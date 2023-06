Felújítják és átépítik a csíkszeredai Micimackó napközit

„Jövőre 50 éves lesz a napközi épülete, amelyen korábban végeztek ugyan javításokat, 1992-ben például sátortetőt kapott, mivel gyakran beázott, ezután többek között a villanyhálózatát, a nyílászárókat és a mosdókat is szerre rendbe tették, mindezek ellenére a tanintézmény mára megért egy alaposabb korszerűsítésre” – osztotta meg Szente Ibolya, a Micimackó napköziotthon igazgatója. Tőle tudjuk, hogy

közel kétszáz gyermek jár a napközibe, éppen ezért is örülnek annak, hogy nemcsak felújítják, hanem hamarosan ki is bővítik az épületet, így megszűnik a zsúfoltság.

Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere elmondta, mintegy 5,4 millió lejt költenek összesen arra, hogy a napközi megújuljon, amelynek egy részét európai uniós forrásból fedezik, jelentős hányadát pedig a város költségvetéséből. Hozzátette, a kivitelező hozzá is foghat a munkálatoknak, ahogyan a nyári vakáció elkezdődik, és várhatóan a munka java részét decemberig be is fejezik.

Helyi cég dolgozik majd

Sógor Enikő alpolgármester elmondta, a beruházás tartalmazza az épület hőszigetelését, a nyílászárók cseréjét, továbbá az épület félemelettel való bővítését, ahol három foglalkoztató tantermet és mosdókat alakítanak ki, valamint a napközi teraszának befödését, ahol multifunkcionális terem kap helyet, amelyet ebédlőként, vagy más célra is használhatnak.