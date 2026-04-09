Fokozott rendőri jelenlétre kell számítani a forgalmas utakon az ortodox húsvét alatt

Az ortodox húsvét alatt naponta több mint 24 ezer belügyi dolgozó teljesít majd szolgálatot – nyilatkozta csütörtökön Monica Dajbog belügyminisztériumi szóvivő.

A szaktárca Facebook-oldalán közzétett videóüzenetben a szóvivő közölte, hogy

fokozott rendőri jelenlétre lehet számítani a forgalmasabb utakon és az autópályákon, valamint a turisztikai célpontoknál.

A rendvédelmi szervek, a katonai tűzoltók és a SMURD-egységek a templomok közelében is jelen lesznek.

Az ünnepi szertartásokra összesen mintegy 2,3 millió hívőt várnak, a legnagyobb tömegeket vonzó események Galac, Konstanca és Iași megyében lesznek – mondta a szóvivő az Agerpres szemléje szerint.