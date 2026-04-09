Képünk illusztráció
Fotó: Veres Nándor
Ünnepi gálakoncerttel zárul a IV. Korondi Nemzetközi Fúvószenekari Verseny: az eseményt pénteken 19 órától tartják a korondi Pál Lajos Művelődési Otthonban.
A koncerten fellép az amerikai Empire State Youth Orchestra (ESYO) New York államból, Dr. Robert Hansbrough vezényletével. A Wind Orchestra válogatott zenekar, amelyben főként 12–17 éves rézfúvós, fafúvós és ütőhangszeres diákok játszanak. A fiatal muzsikusok rendszeresen próbálnak, és évadonként több koncertet is adnak. Repertoárjuk rendkívül sokszínű: az indulóktól és átiratoktól kezdve az eredeti fúvószenekari műveken át a könnyűzenei darabokig és ősbemutatókig terjed – áll az eseményt beharangozó közleményben.
de nemzetközi fesztiválokon is bemutatkozott – 2018-ban a magyarországi Makón megrendezett WASBE fesztiválon is szerepelt.
A gálakoncerten ugyanakkor közreműködik a Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla Művészeti Karának koncert fúvószenekara is, amelyet több karmester – Dr. Csíkota József, Dr. Panny Galyen és Dr. Spodniš Kačāns – vezényel. A rendezvény a nemzetközi verseny méltó lezárásának ígérkezik, amely különleges zenei élményt kínál a közönség számára. A belépés díjtalan, a szervezők minden érdeklődőt várnak.
