Közel 500, feketén foglalkoztatott alkalmazottat azonosított a munkaügy

Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

A munkaügyi felügyelőség több mint 7 millió lejre rótt ki bírságokat néhány nap alatt, és közel 500 feketén dolgozó személyt azonosított – hívta fel a figyelmet csütörtökön a munkaügyi miniszter.

Székelyhon

2026. április 09., 16:44

2026. április 09., 16:452026. április 09., 16:45

Florin Manole Facebook-bejegyzésében rámutatott, hogy

nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy közel 500 jogszerűtlenül foglalkoztatott személyt találtak a felügyelők öt nap alatt.

„Ez nem kevés. Nem normális. És nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Mondtam, hogy folyamatosan ellenőrzéseket fogunk végezni – írta az Agerpres által szemlézett bejegyzésében a miniszter.

A munkaügyi felügyelőség csütörtöki közleménye szerint március 30-a és április 3-a között

összesen 1859 ellenőrzést végeztek a munkaügyi felügyelők, 491 jogszerűtlenül foglalkoztatott munkást azonosítottak.

A felügyelők összesen 1152 szankciót róttak ki, és több mint hétmillió lejre bírságoltak.

Ezen felül három, a munkahelyen dolgozók biztonságát és egészségét veszélyeztető, nem megfelelő munkaeszköz használatát tiltották meg.

Ezek is érdekelhetik

Így emlékszik vissza a sepsiszentgyörgyi incidensre az áldozat és az egyik résztvevő
Jótékonysági est Kozma Gabriella gyógyulásáért
Új korszak kezdődik a Hargita Rali történetében, jelentős változásokkal jön az idei kiírás
Erdélyi szavazótömb? Egyszerű és bonyolult
Jön a történelmi Erste Liga-döntő, kiélezett csaták minden fronton – Helyzetbe hozunk!
Minden nő megérdemli azokat a pillanatokat, amelyek csak róla szólnak
Így emlékszik vissza a sepsiszentgyörgyi incidensre az áldozat és az egyik résztvevő
Székelyhon

Így emlékszik vissza a sepsiszentgyörgyi incidensre az áldozat és az egyik résztvevő
Jótékonysági est Kozma Gabriella gyógyulásáért
Székelyhon

Jótékonysági est Kozma Gabriella gyógyulásáért
Új korszak kezdődik a Hargita Rali történetében, jelentős változásokkal jön az idei kiírás
Székely Sport

Új korszak kezdődik a Hargita Rali történetében, jelentős változásokkal jön az idei kiírás
Erdélyi szavazótömb? Egyszerű és bonyolult
Krónika

Erdélyi szavazótömb? Egyszerű és bonyolult
Jön a történelmi Erste Liga-döntő, kiélezett csaták minden fronton – Helyzetbe hozunk!
Székely Sport

Jön a történelmi Erste Liga-döntő, kiélezett csaták minden fronton – Helyzetbe hozunk!
Minden nő megérdemli azokat a pillanatokat, amelyek csak róla szólnak
Nőileg

Minden nő megérdemli azokat a pillanatokat, amelyek csak róla szólnak
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. április 09., csütörtök

Dani Kinga emléknapot szervez a Háromszéki Közösségi Alapítvány

A Háromszéki Közösségi Alapítvány (HKA) pénteken Dani Kinga Emléknapot szervez a Domb utcai mozgásparkban. Az esemény célja a kiváló sepsiszentgyörgyi sportoló emlékének megerősítése, valamint a játszótér kellemesebbé tétele.

Dani Kinga emléknapot szervez a Háromszéki Közösségi Alapítvány
Dani Kinga emléknapot szervez a Háromszéki Közösségi Alapítvány
2026. április 09., csütörtök

Dani Kinga emléknapot szervez a Háromszéki Közösségi Alapítvány
Hirdetés
2026. április 09., csütörtök

Áprilisi tél: hóréteg alakult ki a magasabban fekvő régiókban

Visszatért a tél április közepén a hegyvidéki térségekbe: csütörtökön vékony hóréteg rakódott le Hargitafürdőn és a Madarasi Hargitán is: a webkamerák felvételei havas tájat mutatnak a szeszélyes áprilisi időjárás következtében.

Áprilisi tél: hóréteg alakult ki a magasabban fekvő régiókban
Áprilisi tél: hóréteg alakult ki a magasabban fekvő régiókban
2026. április 09., csütörtök

Áprilisi tél: hóréteg alakult ki a magasabban fekvő régiókban
2026. április 09., csütörtök

Próbaérettségi: javultak az eredmények tavalyhoz képest

Lezárult a próbaérettségi dolgozatainak javítása, és az eredményeket továbbították a tanfelügyelőségeknek, illetve az iskoláknak – tájékoztatott csütörtökön az oktatási minisztérium.

