Éveken át szexuális erőszakot követett el élettársa kiskorú lánya ellen, letartóztattak egy Arad megyei férfit

Képünk illusztráció • Fotó: László Ildikó

Előzetes letartóztatásba helyeztek egy 46 éves Arad megyei férfit, aki a nyomozók szerint két éven át szexuális erőszakot követett el élettársa kislánya ellen.

Székelyhon

2026. április 15., 15:052026. április 15., 15:05

A gyermek anyja is vizsgálati fogságba került, mivel tudott a bűncselekményekről, de nem avatkozott közbe. A borosjenői (Ineu) ügyészség szerdai közleménye szerint a szexuális abúzusok 2024 augusztusa és 2025 decembere között történtek.

A kislány az első nemi erőszak idején hét éves volt.

A nyomozók szerint a férfi a családi kirándulásokon is bántalmazta szexuálisan a kislányt, és bár élettársa, a 42 éves nő tudott az esetekről, néhányszor rajta is kapta párját,

semmit nem tett gyermeke védelmében.

A borosjenői törvényszék az ügyészség kérését jóváhagyva 30 napos előzetes letartóztatásba helyezte a férfit kiskorú elleni folytatólagos nemi erőszak és szexuális zaklatás, az anyát pedig kiskorú ellen elkövetett folytatólagos szexuális bántalmazásban való bűnrészesség miatt.

A két gyanúsított vagyonát zár alá vették, hogy ne tüntethessék el vagy adhassák el azokat a javakat, amelyekből meg lehet téríteni a bűncselekmények okozta kárt és a bírósági költségeket.

Belföld Bűnügy
szóljon hozzá! Hozzászólások
2026. április 15., szerda

Csíkszeredai diákok is csatlakoztak a sepsiszentgyörgyi kórház középiskolai programjához

Az egészségügyi szakma iránt érdeklődő fiatalok tehették próbára magukat Sepsiszentgyörgyön. A Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház középiskolásoknak szervezett, négynapos programján 156 diák vett részt.

Listae Herbariorum: vad- és gyógynövények az asztalon

A Liszt Intézet Sepsiszentgyörgy Listae Herbariorum programsorozatának szerdai meghívottja Dakó Viola kertészmérnök.

Sulyok Tamás Magyar Pétert javasolja miniszterelnöknek

Sulyok Tamás köztársasági elnök közölte: a választási eredmények alapján Magyar Pétert javasolja miniszterelnöknek az Országgyűlés alakuló ülésén. Az ülés időpontját a jogerős eredmény után a lehető leghamarabb tűzik ki.

Reuters: Oroszországhoz köthető hackerek törték fel romániai intézmények e-mail-fiókjait

Oroszországhoz köthető hackerek romániai intézmények e-mail-fiókjaiba is behatoltak egy, főként ukrajnai célpontokat érintő kibertámadás során.

Magyar Péter: a kormány megalakulása után az államfőnek távoznia kell

Az új kormány megalakulása után Sulyok Tamás köztársasági elnöknek távoznia kell hivatalából – közölte szerdán, Budapesten újságírókkal a választáson győztes Tisza Párt elnöke, aki ezt követően a Sándor-palotában találkozott az államfővel.

Sérült medve jelenthet veszélyt Gernyeszeg környékén

Gernyeszegen kedden késő este egy autó elütött egy medvét. Az ütközés után a nagyvad elszaladt, egyelőre még nem találták meg.

Nőtt az átlagbér Romániában az előző hónaphoz képest

Januárhoz képest februárban 39 lejjel (0,7 százalékkal) 5557 lejre nőtt a nettó átlagbér Romániában – közölte szerdán az Országos Statisztikai Intézet (INS).

Ismét drónokat észleltek a román-ukrán határ térségében, figyelmeztették a Tulcea megyeieket

Újabb Ro-Alert üzeneteket kaptak szerda hajnalban Tulcea megye északi részének lakói az orosz-ukrán háborúval összefüggésben, miután a hadsereg radarjai drónrajokat észleltek a román-ukrán határ térségében.

Megkezdik mandátumukat a legfőbb ügyészség, a DNA, illetve a DIICOT új vezetői

Szerdán kezdik meg hároméves mandátumukat a legfőbb ügyészség, a korrupcióellenes ügyészség (DNA), illetve a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni Ügyészség (DIICOT) új vezetői: Cristina Chiriac, Ioan-Viorel Cerbu és Codrin-Horațiu Miron.

Magyar Péter a Kossuth Rádióban: minden jó intézkedést megtart a Tisza-kormány

Minden eddigi jó intézkedést megtart a Tisza-kormány, ez benne van a 240 oldalas programjukban is – mondta Magyar Péter a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország! című műsorában szerdán.

