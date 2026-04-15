Kiemelkedő elismerésben részesült a térség egyik különleges látványossága: a szejkefürdői Insect Park bekerült az Destinația Anului idei döntőjébe, a „Játék és Kaland” kategóriában. Ez a rangos megmérettetés Románia legvonzóbb turisztikai célpontjait díjazza, és a végső eredmény alakulásában a közönség szavazatai is kulcsszerepet játszanak.

A döntőbe jutás már önmagában is komoly szakmai visszaigazolás, ugyanakkor a végső győzelemhez széles körű összefogásra van szükség. Ebben számítanak most Önre: minden egyes leadott szavazat közelebb viheti az Insect Parkot az „Év Úti Célja” cím elnyeréséhez. A szavazás folyamata egyszerű, mindössze néhány percet vesz igénybe, ugyanakkor fontos, hogy minden kategóriában válasszon egy-egy úti célt, hiszen csak így válik érvényessé a voksa. A szavazáshoz látogasson el ide: https://destinatiaanului.ro/competitia/voteaza

Az online felületen az Insect Park a „Játék és Adrenalin” kategóriában található. A szavazás elküldése után egy megerősítő e-mail érkezik, amelyben egyetlen kattintással véglegesítheti döntését. A kezdeményezés nem csupán egy turisztikai verseny, hanem lehetőség arra is, hogy közösen hívják fel a figyelmet a térség értékeire és élménykínálatára. Az Insect Park sikere egyben a helyi közösség sikere is lehet.