Próbaérettségi: javultak az eredmények tavalyhoz képest
Próbaérettségi: javultak az eredmények tavalyhoz képest
2026. április 09., csütörtök

Próbaérettségi: javultak az eredmények tavalyhoz képest
2026. április 09., csütörtök

Afrikai sertéspestist mutattak ki egy elhullott vaddisznóban Kápolnásfalu közelében

Afrikai sertéspestis jelenlétét igazolták egy elhullott vaddisznóban a „Gödrös” nevű területen – tájékoztatták a sertéstartó gazdákat az illetékes hatóságok.

Afrikai sertéspestist mutattak ki egy elhullott vaddisznóban Kápolnásfalu közelében
Afrikai sertéspestist mutattak ki egy elhullott vaddisznóban Kápolnásfalu közelében
2026. április 09., csütörtök

Afrikai sertéspestist mutattak ki egy elhullott vaddisznóban Kápolnásfalu közelében
2026. április 09., csütörtök

Húsvéti ellenőrzések: tonnányi élelmiszert vontak ki a forgalomból

Az ortodox húsvétot megelőző héten 2,151 millió lejre róttak ki bírságot az Országos Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hatóság (ANSVSA) felügyelői.

Húsvéti ellenőrzések: tonnányi élelmiszert vontak ki a forgalomból
Húsvéti ellenőrzések: tonnányi élelmiszert vontak ki a forgalomból
2026. április 09., csütörtök

Húsvéti ellenőrzések: tonnányi élelmiszert vontak ki a forgalomból
2026. április 09., csütörtök

Újra visszatért a medve Zabolára, pusztítást és károkat hagyva maga után

Ismét súlyos károkat okozott egy medve Zabolán: egy csikó, öt juh, valamint egy anyakutya és kölykei is elpusztultak az elmúlt napokban. A nagyvad többször visszatért, a hatóságok pedig már felmérték a pusztítás mértékét.

Újra visszatért a medve Zabolára, pusztítást és károkat hagyva maga után
Újra visszatért a medve Zabolára, pusztítást és károkat hagyva maga után
2026. április 09., csütörtök

Újra visszatért a medve Zabolára, pusztítást és károkat hagyva maga után
2026. április 09., csütörtök

Fokozott rendőri jelenlétre kell számítani a forgalmas utakon az ortodox húsvét alatt

Az ortodox húsvét alatt naponta több mint 24 ezer belügyi dolgozó teljesít majd szolgálatot – nyilatkozta csütörtökön Monica Dajbog belügyminisztériumi szóvivő.

Fokozott rendőri jelenlétre kell számítani a forgalmas utakon az ortodox húsvét alatt
Fokozott rendőri jelenlétre kell számítani a forgalmas utakon az ortodox húsvét alatt
2026. április 09., csütörtök

Fokozott rendőri jelenlétre kell számítani a forgalmas utakon az ortodox húsvét alatt
2026. április 09., csütörtök

A bányakatasztrófa évfordulójáig marad a vészhelyzet Parajdon

Újabb harminc nappal meghosszabbította a bányakatasztrófa miatti vészhelyzetet Parajdon a helyi vészhelyzeti bizottság.

A bányakatasztrófa évfordulójáig marad a vészhelyzet Parajdon
A bányakatasztrófa évfordulójáig marad a vészhelyzet Parajdon
2026. április 09., csütörtök

A bányakatasztrófa évfordulójáig marad a vészhelyzet Parajdon
2026. április 09., csütörtök

Gyerekekből lehetnek hősök: a legkisebbekhez szólnak az új kampánnyal

A stroke-kal kapcsolatos tájékoztató kampányt indított az egészségügyi minisztérium a Stroke Elleni Küzdelem Egyesületével (ALIA) partnerségben.

Gyerekekből lehetnek hősök: a legkisebbekhez szólnak az új kampánnyal
Gyerekekből lehetnek hősök: a legkisebbekhez szólnak az új kampánnyal
2026. április 09., csütörtök

Gyerekekből lehetnek hősök: a legkisebbekhez szólnak az új kampánnyal
2026. április 09., csütörtök

Már csaknem 200 ezer levélszavazatot leadtak a választópolgárok

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) csütörtök reggeli adatai szerint már 192 ezer levélszavazatot leadtak a választópolgárok az április 12-i parlamenti választásra, az eddig ellenőrzöttek közül több mint 102 ezerben volt érvényes az azonosító nyilatkozat.

Már csaknem 200 ezer levélszavazatot leadtak a választópolgárok
Már csaknem 200 ezer levélszavazatot leadtak a választópolgárok
2026. április 09., csütörtök

Már csaknem 200 ezer levélszavazatot leadtak a választópolgárok
