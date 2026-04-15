Nyomorúságos körülmények: huszonöt kutyát zsúfoltak össze egy bukaresti tömbházlakásban – fotókkal

Fotó: ASPA Bukarest/Facebook
Huszonöt kutyát találtak a hatóságok egy bukaresti, negyedik kerületi tömbházlakásban – tájékoztatott szerdán a kóbor kutyákkal foglalkozó állatvédelmi felügyelet (ASPA).
2026. április 15., 21:14
A bukaresti főpolgármesteri hivatal alárendeltségében működő hatóság tájékoztatása szerint hétfőn bejelentés érkezett a 112-es egységes segélyhívószámra egy tűzesetről. A katonai tűzoltók rövid időn belül eloltották a tüzet, amelyben nem keletkezett jelentősebb kár, de 25 kutyát találtak a lakásban, ezért az ASPA képviselőit is a helyszínre hívták. Mint kiderült,
Mindegyik kutya mikrochippel van ellátva és szerepel a hivatalos nyilvántartásban, a RECS-ben (Registrul de evidență al câinilor cu stăpân) – közölte az ASPA. Az állatorvosok valamennyi kutyát megvizsgálták, és különféle problémákat állapítottak meg náluk, például dermatitiszt, fülgyulladást, bolhásodást, látási zavarokat, sebeket, az egyik kutya nem tudta mozgatni a hátsó lábait.
Az állatokat a bragadirui kutyamenhelyen helyezték el, ahol az ASPA szerint megfelelő ellátásban részesülnek. Az elhelyezési parancs 45 napra szól. Ezt követően a tulajdonos 30 napon belül kérheti a kutyák visszaszolgáltatását, ha kifizeti a menhelyen tartásuk költségeit. Ha a kutyákat 30 napon belül nem szolgáltatják vissza a tulajdonosnak, örökbefogadhatóvá válnak – idézi az ASPA közleményét az Agerpres.
