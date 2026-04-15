Magyar Péter: a kormány megalakulása után az államfőnek távoznia kell

Fotó: Magyar Péter/Facebook
Az új kormány megalakulása után Sulyok Tamás köztársasági elnöknek távoznia kell hivatalából – közölte szerdán, Budapesten újságírókkal a választáson győztes Tisza Párt elnöke, aki ezt követően a Sándor-palotában találkozott az államfővel.
2026. április 15., 11:542026. április 15., 11:54
Magyar Péter Facebook-posztjában úgy fogalmazott, meghallgatja a köztársasági elnököt és egyben jelzi neki „a magyar nép döntését;
Kijelentette: Sulyok Tamás alkalmatlan arra, hogy megtestesítse a magyar nemzet egységét, méltatlan arra, hogy a törvényesség őre legyen Magyarországon, alkalmatlan arra, hogy erkölcsi mérce, példakép legyen a magyar emberek számára.
{K1}
