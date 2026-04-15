Átadták a felújított és kibővített Micimackó napközit Csíkszeredában

Modern és biztonságos körülményeket biztosító napközivé alakult át a csíkszeredai Micimackó napközi. A létesítményt több mint két és fél évig tartó építkezés után szerdán avatták fel.
Fotó: Borbély Fanni
Modern és biztonságos körülményeket biztosító napközivé alakult át a csíkszeredai Micimackó napközi. A létesítményt több mint két és fél évig tartó építkezés után szerdán avatták fel.
Az eredetileg tervezettnél hosszabb időt vett igénybe, de végül több mint két és fél év után, szerdán megtartották az átépített és kibővített csíkszeredai Micimackó napköziotthon avatóünnepségét. Az eseményre gyermekműsorokkal készültek, amelyeket a napközisek adtak elő az ünnepség résztvevőinek jelenlétében.
– fogalmazott Szente Ibolya, a tanintézet igazgatója. Korodi Attila polgármester arról beszélt, hogy ez az ünnep nemcsak a napközié, hanem a városé is.
Fotó: Borbély Fanni
A Micimackó bővítésére és korszerűsítésére 5,3 millió lejt költöttek, ennek az összegnek több mint a felét a város saját költségvetéséből fedezték. Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke rövid beszédében úgy fogalmazott, hogy olyan napközikre van szükség, amelyekben az utánunk jövő nemzedékek 21. századi körülmények között nőhetnek fel.
– zárta mondandóját, utalva arra, hogy a napközi épületét több mint ötven éve emelték.
Fotó: Borbély Fanni
Jelenleg a modern termekben és a tágas, számos játszótéri elemmel felszerelt udvaron hét csoportban 120 napközis fejlődhet. Az ünnepségen Sebestyén Ottó római katolikus plébános és Solymosi Alpár unitárius lelkész mondott áldást.
Az épület felújításához és kibővítéséhez 2023 nyarán fogtak hozzá, a kivitelezés azonban a kezdeti elképzelésekhez képest jóval tovább elhúzódott. Ennek oka egyebek mellett az volt, hogy szerkezeti megerősítésre volt szükség az emelet megemeléséhez, emellett más problémák is felmerültek. A nem várt többletmunkák miatt az önkormányzatnak új közbeszerzést kellett kiírnia, mivel ezeket már nem fedezte a Központi Régió finanszírozása. Az épület a kivitelezés során új emelettel és egy multifunkcionális teremmel bővült, emellett korszerűsítették a termeket, a belső tereket és az udvart is.
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Halálos kimenetelű baleset történt Csíkszentmihálynál szerda délelőtt – tájékoztat a Hargita megyei tűzoltóság.
Az idei általános tavaszi nagytakarítás Csíkszeredában április 20-án kezdődik és a várhatóan három hét alatt lezajló városszépítő akció a település minden közterületét, utcáját, járdáját érinteni.
A megszokott módon áprilisban is lehetőséget adnak a csíkszeredai kórházban a szülőszoba-látogatásra a gyermeket váró párok számára. Az eseményen a kórház szakemberei ismertetik a legfontosabb tudnivalókat.
Nem lesznek ugyan egyelőre elbocsátások a csíkszeredai városházán, viszont átszervezésre lesz szükség ahhoz, hogy eleget tegyenek a februárban megjelent közigazgatási reform előírásainak, amely költségcsökkentésre kötelezi az önkormányzatokat.
Elérhetővé váltak a Csíki Trans autóbuszjáratai a Google Térképen, így már az alkalmazásban is megtervezhetik utazásaikat az Csíkszeredában utazók.
Jól haladnak az előkészületek, folyamatban van az eszközbeszerzés is, így idén elkészül a két új sátortetős műjégpálya Csíkszentsimonban és a Gyimesközéplokhoz tartozó Hidegségen. Előbbi már a nyár folyamán, utóbbi év végéig lesz átadva.
Továbbra is nagy az érdeklődés a csíkszeredai szavazás helyszínén, ahol hosszú sorokban várakoznak a magyar országgyűlési választáson részt vevő polgárok. A voksolók szerint minden szavazat számít, és a választás tétje túlmutat Magyarország határain.
Már a délelőtt folyamán sokan éltek szavazati jogukkal a csíkszeredai külképviseleti szavazóhelyiségben, ahol a részvétel magasnak bizonyult. A voksolás rendben zajlik, noha több választó adminisztratív akadályokba ütközött. A külképviseleten segítenek.
Elvesztette uralmát a jármű fölött, és egy tömbház lépcsőházának bejáratához csapódott autójával egy csíkszeredai sofőr szombaton késő este.
Több mint hatszáz kórustag gyűlt össze Gyimesfelsőlokon a 29. Felcsíki Egyházi Kórustalálkozón szombaton, amikor a közös éneklés nem versennyé, hanem a hitet, a közösséget és az élő hagyományt összekapcsoló ünneppé vált.
