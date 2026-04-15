Csíkszeredai diákok is csatlakoztak a sepsiszentgyörgyi kórház középiskolai programjához

Több mint százötven diákot fogadtak négy nap alatt a sepsiszentgyörgyi megyei kórházban

Több mint százötven diákot fogadtak négy nap alatt a sepsiszentgyörgyi megyei kórházban

Fotó: Bicsak Gergő

Az egészségügyi szakma iránt érdeklődő fiatalok tehették próbára magukat Sepsiszentgyörgyön. A Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház középiskolásoknak szervezett, négynapos programján 156 diák vett részt.

Farkas Orsolya

2026. április 15., 14:482026. április 15., 14:48

A megyei kórház Shadow (Árnyék) elnevezésű programja iránt kiemelkedő érdeklődés mutatkozott idén tavasszal.

A résztvevők zöme háromszéki diák, de Csíkszeredából is többen érkeztek Sepsiszentgyörgyre, hogy kipróbálják, milyen egy teljes műszak a kórházban. A fiataloknak lehetőségük volt:

  • jelen lenni az orvosi beavatkozásoknál,

  • részt venni a laboratóriumi munka folyamataiban,

  • megtapasztalni, milyen felelősséggel jár az egészségügyi hivatás.

Barta Hanna programszervező szerint a diákok nagy lelkesedéssel, számos kérdéssel és felfedező kíváncsisággal kapcsolódtak be a kórház életébe. Szinte az összes kórházi osztályon fogadtak diákokat, igyekezve minél átfogóbb képet nyújtani az ellátás sokszínűségéről.

A program célja, hogy támogassa a fiatalokat a pályaválasztásban, és közelebb hozza számukra az egészségügyi hivatást.

2026. április 15., szerda

Szociális visszaélések: úgy határoztak meg pénzt, hogy nem vettek figyelembe bizonyos dolgokat

A szociális felügyelők márciusban országszerte 745 ellenőrzést végeztek, és 41 bírságot, illetve figyelmeztetést szabtak ki, összesen 282 ezer lej értékben a szociális ellátás terén tapasztalt szabálytalanságok miatt.

Szociális visszaélések: úgy határoztak meg pénzt, hogy nem vettek figyelembe bizonyos dolgokat
Szociális visszaélések: úgy határoztak meg pénzt, hogy nem vettek figyelembe bizonyos dolgokat
2026. április 15., szerda

Szociális visszaélések: úgy határoztak meg pénzt, hogy nem vettek figyelembe bizonyos dolgokat
2026. április 15., szerda

A munkaügyi miniszter szerint a közalkalmazottak bérét a gazdasági növekedéshez is igazítják

A közalkalmazottak bére a készülő új törvény szerint egy olyan mechanizmus alapján emelkedne, amelyet a munkaügyi és a pénzügyminisztérium határozna meg a gazdasági növekedés, az infláció és a költségvetési mozgástér figyelembevételével.

A munkaügyi miniszter szerint a közalkalmazottak bérét a gazdasági növekedéshez is igazítják
A munkaügyi miniszter szerint a közalkalmazottak bérét a gazdasági növekedéshez is igazítják
2026. április 15., szerda

A munkaügyi miniszter szerint a közalkalmazottak bérét a gazdasági növekedéshez is igazítják
2026. április 15., szerda

Döntőben a szejkefürdői Insect Park, az Ön szavazata is számít!
Döntőben a szejkefürdői Insect Park, az Ön szavazata is számít!
Döntőben a szejkefürdői Insect Park, az Ön szavazata is számít!
2026. április 15., szerda

Döntőben a szejkefürdői Insect Park, az Ön szavazata is számít!
2026. április 15., szerda

Eldöntötték a megyeházán, hogy mely településeket támogatják idén kiemelten

Mintegy 44 millió lej jut idén a háromszéki önkormányzatok költségvetésének kiegyensúlyozására. A keretösszeget a polgármesterekkel való egyeztetés után osztotta el a megyei tanács úgy, hogy minden község kapjon legalább 200 ezer lejt.

