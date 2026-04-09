Ünnepi gálakoncerttel zárul a IV. Korondi Nemzetközi Fúvószenekari Verseny: az eseményt pénteken 19 órától tartják a korondi Pál Lajos Művelődési Otthonban.

2026. április 09., 13:35

A koncerten fellép az amerikai Empire State Youth Orchestra (ESYO) New York államból, Dr. Robert Hansbrough vezényletével. A Wind Orchestra válogatott zenekar, amelyben főként 12–17 éves rézfúvós, fafúvós és ütőhangszeres diákok játszanak. A fiatal muzsikusok rendszeresen próbálnak, és évadonként több koncertet is adnak. Repertoárjuk rendkívül sokszínű: az indulóktól és átiratoktól kezdve az eredeti fúvószenekari műveken át a könnyűzenei darabokig és ősbemutatókig terjed – áll az eseményt beharangozó közleményben.

Mint írják az együttes rangos helyszíneken lépett már fel az Egyesült Államokban,