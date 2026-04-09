Próbaérettségi: javultak az eredmények tavalyhoz képest

Lezárult a próbaérettségi dolgozatainak javítása, és az eredményeket továbbították a tanfelügyelőségeknek, illetve az iskoláknak – tájékoztatott csütörtökön az oktatási minisztérium.
Az Agerpres által idézett közleményben emlékeztettek, hogy a március 23. és 26. között zajlott próbaérettségit 1364 iskola szervezte meg.
A román nyelv és irodalomból tartott próbavizsgán több mint 114 600 végzős diák vett részt (2025-ben több mint 101 ezer),
a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból tartott tudásfelmérőn több mint 113 100 (2025-ben 99 900),
a választott tantárgyból szervezett vizsgán több mint 111 100 (2025-ben több mint 98 300),
az anyanyelvből tartott próbavizsgán több mint 6100 (2025-ben több mint 5500) tanuló volt jelen.
A tájékoztatás értelmében összesen 778 464 értékelés született, 13 százalékkal több, mint a tavalyi próbaérettségin. A szabályzat szerint minden dolgozat legalább két és legtöbb négy értékelést kap, ha ugyanis az első két javító tanár által adott osztályzat közötti különbség meghaladja az egy pontot, a rendszer automatikusan továbbítja a dolgozatot másik két véletlenszerűen kijelölt javító tanárnak.
Az eredményeket továbbították a megyei tanfelügyelőségeknek, amelyek továbbküldték az iskoláknak. Az összesített adatok szerint
román nyelv és irodalomból a vizsgázók 77,23 százaléka ért el legalább 5-öst (egy évvel ezelőtt 66,84 százalék volt ez az arány),
a kötelező tantárgyból 64,48 százalék (2025-ben 63,28 százalék),
a választott tantárgyból 73,69 százalék (2025-ben 69,46 százalék),
anyanyelvből 86,56 százalék (2025-ben 82,5 százalék) kapott legalább 5-öst.
A minisztérium emlékeztetett arra, hogy a dolgozatok azokban az iskolákban találhatók, ahol a diákok vizsgáztak, és a vizsgatantárgyakat oktató tanárok hozzáférhetnek azoknak az osztályoknak a dolgozataihoz, amelyekben tanítanak.
