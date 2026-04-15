Hivatalos bukaresti látogatásra hívta Magyar Pétert a román miniszterelnök

A kabinet közleménye szerint Bolojan a maga és kormánya nevében is gratulált Magyar Péternek a vasárnapi országgyűlési választáson elért eredményhez.

A telefonos egyeztetésen a felek számba vették a Románia és Magyarország közötti kapcsolat jelenlegi helyzetét és megerősítésének lehetőségeit. Emellett beszéltek a gazdasági együttműködés fejlesztésének, valamint az energia-összekapcsolási projektek előmozdításának fontosságáról is.

A román miniszterelnök ugyanakkor hangsúlyozta a romániai magyar közösség fontos szerepét a kétoldalú kapcsolatok erősítésében.

Beszélgetésük végén Ilie Bolojan sikert kívánt Magyar Péternek és meghívta egy hivatalos bukaresti látogatásra.