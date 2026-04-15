Éveken át szexuális erőszakot követett el élettársa kiskorú lánya ellen, letartóztattak egy Arad megyei férfit

Előzetes letartóztatásba helyeztek egy 46 éves Arad megyei férfit, aki a nyomozók szerint két éven át szexuális erőszakot követett el élettársa kislánya ellen.

A gyermek anyja is vizsgálati fogságba került, mivel tudott a bűncselekményekről, de nem avatkozott közbe. A borosjenői (Ineu) ügyészség szerdai közleménye szerint a szexuális abúzusok 2024 augusztusa és 2025 decembere között történtek.

A kislány az első nemi erőszak idején hét éves volt.

A nyomozók szerint a férfi a családi kirándulásokon is bántalmazta szexuálisan a kislányt, és bár élettársa, a 42 éves nő tudott az esetekről, néhányszor rajta is kapta párját,

A borosjenői törvényszék az ügyészség kérését jóváhagyva 30 napos előzetes letartóztatásba helyezte a férfit kiskorú elleni folytatólagos nemi erőszak és szexuális zaklatás, az anyát pedig kiskorú ellen elkövetett folytatólagos szexuális bántalmazásban való bűnrészesség miatt.

A két gyanúsított vagyonát zár alá vették, hogy ne tüntethessék el vagy adhassák el azokat a javakat, amelyekből meg lehet téríteni a bűncselekmények okozta kárt és a bírósági költségeket.