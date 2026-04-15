Betörtek egy maroshévízi lakásba, de hamar elfogták a négyfős társaságot

Betörés miatt négy férfit fogtak el Maroshévízen, miután egy helyi lakos bejelentette, hogy ismeretlenek törtek be az otthonába, és elvitték a kézitáskáját. A rendőrök rövid idő alatt azonosították a gyanúsítottakat, a lopott holmit pedig hiánytalanul visszaszerezték.

Kedden hajnalban egy 45 éves helyi férfi a 112-es segélyhívón értesítette a maroshévízi rendőrséget arról, hogy ismeretlenek behatoltak az otthonába, és ellopták a kézitáskáját. A rendőrök rövid időn belül feltartóztattak egy, a városban közlekedő autót, amelyben négy férfi ült, akikről feltételezték, hogy közük lehet a betöréshez. A gyanúsítottakat azonosították, majd a rendőrségre kísérték kihallgatásra.

A nyomozás során kiderült, hogy egy 22 éves csíkszeredai és egy 31 éves csíkmadarasi férfi tört be a lakásba, miután befeszítették az egyik ablakot. Az egyik helyiségből