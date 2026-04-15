Eldöntötték a megyeházán, hogy mely településeket támogatják idén kiemelten

Mintegy 44 millió lej jut idén a háromszéki önkormányzatok költségvetésének kiegyensúlyozására. A keretösszeget a polgármesterekkel való egyeztetés után osztotta el a megyei tanács úgy, hogy minden község kapjon legalább 200 ezer lejt.

A becsült jövedelemadó hat százalékának visszaosztásáról döntött április 15-i ülésén a Kovászna megyei önkormányzat. A tavalyi évhez hasonlóan idén is több mint 43 millió lej kerül szétosztásra a háromszéki települések között, annak függvényében, hogy milyen beruházásokkal, programokkal készülnek idénre.

Amint az ülésen is elhangzott, a megyei tanács a polgármesterektől írásban kérte az év hátramaradt részére vonatkozó terveket, ugyanakkor a múlt hét folyamán személyesen is egyeztettek a kézdi-, orbai- és sepsiszéki, valamint az erdővidéki és bodzavidéki térségek képviselőivel, illetve a román pártok – PSD, PNL és USR – megyei képviselőivel a pénzek korrekt módon való felhasználásáról.

A jövedelemadó visszaosztásából származó összeget kizárólag

helyi fejlesztési programokra,

az országos vagy európai uniós programok önrészének finanszírozására,

illetve a működési költségek fedezésére használhatják fel az önkormányzatok.

A tanács egyöntetű döntése értelmében a 43,8 millió lejből Sepsiszentgyörgy 17,6 millió lejt, Kézdivásárhely 5,2 millió lejt, Kovászna 4,3 millió lejt, Barót 3,5 millió lejt kap a megyei önkormányzaton keresztül.