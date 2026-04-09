Húsvéti ellenőrzések: tonnányi élelmiszert vontak ki a forgalomból

Az ortodox húsvétot megelőző héten 2,151 millió lejre róttak ki bírságot az Országos Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hatóság (ANSVSA) felügyelői.

Székelyhon 2026. április 09., 13:05

A hatóság csütörtöki közleménye szerint március 31. és április 7. között országszerte 4291 ellenőrzést végeztek szupermarketeknél, mészárszékeken, hentesboltoknál, élelmiszerboltoknál, tejfeldolgozó üzemeknél, éttermekben, pékségeknél, cukrászdáknál és élelmiszerpiacokon. Az ellenőrzések nyomán kiróttak 274 bírságot összesen 2,151 millió lej értékben, 158 esetben figyelmeztettek, 12 esetben elrendelték a tevékenység ideiglenes felfüggesztését, négy esetben pedig a leállítását. Az ANSVSA munkatársai ugyanakkor

lefoglaltak 1849 kilogramm állati és nem állati eredetű terméket, elrendelve a megsemmisítésüket.