Dani Kinga emléknapot szervez a Háromszéki Közösségi Alapítvány

A Dani Kinga mozgáspark szépítésével őrzik a kiváló sepsiszentgyörgyi sportoló emlékét
A Háromszéki Közösségi Alapítvány (HKA) pénteken Dani Kinga Emléknapot szervez a Domb utcai mozgásparkban. Az esemény célja a kiváló sepsiszentgyörgyi sportoló emlékének megerősítése, valamint a játszótér kellemesebbé tétele.
Az akció a Napkapu a városba jön környezetnevelési program részeként valósul meg, amely az egyhektáros városszéli terület erdősítésének befejezése után is fenntartja a kialakult érdeklődést és készséget az ültetésre a diákok körében, átirányítva őket városi területekre.
A Napkapu program jövőbeni célja a városi játszóterek zöldebbé tétele, kellemesebb környezet kialakítása. Évente két játszótér cserjékkel, fákkal való beültetése is megtörténik, a Domb utcai játszótérrel kezdik, mert ez volt a HKA első köztéri befektetése Dani Kinga mozgáspark néven 2012-ben.
A sepsiszentgyörgyi sportmozgalom kiemelkedő egyénisége, Dani Kinga testneveléstanárnő 2013-ban egy rosszindulatú bőrelváltozás (melanoma) következtében hunyt el 37 évesen.
Az emléknap programja:
10 óra – gyülekező a játszótéren
10-12 óra csemeteültetés, ezzel párhuzamosan sportjátékok zajlanak
12-12 óra 30 perc rövid megemlékezés, a Péter Alpár képzőművész által készített Dani Kinga emlékplakett elhelyezése.
A szervezők szívesen látják a bekapcsolódni vágyó gyermekeket, felnőtteket, hogy együtt tegyék széppé a teret és emlékezetessé a napot.
A marosvásárhelyi vegyipari kombinát és a Romgaz közötti tárgyalásokat nem tudják befolyásolni, de a miniszterelnök segítségét kérik a műtrágyagyár megmentése érdekében – ígérték a szakszervezeti vezetőkkel találkozó Maros megyei parlamenti képviselők.
A munkaügyi felügyelőség több mint 7 millió lejre rótt ki bírságokat néhány nap alatt, és közel 500 feketén dolgozó személyt azonosított – hívta fel a figyelmet csütörtökön a munkaügyi miniszter.
Visszatért a tél április közepén a hegyvidéki térségekbe: csütörtökön vékony hóréteg rakódott le Hargitafürdőn és a Madarasi Hargitán is: a webkamerák felvételei havas tájat mutatnak a szeszélyes áprilisi időjárás következtében.
Lezárult a próbaérettségi dolgozatainak javítása, és az eredményeket továbbították a tanfelügyelőségeknek, illetve az iskoláknak – tájékoztatott csütörtökön az oktatási minisztérium.
Afrikai sertéspestis jelenlétét igazolták egy elhullott vaddisznóban a „Gödrös” nevű területen – tájékoztatták a sertéstartó gazdákat az illetékes hatóságok.
Az ortodox húsvétot megelőző héten 2,151 millió lejre róttak ki bírságot az Országos Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hatóság (ANSVSA) felügyelői.
Ismét súlyos károkat okozott egy medve Zabolán: egy csikó, öt juh, valamint egy anyakutya és kölykei is elpusztultak az elmúlt napokban. A nagyvad többször visszatért, a hatóságok pedig már felmérték a pusztítás mértékét.
Az ortodox húsvét alatt naponta több mint 24 ezer belügyi dolgozó teljesít majd szolgálatot – nyilatkozta csütörtökön Monica Dajbog belügyminisztériumi szóvivő.
Újabb harminc nappal meghosszabbította a bányakatasztrófa miatti vészhelyzetet Parajdon a helyi vészhelyzeti bizottság.
A stroke-kal kapcsolatos tájékoztató kampányt indított az egészségügyi minisztérium a Stroke Elleni Küzdelem Egyesületével (ALIA) partnerségben.
