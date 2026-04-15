Nyomorúságos körülmények: huszonöt kutyát zsúfoltak össze egy bukaresti tömbházlakásban – fotókkal

Huszonöt kutyát találtak a hatóságok egy bukaresti, negyedik kerületi tömbházlakásban – tájékoztatott szerdán a kóbor kutyákkal foglalkozó állatvédelmi felügyelet (ASPA).

2026. április 15., 21:14

A bukaresti főpolgármesteri hivatal alárendeltségében működő hatóság tájékoztatása szerint hétfőn bejelentés érkezett a 112-es egységes segélyhívószámra egy tűzesetről. A katonai tűzoltók rövid időn belül eloltották a tüzet, amelyben nem keletkezett jelentősebb kár, de 25 kutyát találtak a lakásban, ezért az ASPA képviselőit is a helyszínre hívták. Mint kiderült,

a kis- és közepes termetű kutyákat egészségtelen körülmények között tartották, nem kaptak elegendő élelmet és vizet, és nem részesültek állatorvosi ellátásban.

Mindegyik kutya mikrochippel van ellátva és szerepel a hivatalos nyilvántartásban, a RECS-ben (Registrul de evidență al câinilor cu stăpân) – közölte az ASPA. Az állatorvosok valamennyi kutyát megvizsgálták, és különféle problémákat állapítottak meg náluk, például dermatitiszt, fülgyulladást, bolhásodást, látási zavarokat, sebeket, az egyik kutya nem tudta mozgatni a hátsó lábait.

Az állatokat a bragadirui kutyamenhelyen helyezték el, ahol az ASPA szerint megfelelő ellátásban részesülnek. Az elhelyezési parancs 45 napra szól. Ezt követően a tulajdonos 30 napon belül kérheti a kutyák visszaszolgáltatását, ha kifizeti a menhelyen tartásuk költségeit. Ha a kutyákat 30 napon belül nem szolgáltatják vissza a tulajdonosnak, örökbefogadhatóvá válnak – idézi az ASPA közleményét az Agerpres.

Késve érkeztek meg a próbaérettségi eredményei, és nem mindenhol mutatnak teljes képet

Megérkeztek a próbaérettségi eredményei: Maros megyében a vizsgázók valamivel több mint fele átment, míg Háromszéken a részvétel hiányosságai torzítják az összképet. Hargita megyében nem készült nyilvános összesítés.

Hivatalos bukaresti látogatásra hívta Magyar Pétert a román miniszterelnök

Telefonon tárgyalt szerdán Ilie Bolojan kormányfő Magyarország megválasztott miniszterelnökével, Magyar Péterrel.

Máris megvan a tegnap beharangozott 24 órás sebességmérő akció egyik kiemelt gyorshajtója

Óránként 224 kilométeres sebességgel vezető 21 éves sofőrt füleltek le a közlekedési rendőrök az A1-es autópálya Râmnicu Vâlcea és Déva közötti szakaszán, ahol a megengedett sebességhatár 130 km/óra – tájékoztatott szerdán a Hunyad megyei rendőrség.

Jóváhagyva: tízezrek juthatnak gyógykezelési jegyhez idén

Jóváhagyta szerdán a pénzügyminisztérium a nyugdíjasoknak szánt gyógykezelési jegyek odaítélését szabályozó tervezetet.

Szociális visszaélések: úgy határoztak meg pénzt, hogy nem vettek figyelembe bizonyos dolgokat

A szociális felügyelők márciusban országszerte 745 ellenőrzést végeztek, és 41 bírságot, illetve figyelmeztetést szabtak ki, összesen 282 ezer lej értékben a szociális ellátás terén tapasztalt szabálytalanságok miatt.

A munkaügyi miniszter szerint a közalkalmazottak bérét a gazdasági növekedéshez is igazítják

A közalkalmazottak bére a készülő új törvény szerint egy olyan mechanizmus alapján emelkedne, amelyet a munkaügyi és a pénzügyminisztérium határozna meg a gazdasági növekedés, az infláció és a költségvetési mozgástér figyelembevételével.

Döntőben a szejkefürdői Insect Park, az Ön szavazata is számít!
Eldöntötték a megyeházán, hogy mely településeket támogatják idén kiemelten

Mintegy 44 millió lej jut idén a háromszéki önkormányzatok költségvetésének kiegyensúlyozására. A keretösszeget a polgármesterekkel való egyeztetés után osztotta el a megyei tanács úgy, hogy minden község kapjon legalább 200 ezer lejt.

Éveken át szexuális erőszakot követett el élettársa kiskorú lánya ellen, letartóztattak egy Arad megyei férfit

Előzetes letartóztatásba helyeztek egy 46 éves Arad megyei férfit, aki a nyomozók szerint két éven át szexuális erőszakot követett el élettársa kislánya ellen.

Csíkszeredai diákok is csatlakoztak a sepsiszentgyörgyi kórház középiskolai programjához

Az egészségügyi szakma iránt érdeklődő fiatalok tehették próbára magukat Sepsiszentgyörgyön. A Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház középiskolásoknak szervezett, négynapos programján 156 diák vett részt.

