Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Fokozott rendőri jelenlétre kell számítani a forgalmas utakon az ortodox húsvét alatt

Fotó: Pinti Attila

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Az ortodox húsvét alatt naponta több mint 24 ezer belügyi dolgozó teljesít majd szolgálatot – nyilatkozta csütörtökön Monica Dajbog belügyminisztériumi szóvivő.

Székelyhon

2026. április 09., 12:182026. április 09., 12:18

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A szaktárca Facebook-oldalán közzétett videóüzenetben a szóvivő közölte, hogy

fokozott rendőri jelenlétre lehet számítani a forgalmasabb utakon és az autópályákon, valamint a turisztikai célpontoknál.

A rendvédelmi szervek, a katonai tűzoltók és a SMURD-egységek a templomok közelében is jelen lesznek.

Az ünnepi szertartásokra összesen mintegy 2,3 millió hívőt várnak, a legnagyobb tömegeket vonzó események Galac, Konstanca és Iași megyében lesznek – mondta a szóvivő az Agerpres szemléje szerint.

Hirdetés

Belföld
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Etikai panasz az onkológián: nyílt levélben kritizálják a főorvos hozzáállását
Így emlékszik vissza a sepsiszentgyörgyi incidensre az áldozat és az egyik résztvevő
Új korszak kezdődik a Hargita Rali történetében, jelentős változásokkal jön az idei kiírás
Az APIA-nyilvántartásban szereplő valamennyi gazda vásárolhatna olcsóbb gázolajat
Jön a történelmi Erste Liga-döntő, kiélezett csaták minden fronton – Helyzetbe hozunk!
Minden nő megérdemli azokat a pillanatokat, amelyek csak róla szólnak
Etikai panasz az onkológián: nyílt levélben kritizálják a főorvos hozzáállását
Székelyhon

Etikai panasz az onkológián: nyílt levélben kritizálják a főorvos hozzáállását
Így emlékszik vissza a sepsiszentgyörgyi incidensre az áldozat és az egyik résztvevő
Székelyhon

Így emlékszik vissza a sepsiszentgyörgyi incidensre az áldozat és az egyik résztvevő
Új korszak kezdődik a Hargita Rali történetében, jelentős változásokkal jön az idei kiírás
Székely Sport

Új korszak kezdődik a Hargita Rali történetében, jelentős változásokkal jön az idei kiírás
Az APIA-nyilvántartásban szereplő valamennyi gazda vásárolhatna olcsóbb gázolajat
Krónika

Az APIA-nyilvántartásban szereplő valamennyi gazda vásárolhatna olcsóbb gázolajat
Jön a történelmi Erste Liga-döntő, kiélezett csaták minden fronton – Helyzetbe hozunk!
Székely Sport

Jön a történelmi Erste Liga-döntő, kiélezett csaták minden fronton – Helyzetbe hozunk!
Minden nő megérdemli azokat a pillanatokat, amelyek csak róla szólnak
Nőileg

Minden nő megérdemli azokat a pillanatokat, amelyek csak róla szólnak
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. április 09., csütörtök

Húsvéti ellenőrzések: tonnányi élelmiszert vontak ki a forgalomból

Az ortodox húsvétot megelőző héten 2,151 millió lejre róttak ki bírságot az Országos Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hatóság (ANSVSA) felügyelői.

2026. április 09., csütörtök

Hirdetés
2026. április 09., csütörtök

Újra visszatért a medve Zabolára, pusztítást és károkat hagyva maga után

Ismét súlyos károkat okozott egy medve Zabolán: egy csikó, öt juh, valamint egy anyakutya és kölykei is elpusztultak az elmúlt napokban. A nagyvad többször visszatért, a hatóságok pedig már felmérték a pusztítás mértékét.

2026. április 09., csütörtök

2026. április 09., csütörtök

A bányakatasztrófa évfordulójáig marad a vészhelyzet Parajdon

Újabb harminc nappal meghosszabbította a bányakatasztrófa miatti vészhelyzetet Parajdon a helyi vészhelyzeti bizottság.

2026. április 09., csütörtök

2026. április 09., csütörtök

Gyerekekből lehetnek hősök: a legkisebbekhez szólnak az új kampánnyal

A stroke-kal kapcsolatos tájékoztató kampányt indított az egészségügyi minisztérium a Stroke Elleni Küzdelem Egyesületével (ALIA) partnerségben.

2026. április 09., csütörtök

Hirdetés
2026. április 09., csütörtök

Már csaknem 200 ezer levélszavazatot leadtak a választópolgárok

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) csütörtök reggeli adatai szerint már 192 ezer levélszavazatot leadtak a választópolgárok az április 12-i parlamenti választásra, az eddig ellenőrzöttek közül több mint 102 ezerben volt érvényes az azonosító nyilatkozat.

2026. április 09., csütörtök

2026. április 09., csütörtök

Még kitart a bolondos áprilisi idő, de már látszik a vége

Rendkívüli hidegre, megerősödő szélre, valamint esőre, havas esőre, a hegyekben pedig havazásra figyelmeztető előrejelzést adott ki az ország egész területére csütörtökön az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).

2026. április 09., csütörtök

2026. április 09., csütörtök

Új bölcsőde épül Székelykeresztúron: az alap ásásánál tartanak

A lakossági igényekre reagálva 40 férőhelyes bölcsőde építése kezdődött meg Székelykeresztúr legnépesebb negyedeinek közelében. A 15 millió lejes, állami finanszírozású beruházás a környezetrendezést is magában foglalja.

2026. április 09., csütörtök

Hirdetés
2026. április 09., csütörtök

Bolojan: jelenleg nincsenek üzemanyag-ellátási zavarok a romániai piacon

Ilie Bolojan miniszterelnök szerdai sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy jelenleg nincsenek üzemanyag-ellátási zavarok a romániai piacon. Hangsúlyozta, hogy az állami beavatkozások célja a piac versenyképességének megőrzése.

2026. április 09., csütörtök

2026. április 09., csütörtök

Ami Csíkszereda legtöbb pontján már nem rendeltetésszerűen működik, azt most vezetik be Marosvásárhelyen

Fokozatosan áll át Marosvásárhely az okos hulladékgyűjtésre: a megrendelt 200 ökoszigetből 180 megérkezett a lakónegyedekbe, a régi szeméttárolókat elkezdték felszámolni, április elsejétől pedig a szelektív szemétgyűjtés mindenki számára kötelező.

2026. április 09., csütörtök

2026. április 08., szerda

Nem fizetnek azonnal, előbb tárgyalnak a Pfizerrel

Az egészségügyi miniszter és a pénzügyi tárca vezetője jövő héten az Egyesült Államokba utazik elkezdeni a tárgyalásokat a Pfizer vállalat képviselőivel – jelentette ki szerda este Ilie Bolojan miniszterelnök.

2026. április 08., szerda

Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!