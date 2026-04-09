Gyerekekből lehetnek hősök: a legkisebbekhez szólnak az új kampánnyal

Képünk illusztráció
Fotó: Freepik
A stroke-kal kapcsolatos tájékoztató kampányt indított az egészségügyi minisztérium a Stroke Elleni Küzdelem Egyesületével (ALIA) partnerségben.
2026. április 09., 11:332026. április 09., 11:33
Alexandru Rogobete miniszter csütörtöki Facebook-bejegyzése szerint a „FAST hősök” kampány célja közérthetően elmagyarázni a gyermekeknek, hogy miként ismerhetik fel a stroke jeleit, és hogy ilyen esetekben mennyire fontos gyorsan cselekedni.
Romániában évente több mint 60 ezren szenvednek el agyi érkatasztrófát, és uniós viszonylatban itt az egyik legmagasabb a stroke halálozási aránya, ezért fontos beszélni a témáról – érvelt bejegyzésében a tárcavezető. Hangsúlyozta,
„Hogy miért kezdjük a legkisebbekkel? Mert egy egészséges társadalom építéséhez szükség van a korai egészségügyi nevelésre. A tájékozott gyerekek felelősségteljes felnőttekké válnak, és a családban vagy a közösségben előforduló kritikus helyzetekben döntő szerepük lehet” – idézi Rogobete bejegyzését az Agerpres.
Az ortodox húsvét alatt naponta több mint 24 ezer belügyi dolgozó teljesít majd szolgálatot – nyilatkozta csütörtökön Monica Dajbog belügyminisztériumi szóvivő.
Újabb harminc nappal meghosszabbította a bányakatasztrófa miatti vészhelyzetet Parajdon a helyi vészhelyzeti bizottság.
A Nemzeti Választási Iroda (NVI) csütörtök reggeli adatai szerint már 192 ezer levélszavazatot leadtak a választópolgárok az április 12-i parlamenti választásra, az eddig ellenőrzöttek közül több mint 102 ezerben volt érvényes az azonosító nyilatkozat.
Rendkívüli hidegre, megerősödő szélre, valamint esőre, havas esőre, a hegyekben pedig havazásra figyelmeztető előrejelzést adott ki az ország egész területére csütörtökön az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).
A lakossági igényekre reagálva 40 férőhelyes bölcsőde építése kezdődött meg Székelykeresztúr legnépesebb negyedeinek közelében. A 15 millió lejes, állami finanszírozású beruházás a környezetrendezést is magában foglalja.
Ilie Bolojan miniszterelnök szerdai sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy jelenleg nincsenek üzemanyag-ellátási zavarok a romániai piacon. Hangsúlyozta, hogy az állami beavatkozások célja a piac versenyképességének megőrzése.
Fokozatosan áll át Marosvásárhely az okos hulladékgyűjtésre: a megrendelt 200 ökoszigetből 180 megérkezett a lakónegyedekbe, a régi szeméttárolókat elkezdték felszámolni, április elsejétől pedig a szelektív szemétgyűjtés mindenki számára kötelező.
Az egészségügyi miniszter és a pénzügyi tárca vezetője jövő héten az Egyesült Államokba utazik elkezdeni a tárgyalásokat a Pfizer vállalat képviselőivel – jelentette ki szerda este Ilie Bolojan miniszterelnök.
A húsvéthétfői bántalmazás ügyében Béres Norbert részletesen ismertette a történteket a Székelyhonnal. Elmondása szerint több ütés érte, az incidensben a Sepsi OSK szakmai stábjának tagjai is érintettek. A fociklub sportigazgatója is megszólalt.
A kormány öt stratégiai irányt jelölt ki a villamosenergia-ágazat fejlesztésére az árak csökkentése és az energiabiztonság javítása érdekében – jelentette ki szerdán Ilie Bolojan miniszterelnök.
