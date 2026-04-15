Csíkszeredai diákok is csatlakoztak a sepsiszentgyörgyi kórház középiskolai programjához

A megyei kórház Shadow (Árnyék) elnevezésű programja iránt kiemelkedő érdeklődés mutatkozott idén tavasszal.

A résztvevők zöme háromszéki diák, de Csíkszeredából is többen érkeztek Sepsiszentgyörgyre, hogy kipróbálják, milyen egy teljes műszak a kórházban. A fiataloknak lehetőségük volt:

jelen lenni az orvosi beavatkozásoknál,

részt venni a laboratóriumi munka folyamataiban,

megtapasztalni, milyen felelősséggel jár az egészségügyi hivatás.

Barta Hanna programszervező szerint a diákok nagy lelkesedéssel, számos kérdéssel és felfedező kíváncsisággal kapcsolódtak be a kórház életébe. Szinte az összes kórházi osztályon fogadtak diákokat, igyekezve minél átfogóbb képet nyújtani az ellátás sokszínűségéről.

A program célja, hogy támogassa a fiatalokat a pályaválasztásban, és közelebb hozza számukra az egészségügyi hivatást.