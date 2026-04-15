Betörtek egy maroshévízi lakásba, de hamar elfogták a négyfős társaságot

Képünk illusztráció
Fotó: Veres Nándor
Betörés miatt négy férfit fogtak el Maroshévízen, miután egy helyi lakos bejelentette, hogy ismeretlenek törtek be az otthonába, és elvitték a kézitáskáját. A rendőrök rövid idő alatt azonosították a gyanúsítottakat, a lopott holmit pedig hiánytalanul visszaszerezték.
Kedden hajnalban egy 45 éves helyi férfi a 112-es segélyhívón értesítette a maroshévízi rendőrséget arról, hogy ismeretlenek behatoltak az otthonába, és ellopták a kézitáskáját. A rendőrök rövid időn belül feltartóztattak egy, a városban közlekedő autót, amelyben négy férfi ült, akikről feltételezték, hogy közük lehet a betöréshez. A gyanúsítottakat azonosították, majd a rendőrségre kísérték kihallgatásra.
A nyomozás során kiderült, hogy egy 22 éves csíkszeredai és egy 31 éves csíkmadarasi férfi tört be a lakásba, miután befeszítették az egyik ablakot. Az egyik helyiségből
majd ugyanazon az ablakon keresztül távoztak. A két elkövetőt egy közelben parkoló autóban várta másik két társuk: egy 21 és egy 48 éves, szintén csíkmadarasi férfi.
A rendőrök a lopott táskát és annak tartalmát hiánytalanul visszaszerezték, majd visszaszolgáltatták a tulajdonosnak. A bizonyítékok alapján mind a négy férfit 24 órára őrizetbe vették. Szerdán a maroshévízi bíróság döntése értelmében a 22 és 31 éves gyanúsítottakat 30 napos előzetes letartóztatásba helyezték, míg társaik ellen 60 napos hatósági felügyeletet rendeltek el.
