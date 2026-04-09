Újra visszatért a medve Zabolára, pusztítást és károkat hagyva maga után

Villanypásztor nem volt a gazdaság körül, utólag viszont felszerelték
Fotó: Zabola község önkormányzata
Ismét súlyos károkat okozott egy medve Zabolán: egy csikó, öt juh, valamint egy anyakutya és kölykei is elpusztultak az elmúlt napokban. A nagyvad többször visszatért, a hatóságok pedig már felmérték a pusztítás mértékét.
2026. április 09., 12:45
A támadásokról Fejér Levente zabolai polgármester számolt be a Székelyhonnak. Elmondása szerint a nagyvad kedden egy helyi lakosnál már megölt egy csikót, ám mivel az esetet nem jelezték a hatóságoknak,
Egy kutya és annak kölykei is elpusztultak a támadás következtében
Fotó: Zabola község önkormányzata
A medve szerda hajnalban ismét megjelent, és az erdő alatti, villanypásztorral nem védett gazdaságban pusztított.
A tulajdonosok csak kora reggel vették észre a károkat: bár a kutyák ugattak, ez az erdő közelsége miatt ott már megszokott.
Fotó: Zabola község önkormányzata
Később, szerda reggel a medve még visszatért az elhurcolt tetemekért, akkor azonban elzavarták.
A beszámolók szerint termetes példányról van szó.
Fotó: Zabola község önkormányzata
A kárfelmérő bizottság csütörtök délelőtt vette számba a pusztítás mértékét.
Nem ez az első idei medvetámadás a községben. Három hete a Zabolával egybenőtt Páván már kilőttek egy fiatal példányt, amely három éjszakán át visszajárt, és juhokat, valamint nyulakat pusztított el.
