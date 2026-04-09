Újra visszatért a medve Zabolára, pusztítást és károkat hagyva maga után

Villanypásztor nem volt a gazdaság körül, utólag viszont felszerelték

Ismét súlyos károkat okozott egy medve Zabolán: egy csikó, öt juh, valamint egy anyakutya és kölykei is elpusztultak az elmúlt napokban. A nagyvad többször visszatért, a hatóságok pedig már felmérték a pusztítás mértékét.

Bodor Tünde 2026. április 09., 12:45

A támadásokról Fejér Levente zabolai polgármester számolt be a Székelyhonnak. Elmondása szerint a nagyvad kedden egy helyi lakosnál már megölt egy csikót, ám mivel az esetet nem jelezték a hatóságoknak,

nem tudtak felkészülni arra, hogy a medve visszatér.

Egy kutya és annak kölykei is elpusztultak a támadás következtében Fotó: Zabola község önkormányzata

A medve szerda hajnalban ismét megjelent, és az erdő alatti, villanypásztorral nem védett gazdaságban pusztított.

Összesen öt juhot ölt meg, néhányat közülük el is hurcolt, emellett egy anyakutyát és annak kölykeit is elpusztította.

A tulajdonosok csak kora reggel vették észre a károkat: bár a kutyák ugattak, ez az erdő közelsége miatt ott már megszokott.

Később, szerda reggel a medve még visszatért az elhurcolt tetemekért, akkor azonban elzavarták.

Este hiába várt rá három órán át a beavatkozásban illetékes bizottság, a nagyvad már nem jelent meg.

A beszámolók szerint termetes példányról van szó.

