arány 66,84 százalék volt. A kötelező tantárgyból 64,48 százalék szerzett legalább 5-öst, szemben a tavalyi 63,28 százalékkal, a választott tantárgyból pedig 73,69 százalék, míg 2025-ben 69,46 százalék volt ez az arány. Anyanyelvből a diákok 86,56 százaléka kapott legalább 5-öst, tavaly ez 82,5 százalék volt. Maros megye: a diákok felének sikerült Maros megyében összesen 3059 diák vett részt a próbaérettségin, közülük 1539 tanulónak sikerült hatos fölötti átlagot elérnie úgy, hogy minden tantárgyból ötös fölötti jegyet szerzett. A tanfelügyelőség összesítése szerint

a vizsgázók 50,31 százaléka ment át a próbavizsgán, és 28 diák tízest kapott valamely tantárgyból.

Román nyelv és irodalomból a vizsgázók 75 százaléka ment át, anyanyelvből 82,66 százalék szerzett ötösnél nagyobb jegyet, a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból 60 százalékuk, a választható tantárgyból pedig 73,32 százalékuk ért el átmenőjegyet. Hargita megye nem rangsorolt Hargita megyéből nem érkezett összesítés. A tanfelügyelőség közlése szerint nem készítenek rangsorokat vagy összehasonlításokat. Cristinel Glodeanu, Hargita megyei főtanfelügyelő-helyettes a Székelyhonnak elmondta: a próbaérettségi célja az, hogy felmérje, hol tartanak a diákok a felkészülésben.

Az eredményeket nem teszik közzé, a tanárok pedig külön, négyszemközt beszélik meg azokat az érintett tanulókkal.

Emellett minden tanár ingyenes felkészítő foglalkozásokat szervez, hogy pótolják azokat a hiányosságokat, amelyeket a diákok még nem sajátítottak el kellőképpen. Hiányos háromszéki kép Kovászna megye tanfelügyelősége ugyan elküldte az összesítést, de

Székelyföldön ez volt az egyetlen megye, ahol több iskola is kimaradt a próbaérettségi megszervezéséből.

Háromszéken eredetileg 1275 diák iratkozott be a próbaérettségire, az iskolák egy része azonban bojkottálta a vizsga megszervezését az oktatásban alkalmazott megszorító intézkedések elleni tiltakozásként. Így

a 17 kovásznai középiskola közül hét nem vett részt a megmérettetés lebonyolításában.

A végzős diákok közül végül csak 666 tanuló jelent meg az összes próbavizsgán. Közülük 274-nek nem sikerült elérnie az átmenőjegyet, 392-en viszont ötösnél nagyobb átlagot szereztek. A legtöbben hetes és kilences közötti jegyet kaptak, negyven diák pedig kilences fölötti eredményt ért el.

Román nyelv és irodalomból 190 diáknak nem sikerült átmenőjegyet szereznie a Kovászna megyei tanfelügyelőség összesítése szerint.