Eldöntötték a megyeházán, hogy mely településeket támogatják idén kiemelten
Eldöntötték a megyeházán, hogy mely településeket támogatják idén kiemelten
2026. április 15., szerda

Eldöntötték a megyeházán, hogy mely településeket támogatják idén kiemelten
2026. április 15., szerda

Éveken át szexuális erőszakot követett el élettársa kiskorú lánya ellen, letartóztattak egy Arad megyei férfit

Előzetes letartóztatásba helyeztek egy 46 éves Arad megyei férfit, aki a nyomozók szerint két éven át szexuális erőszakot követett el élettársa kislánya ellen.

Éveken át szexuális erőszakot követett el élettársa kiskorú lánya ellen, letartóztattak egy Arad megyei férfit
Éveken át szexuális erőszakot követett el élettársa kiskorú lánya ellen, letartóztattak egy Arad megyei férfit
2026. április 15., szerda

Éveken át szexuális erőszakot követett el élettársa kiskorú lánya ellen, letartóztattak egy Arad megyei férfit
2026. április 15., szerda

Listae Herbariorum: vad- és gyógynövények az asztalon

A Liszt Intézet Sepsiszentgyörgy Listae Herbariorum programsorozatának szerdai meghívottja Dakó Viola kertészmérnök.

Listae Herbariorum: vad- és gyógynövények az asztalon
Listae Herbariorum: vad- és gyógynövények az asztalon
2026. április 15., szerda

Listae Herbariorum: vad- és gyógynövények az asztalon
2026. április 15., szerda

Sulyok Tamás Magyar Pétert javasolja miniszterelnöknek

Sulyok Tamás köztársasági elnök közölte: a választási eredmények alapján Magyar Pétert javasolja miniszterelnöknek az Országgyűlés alakuló ülésén. Az ülés időpontját a jogerős eredmény után a lehető leghamarabb tűzik ki.

Sulyok Tamás Magyar Pétert javasolja miniszterelnöknek
Sulyok Tamás Magyar Pétert javasolja miniszterelnöknek
2026. április 15., szerda

Sulyok Tamás Magyar Pétert javasolja miniszterelnöknek
2026. április 15., szerda

Reuters: Oroszországhoz köthető hackerek törték fel romániai intézmények e-mail-fiókjait

Oroszországhoz köthető hackerek romániai intézmények e-mail-fiókjaiba is behatoltak egy, főként ukrajnai célpontokat érintő kibertámadás során.

Reuters: Oroszországhoz köthető hackerek törték fel romániai intézmények e-mail-fiókjait
Reuters: Oroszországhoz köthető hackerek törték fel romániai intézmények e-mail-fiókjait
2026. április 15., szerda

Reuters: Oroszországhoz köthető hackerek törték fel romániai intézmények e-mail-fiókjait
2026. április 15., szerda

Magyar Péter: a kormány megalakulása után az államfőnek távoznia kell

Az új kormány megalakulása után Sulyok Tamás köztársasági elnöknek távoznia kell hivatalából – közölte szerdán, Budapesten újságírókkal a választáson győztes Tisza Párt elnöke, aki ezt követően a Sándor-palotában találkozott az államfővel.

Magyar Péter: a kormány megalakulása után az államfőnek távoznia kell
Magyar Péter: a kormány megalakulása után az államfőnek távoznia kell
2026. április 15., szerda

Magyar Péter: a kormány megalakulása után az államfőnek távoznia kell
2026. április 15., szerda

Sérült medve jelenthet veszélyt Gernyeszeg környékén

Gernyeszegen kedden késő este egy autó elütött egy medvét. Az ütközés után a nagyvad elszaladt, egyelőre még nem találták meg.

Sérült medve jelenthet veszélyt Gernyeszeg környékén
Sérült medve jelenthet veszélyt Gernyeszeg környékén
2026. április 15., szerda

Sérült medve jelenthet veszélyt Gernyeszeg környékén
