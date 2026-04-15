Eldöntötték a megyeházán, hogy mely településeket támogatják idén kiemelten

A keretösszeget úgy osztották el, hogy minden háromszéki községnek jusson legalább kétszázezer lej

A keretösszeget úgy osztották el, hogy minden háromszéki községnek jusson legalább kétszázezer lej

Fotó: Tuchiluș Alex

Mintegy 44 millió lej jut idén a háromszéki önkormányzatok költségvetésének kiegyensúlyozására. A keretösszeget a polgármesterekkel való egyeztetés után osztotta el a megyei tanács úgy, hogy minden község kapjon legalább 200 ezer lejt.

Farkas Orsolya

2026. április 15., 15:092026. április 15., 15:09

A becsült jövedelemadó hat százalékának visszaosztásáról döntött április 15-i ülésén a Kovászna megyei önkormányzat. A tavalyi évhez hasonlóan idén is több mint 43 millió lej kerül szétosztásra a háromszéki települések között, annak függvényében, hogy milyen beruházásokkal, programokkal készülnek idénre.

Amint az ülésen is elhangzott, a megyei tanács a polgármesterektől írásban kérte az év hátramaradt részére vonatkozó terveket, ugyanakkor a múlt hét folyamán személyesen is egyeztettek a kézdi-, orbai- és sepsiszéki, valamint az erdővidéki és bodzavidéki térségek képviselőivel, illetve a román pártok – PSD, PNL és USR – megyei képviselőivel a pénzek korrekt módon való felhasználásáról.

A jövedelemadó visszaosztásából származó összeget kizárólag

  • helyi fejlesztési programokra,

  • az országos vagy európai uniós programok önrészének finanszírozására,

  • illetve a működési költségek fedezésére használhatják fel az önkormányzatok.

A tanács egyöntetű döntése értelmében a 43,8 millió lejből Sepsiszentgyörgy 17,6 millió lejt, Kézdivásárhely 5,2 millió lejt, Kovászna 4,3 millió lejt, Barót 3,5 millió lejt kap a megyei önkormányzaton keresztül.

A becsült jövedelemadó hat százalékának visszaosztásáról a megyei tanács rendelkezik

A becsült jövedelemadó hat százalékának visszaosztásáról a megyei tanács rendelkezik

Fotó: Tuchiluș Alex

A községeknek 180 ezer és 680 ezer lej közötti összegeket hagytak jóvá. Az előző évekhez hasonlóan támogatást kapnak a helyi önkormányzatoktól a kis kórházak is:

  • az erdővidéki települések a baróti kórház mellé állnak, és együttesen 130 ezer lejjel segítik a működését,

  • a kézdiszéki közigazgatási egységek összesen 200 ezer lejjel járulnak hozzá a kézdivásárhelyi kórház költségeihez.

A községek közül Mikóújfalu például kiemelt támogatásban részesül, 450 ezer lejt kap, ugyanis a községháza rendkívül rossz állapotba került, a tetőzetét mihamarabb újra kell építeni. Hasonló vagy ennél magasabb összeget kap a visszaosztás révén Málnás, Zágon, Előpatak, Szitabodza és Zágonbárkány is.

Kiemelt támogatást kap Mikóújfalu annak érdekében, hogy megújíthassa községháza tetőzetét

Kiemelt támogatást kap Mikóújfalu annak érdekében, hogy megújíthassa községháza tetőzetét

Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke kiemelte: évek óta arra ösztönzik a településeket, hogy fordítsák ezeket az összegeket beruházásokra. Ennek érdekében hozott létre a megye több olyan kezdeményezést is, amelyekkel

az anyagi terhek egy részét leveszik a helyi önkormányzatok válláról.

Ilyen például a tanintézmények felújítását, ebédlők, ifjúsági terek, orvosi rendelők létrehozását, felújítását célzó programok, illetve az Iskolatáska-program, amelyet teljes egészében a megyei önkormányzat finanszíroz.

Háromszék
szóljon hozzá! Hozzászólások
2026. április 15., szerda

Éveken át szexuális erőszakot követett el élettársa kiskorú lánya ellen, letartóztattak egy Arad megyei férfit

Előzetes letartóztatásba helyeztek egy 46 éves Arad megyei férfit, aki a nyomozók szerint két éven át szexuális erőszakot követett el élettársa kislánya ellen.

Csíkszeredai diákok is csatlakoztak a sepsiszentgyörgyi kórház középiskolai programjához

Az egészségügyi szakma iránt érdeklődő fiatalok tehették próbára magukat Sepsiszentgyörgyön. A Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház középiskolásoknak szervezett, négynapos programján 156 diák vett részt.

Listae Herbariorum: vad- és gyógynövények az asztalon

A Liszt Intézet Sepsiszentgyörgy Listae Herbariorum programsorozatának szerdai meghívottja Dakó Viola kertészmérnök.

Sulyok Tamás Magyar Pétert javasolja miniszterelnöknek

Sulyok Tamás köztársasági elnök közölte: a választási eredmények alapján Magyar Pétert javasolja miniszterelnöknek az Országgyűlés alakuló ülésén. Az ülés időpontját a jogerős eredmény után a lehető leghamarabb tűzik ki.

Reuters: Oroszországhoz köthető hackerek törték fel romániai intézmények e-mail-fiókjait

Oroszországhoz köthető hackerek romániai intézmények e-mail-fiókjaiba is behatoltak egy, főként ukrajnai célpontokat érintő kibertámadás során.

Magyar Péter: a kormány megalakulása után az államfőnek távoznia kell

Az új kormány megalakulása után Sulyok Tamás köztársasági elnöknek távoznia kell hivatalából – közölte szerdán, Budapesten újságírókkal a választáson győztes Tisza Párt elnöke, aki ezt követően a Sándor-palotában találkozott az államfővel.

Sérült medve jelenthet veszélyt Gernyeszeg környékén

Gernyeszegen kedden késő este egy autó elütött egy medvét. Az ütközés után a nagyvad elszaladt, egyelőre még nem találták meg.

Nőtt az átlagbér Romániában az előző hónaphoz képest

Januárhoz képest februárban 39 lejjel (0,7 százalékkal) 5557 lejre nőtt a nettó átlagbér Romániában – közölte szerdán az Országos Statisztikai Intézet (INS).

Ismét drónokat észleltek a román-ukrán határ térségében, figyelmeztették a Tulcea megyeieket

Újabb Ro-Alert üzeneteket kaptak szerda hajnalban Tulcea megye északi részének lakói az orosz-ukrán háborúval összefüggésben, miután a hadsereg radarjai drónrajokat észleltek a román-ukrán határ térségében.

Megkezdik mandátumukat a legfőbb ügyészség, a DNA, illetve a DIICOT új vezetői

Szerdán kezdik meg hároméves mandátumukat a legfőbb ügyészség, a korrupcióellenes ügyészség (DNA), illetve a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni Ügyészség (DIICOT) új vezetői: Cristina Chiriac, Ioan-Viorel Cerbu és Codrin-Horațiu Miron.

