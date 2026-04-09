Húsvéti ellenőrzések: tonnányi élelmiszert vontak ki a forgalomból

Az ortodox húsvétot megelőző héten 2,151 millió lejre róttak ki bírságot az Országos Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hatóság (ANSVSA) felügyelői.
A hatóság csütörtöki közleménye szerint március 31. és április 7. között országszerte 4291 ellenőrzést végeztek szupermarketeknél, mészárszékeken, hentesboltoknál, élelmiszerboltoknál, tejfeldolgozó üzemeknél, éttermekben, pékségeknél, cukrászdáknál és élelmiszerpiacokon.
Az ellenőrzések nyomán kiróttak 274 bírságot összesen 2,151 millió lej értékben, 158 esetben figyelmeztettek, 12 esetben elrendelték a tevékenység ideiglenes felfüggesztését, négy esetben pedig a leállítását. Az ANSVSA munkatársai ugyanakkor
A forgalomból kivont termékek között volt tojás, darált hús, feldolgozott baromfihús, hal, ikra, gyümölcslevek és különféle cukrászati termékek.
Az Agerpres által szemlézett közleményben felhívták a figyelmet, hogy az ortodox húsvét alatt – beleértve szombatot és vasárnapot is – állandó ügyeletet biztosítanak a DSVSA megyei kirendeltségeinél, és a polgárok a 0800 826 787-es ingyen hívható telefonszámon jelenthetik az esetleges rendellenességeket.
Ismét súlyos károkat okozott egy medve Zabolán: egy csikó, öt juh, valamint egy anyakutya és kölykei is elpusztultak az elmúlt napokban. A nagyvad többször visszatért, a hatóságok pedig már felmérték a pusztítás mértékét.
Az ortodox húsvét alatt naponta több mint 24 ezer belügyi dolgozó teljesít majd szolgálatot – nyilatkozta csütörtökön Monica Dajbog belügyminisztériumi szóvivő.
Újabb harminc nappal meghosszabbította a bányakatasztrófa miatti vészhelyzetet Parajdon a helyi vészhelyzeti bizottság.
A stroke-kal kapcsolatos tájékoztató kampányt indított az egészségügyi minisztérium a Stroke Elleni Küzdelem Egyesületével (ALIA) partnerségben.
A Nemzeti Választási Iroda (NVI) csütörtök reggeli adatai szerint már 192 ezer levélszavazatot leadtak a választópolgárok az április 12-i parlamenti választásra, az eddig ellenőrzöttek közül több mint 102 ezerben volt érvényes az azonosító nyilatkozat.
Rendkívüli hidegre, megerősödő szélre, valamint esőre, havas esőre, a hegyekben pedig havazásra figyelmeztető előrejelzést adott ki az ország egész területére csütörtökön az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).
A lakossági igényekre reagálva 40 férőhelyes bölcsőde építése kezdődött meg Székelykeresztúr legnépesebb negyedeinek közelében. A 15 millió lejes, állami finanszírozású beruházás a környezetrendezést is magában foglalja.
Ilie Bolojan miniszterelnök szerdai sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy jelenleg nincsenek üzemanyag-ellátási zavarok a romániai piacon. Hangsúlyozta, hogy az állami beavatkozások célja a piac versenyképességének megőrzése.
Fokozatosan áll át Marosvásárhely az okos hulladékgyűjtésre: a megrendelt 200 ökoszigetből 180 megérkezett a lakónegyedekbe, a régi szeméttárolókat elkezdték felszámolni, április elsejétől pedig a szelektív szemétgyűjtés mindenki számára kötelező.
Az egészségügyi miniszter és a pénzügyi tárca vezetője jövő héten az Egyesült Államokba utazik elkezdeni a tárgyalásokat a Pfizer vállalat képviselőivel – jelentette ki szerda este Ilie Bolojan miniszterelnök.
