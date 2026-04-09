Próbaérettségi: javultak az eredmények tavalyhoz képest

Fotó: Tuchiluș Alex

Lezárult a próbaérettségi dolgozatainak javítása, és az eredményeket továbbították a tanfelügyelőségeknek, illetve az iskoláknak – tájékoztatott csütörtökön az oktatási minisztérium.

Székelyhon

2026. április 09., 14:342026. április 09., 14:34

Az Agerpres által idézett közleményben emlékeztettek, hogy a március 23. és 26. között zajlott próbaérettségit 1364 iskola szervezte meg.

  • A román nyelv és irodalomból tartott próbavizsgán több mint 114 600 végzős diák vett részt (2025-ben több mint 101 ezer),

  • a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból tartott tudásfelmérőn több mint 113 100 (2025-ben 99 900),

  • a választott tantárgyból szervezett vizsgán több mint 111 100 (2025-ben több mint 98 300),

  • az anyanyelvből tartott próbavizsgán több mint 6100 (2025-ben több mint 5500) tanuló volt jelen.

A tájékoztatás értelmében összesen 778 464 értékelés született, 13 százalékkal több, mint a tavalyi próbaérettségin. A szabályzat szerint minden dolgozat legalább két és legtöbb négy értékelést kap, ha ugyanis az első két javító tanár által adott osztályzat közötti különbség meghaladja az egy pontot, a rendszer automatikusan továbbítja a dolgozatot másik két véletlenszerűen kijelölt javító tanárnak.

Az eredményeket továbbították a megyei tanfelügyelőségeknek, amelyek továbbküldték az iskoláknak. Az összesített adatok szerint

  • román nyelv és irodalomból a vizsgázók 77,23 százaléka ért el legalább 5-öst (egy évvel ezelőtt 66,84 százalék volt ez az arány),

  • a kötelező tantárgyból 64,48 százalék (2025-ben 63,28 százalék),

  • a választott tantárgyból 73,69 százalék (2025-ben 69,46 százalék),

  • anyanyelvből 86,56 százalék (2025-ben 82,5 százalék) kapott legalább 5-öst.

A minisztérium emlékeztetett arra, hogy a dolgozatok azokban az iskolákban találhatók, ahol a diákok vizsgáztak, és a vizsgatantárgyakat oktató tanárok hozzáférhetnek azoknak az osztályoknak a dolgozataihoz, amelyekben tanítanak.

Belföld Oktatás Tanügy
2026. április 09., csütörtök

Áprilisi tél: hóréteg alakult ki a magasabban fekvő régiókban

Visszatért a tél április közepén a hegyvidéki térségekbe: csütörtökön vékony hóréteg rakódott le Hargitafürdőn és a Madarasi Hargitán is: a webkamerák felvételei havas tájat mutatnak a szeszélyes áprilisi időjárás következtében.

2026. április 09., csütörtök

2026. április 09., csütörtök

Afrikai sertéspestist mutattak ki egy elhullott vaddisznóban Kápolnásfalu közelében

Afrikai sertéspestis jelenlétét igazolták egy elhullott vaddisznóban a „Gödrös” nevű területen – tájékoztatták a sertéstartó gazdákat az illetékes hatóságok.

2026. április 09., csütörtök

2026. április 09., csütörtök

Húsvéti ellenőrzések: tonnányi élelmiszert vontak ki a forgalomból

Az ortodox húsvétot megelőző héten 2,151 millió lejre róttak ki bírságot az Országos Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hatóság (ANSVSA) felügyelői.

2026. április 09., csütörtök

2026. április 09., csütörtök

Újra visszatért a medve Zabolára, pusztítást és károkat hagyva maga után

Ismét súlyos károkat okozott egy medve Zabolán: egy csikó, öt juh, valamint egy anyakutya és kölykei is elpusztultak az elmúlt napokban. A nagyvad többször visszatért, a hatóságok pedig már felmérték a pusztítás mértékét.

2026. április 09., csütörtök

2026. április 09., csütörtök

Fokozott rendőri jelenlétre kell számítani a forgalmas utakon az ortodox húsvét alatt

Az ortodox húsvét alatt naponta több mint 24 ezer belügyi dolgozó teljesít majd szolgálatot – nyilatkozta csütörtökön Monica Dajbog belügyminisztériumi szóvivő.

2026. április 09., csütörtök

2026. április 09., csütörtök

A bányakatasztrófa évfordulójáig marad a vészhelyzet Parajdon

Újabb harminc nappal meghosszabbította a bányakatasztrófa miatti vészhelyzetet Parajdon a helyi vészhelyzeti bizottság.

2026. április 09., csütörtök

2026. április 09., csütörtök

Gyerekekből lehetnek hősök: a legkisebbekhez szólnak az új kampánnyal

A stroke-kal kapcsolatos tájékoztató kampányt indított az egészségügyi minisztérium a Stroke Elleni Küzdelem Egyesületével (ALIA) partnerségben.

2026. április 09., csütörtök

2026. április 09., csütörtök

Már csaknem 200 ezer levélszavazatot leadtak a választópolgárok

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) csütörtök reggeli adatai szerint már 192 ezer levélszavazatot leadtak a választópolgárok az április 12-i parlamenti választásra, az eddig ellenőrzöttek közül több mint 102 ezerben volt érvényes az azonosító nyilatkozat.

2026. április 09., csütörtök

2026. április 09., csütörtök

Még kitart a bolondos áprilisi idő, de már látszik a vége

Rendkívüli hidegre, megerősödő szélre, valamint esőre, havas esőre, a hegyekben pedig havazásra figyelmeztető előrejelzést adott ki az ország egész területére csütörtökön az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).

2026. április 09., csütörtök

2026. április 09., csütörtök

Bolojan: jelenleg nincsenek üzemanyag-ellátási zavarok a romániai piacon

Ilie Bolojan miniszterelnök szerdai sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy jelenleg nincsenek üzemanyag-ellátási zavarok a romániai piacon. Hangsúlyozta, hogy az állami beavatkozások célja a piac versenyképességének megőrzése.

2026. április 09., csütörtök

