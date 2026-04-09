Dani Kinga emléknapot szervez a Háromszéki Közösségi Alapítvány

A Háromszéki Közösségi Alapítvány (HKA) pénteken Dani Kinga Emléknapot szervez a Domb utcai mozgásparkban. Az esemény célja a kiváló sepsiszentgyörgyi sportoló emlékének megerősítése, valamint a játszótér kellemesebbé tétele.

Az akció a Napkapu a városba jön környezetnevelési program részeként valósul meg, amely az egyhektáros városszéli terület erdősítésének befejezése után is fenntartja a kialakult érdeklődést és készséget az ültetésre a diákok körében, átirányítva őket városi területekre.

A Napkapu program jövőbeni célja a városi játszóterek zöldebbé tétele, kellemesebb környezet kialakítása. Évente két játszótér cserjékkel, fákkal való beültetése is megtörténik, a Domb utcai játszótérrel kezdik, mert ez volt a HKA első köztéri befektetése Dani Kinga mozgáspark néven 2012-ben.

A sepsiszentgyörgyi sportmozgalom kiemelkedő egyénisége, Dani Kinga testneveléstanárnő 2013-ban egy rosszindulatú bőrelváltozás (melanoma) következtében hunyt el 37 évesen.

Az emléknap programja:

10 óra – gyülekező a játszótéren

10-12 óra csemeteültetés, ezzel párhuzamosan sportjátékok zajlanak

12-12 óra 30 perc rövid megemlékezés, a Péter Alpár képzőművész által készített Dani Kinga emlékplakett elhelyezése.

A szervezők szívesen látják a bekapcsolódni vágyó gyermekeket, felnőtteket, hogy együtt tegyék széppé a teret és emlékezetessé a napot.