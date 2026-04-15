Átadták a felújított és kibővített Micimackó napközit Csíkszeredában

Modern és biztonságos körülményeket biztosító napközivé alakult át a csíkszeredai Micimackó napközi. A létesítményt több mint két és fél évig tartó építkezés után szerdán avatták fel.

Barabás Hajnal

2026. április 15., 21:072026. április 15., 21:07

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Modern és biztonságos körülményeket biztosító napközivé alakult át a csíkszeredai Micimackó napközi. A létesítményt több mint két és fél évig tartó építkezés után szerdán avatták fel.

Barabás Hajnal

2026. április 15., 21:072026. április 15., 21:07

Az eredetileg tervezettnél hosszabb időt vett igénybe, de végül több mint két és fél év után, szerdán megtartották az átépített és kibővített csíkszeredai Micimackó napköziotthon avatóünnepségét. Az eseményre gyermekműsorokkal készültek, amelyeket a napközisek adtak elő az ünnepség résztvevőinek jelenlétében.

Idézet
Egy olyan napot ünnepelünk ma, amely nem csupán egy felújítás lezárását jelenti, hanem egyben egy új kezdetet is, ugyanis gyerekeink jövőjének még szebb, még biztonságosabb és inspirálóbb környezetben való építését jelenti”

– fogalmazott Szente Ibolya, a tanintézet igazgatója. Korodi Attila polgármester arról beszélt, hogy ez az ünnep nemcsak a napközié, hanem a városé is.

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

A Micimackó bővítésére és korszerűsítésére 5,3 millió lejt költöttek, ennek az összegnek több mint a felét a város saját költségvetéséből fedezték. Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke rövid beszédében úgy fogalmazott, hogy olyan napközikre van szükség, amelyekben az utánunk jövő nemzedékek 21. századi körülmények között nőhetnek fel.

Idézet
Azt kívánom, ezt az épületet az elkövetkező ötven évben is sok gyermekzsivaj töltse be”

– zárta mondandóját, utalva arra, hogy a napközi épületét több mint ötven éve emelték.

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Jelenleg a modern termekben és a tágas, számos játszótéri elemmel felszerelt udvaron hét csoportban 120 napközis fejlődhet. Az ünnepségen Sebestyén Ottó római katolikus plébános és Solymosi Alpár unitárius lelkész mondott áldást.

Az épület felújításához és kibővítéséhez 2023 nyarán fogtak hozzá, a kivitelezés azonban a kezdeti elképzelésekhez képest jóval tovább elhúzódott. Ennek oka egyebek mellett az volt, hogy szerkezeti megerősítésre volt szükség az emelet megemeléséhez, emellett más problémák is felmerültek. A nem várt többletmunkák miatt az önkormányzatnak új közbeszerzést kellett kiírnia, mivel ezeket már nem fedezte a Központi Régió finanszírozása. Az épület a kivitelezés során új emelettel és egy multifunkcionális teremmel bővült, emellett korszerűsítették a termeket, a belső tereket és az udvart is.

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

szóljon hozzá! Hozzászólások

