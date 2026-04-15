Betörtek egy maroshévízi lakásba, de hamar elfogták a négyfős társaságot

Betörés miatt négy férfit fogtak el Maroshévízen, miután egy helyi lakos bejelentette, hogy ismeretlenek törtek be az otthonába, és elvitték a kézitáskáját. A rendőrök rövid idő alatt azonosították a gyanúsítottakat, a lopott holmit pedig hiánytalanul visszaszerezték.

2026. április 15., 20:542026. április 15., 20:54

Kedden hajnalban egy 45 éves helyi férfi a 112-es segélyhívón értesítette a maroshévízi rendőrséget arról, hogy ismeretlenek behatoltak az otthonába, és ellopták a kézitáskáját. A rendőrök rövid időn belül feltartóztattak egy, a városban közlekedő autót, amelyben négy férfi ült, akikről feltételezték, hogy közük lehet a betöréshez. A gyanúsítottakat azonosították, majd a rendőrségre kísérték kihallgatásra.

A nyomozás során kiderült, hogy egy 22 éves csíkszeredai és egy 31 éves csíkmadarasi férfi tört be a lakásba, miután befeszítették az egyik ablakot. Az egyik helyiségből

eltulajdonítottak egy kézitáskát, amelyben személyes iratok, bankkártya és egyéb értékek voltak,

majd ugyanazon az ablakon keresztül távoztak. A két elkövetőt egy közelben parkoló autóban várta másik két társuk: egy 21 és egy 48 éves, szintén csíkmadarasi férfi.

A rendőrök a lopott táskát és annak tartalmát hiánytalanul visszaszerezték, majd visszaszolgáltatták a tulajdonosnak. A bizonyítékok alapján mind a négy férfit 24 órára őrizetbe vették. Szerdán a maroshévízi bíróság döntése értelmében a 22 és 31 éves gyanúsítottakat 30 napos előzetes letartóztatásba helyezték, míg társaik ellen 60 napos hatósági felügyeletet rendeltek el.

2026. április 15., szerda

Lezárják a szolgáltatást a régi ivóvízhálózaton több gyergyószentmiklósi utcában

Hamarosan megszűnik a szolgáltatás a gyergyószentmiklósi régi ivóvízhálózat egy részén, ezért csatlakozni kell az új vízvezetékre – hívja fel az érintettek figyelmét a városi közműszolgáltató.

Támogatócsoport életközépi válságban lévőknek

Támogatócsoport indul Gyergyószentmiklóson azok számára, akik a kamasznevelés kihívásaival és az életközép kérdéseivel egyszerre néznek szembe. A jelentkezési határidő április 17.

Beizzanak a smokerek: barbecue-fesztiválra készül Gyergyószentmiklós

Első alkalommal rendezik meg a BBQ Street by Marble gasztroeseményt Gyergyószentmiklóson, ahol április 24–25. között különleges ízek, illatok, látványelemek és hangulat várja az érdeklődőket a sétálóutcában.

Brutális értéket fújt a szondába, le is kapcsolták a rendőrök

Részegen vezetett egy 31 éves, helybéli férfi Gyergyóújfaluban, akit szombat délután állítottak meg a rendőrök. A sofőr leheletében 1,61 mg/l légalkoholszintet mutatott a szonda, ezért kórházba szállították vérvételre, és büntetőeljárás indult ellene.

Két hétre bezárt a gyergyószentmiklósi múzeum, most dől el, hogy mit tudnak felvállalni ezután

Átmenetileg bezárt a látogatók előtt a gyergyószentmiklósi múzeum: április 20-ig technikai szünetet tartanak, miközben a működés újragondolása zajlik. A döntést a létszámhiány, valamint a biztonságos működés feltételeinek újraértékelése indokolta.

Gyergyószentmiklós is megismerheti a marosvásárhelyiek passiójátékát

Nagyszabású passiójátékra készül Gyergyószentmiklós április 19-én: a marosvásárhelyi amatőr társulat mintegy 80 szereplővel viszi színre Jézus Krisztus szenvedéstörténetét a Szent István templom melletti téren. Az előadás lelki élményt kínál.

Tavaszi táncházba hívják a gyergyószentmiklósiakat

Táncházba hívják a népzene és néptánc kedvelőit Gyergyószentmiklóson. Április 10-én, pénteken gyermekek és felnőttek számára is külön programmal készülnek a szervezők a Yourlivingroomban.

Más jogosítványát mutatta fel a rendőröknek, eljárás indult ellene

Más személy jogosítványát mutatta be a rendőröknek egy hétfői rutin ellenőrzés során egy maroshévízi férfi, eljárás indult ellene.

Autó borult fel Gyergyóalfalunál, a sofőrt a tűzoltók szabadították ki

Közúti baleset történt Gyergyóalfalu közelében: egy autó felborult, és egy személy a járműbe szorult.

Emlékeket, a múlt tárgyait gyűjti Borszék: várostörténeti kiállítást létesítenek

Borszék önkormányzata átfogó helytörténeti gyűjtést hirdetett meg, amelynek célja, hogy összegyűjtsék a település múltjának tárgyi és dokumentarista emlékeit. Múzeum születik az egykori 49-es villában.

