Magyar Péter: a kormány megalakulása után az államfőnek távoznia kell

Az új kormány megalakulása után Sulyok Tamás köztársasági elnöknek távoznia kell hivatalából – közölte szerdán, Budapesten újságírókkal a választáson győztes Tisza Párt elnöke, aki ezt követően a Sándor-palotában találkozott az államfővel.

Magyar Péter Facebook-posztjában úgy fogalmazott, meghallgatja a köztársasági elnököt és egyben jelzi neki „a magyar nép döntését;

Sulyok Tamásnak távoznia kell az új kormány megalakulása után a hivatalából”.