Eldöntötték a megyeházán, hogy mely településeket támogatják idén kiemelten

A keretösszeget úgy osztották el, hogy minden háromszéki községnek jusson legalább kétszázezer lej
Fotó: Tuchiluș Alex
Mintegy 44 millió lej jut idén a háromszéki önkormányzatok költségvetésének kiegyensúlyozására. A keretösszeget a polgármesterekkel való egyeztetés után osztotta el a megyei tanács úgy, hogy minden község kapjon legalább 200 ezer lejt.
A becsült jövedelemadó hat százalékának visszaosztásáról döntött április 15-i ülésén a Kovászna megyei önkormányzat. A tavalyi évhez hasonlóan idén is több mint 43 millió lej kerül szétosztásra a háromszéki települések között, annak függvényében, hogy milyen beruházásokkal, programokkal készülnek idénre.
Amint az ülésen is elhangzott, a megyei tanács a polgármesterektől írásban kérte az év hátramaradt részére vonatkozó terveket, ugyanakkor a múlt hét folyamán személyesen is egyeztettek a kézdi-, orbai- és sepsiszéki, valamint az erdővidéki és bodzavidéki térségek képviselőivel, illetve a román pártok – PSD, PNL és USR – megyei képviselőivel a pénzek korrekt módon való felhasználásáról.
A jövedelemadó visszaosztásából származó összeget kizárólag
helyi fejlesztési programokra,
az országos vagy európai uniós programok önrészének finanszírozására,
illetve a működési költségek fedezésére használhatják fel az önkormányzatok.
A tanács egyöntetű döntése értelmében a 43,8 millió lejből Sepsiszentgyörgy 17,6 millió lejt, Kézdivásárhely 5,2 millió lejt, Kovászna 4,3 millió lejt, Barót 3,5 millió lejt kap a megyei önkormányzaton keresztül.
A becsült jövedelemadó hat százalékának visszaosztásáról a megyei tanács rendelkezik
Fotó: Tuchiluș Alex
A községeknek 180 ezer és 680 ezer lej közötti összegeket hagytak jóvá. Az előző évekhez hasonlóan támogatást kapnak a helyi önkormányzatoktól a kis kórházak is:
az erdővidéki települések a baróti kórház mellé állnak, és együttesen 130 ezer lejjel segítik a működését,
a kézdiszéki közigazgatási egységek összesen 200 ezer lejjel járulnak hozzá a kézdivásárhelyi kórház költségeihez.
A községek közül Mikóújfalu például kiemelt támogatásban részesül, 450 ezer lejt kap, ugyanis a községháza rendkívül rossz állapotba került, a tetőzetét mihamarabb újra kell építeni. Hasonló vagy ennél magasabb összeget kap a visszaosztás révén Málnás, Zágon, Előpatak, Szitabodza és Zágonbárkány is.
Kiemelt támogatást kap Mikóújfalu annak érdekében, hogy megújíthassa községháza tetőzetét
Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke kiemelte: évek óta arra ösztönzik a településeket, hogy fordítsák ezeket az összegeket beruházásokra. Ennek érdekében hozott létre a megye több olyan kezdeményezést is, amelyekkel
Ilyen például a tanintézmények felújítását, ebédlők, ifjúsági terek, orvosi rendelők létrehozását, felújítását célzó programok, illetve az Iskolatáska-program, amelyet teljes egészében a megyei önkormányzat finanszíroz.
